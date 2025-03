Sau khi chinh phục những sân khấu danh giá như Nhà hát Esplanade (Singapore) và Nhà hát Sydney Opera House (Úc), Sketch A Rose được Hà Anh Tuấn đưa trở về quê hương. Tối ngày 8 & 9/3, hai đêm diễn Sketch A Rose in Saigon đã diễn ra tại The Global City, quy tụ 20.000 khán giả. Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự vẽ nên bức tranh âm nhạc tuyệt đẹp, đong đầy cảm xúc và khó quên.

Âm nhạc thăng hoa, sân khấu được thiết kế như đoá hồng nở rộ

Đầu tư mạnh cho concept, Hà Anh Tuấn chi khủng để tạo nên sân khấu mãn nhãn thị giác. Không gian sân khấu được thiết kế như một bức tranh lớn, nơi những mảng tường được bao phủ bởi hàng nghìn dây hồng leo uốn lượn trong ánh sáng mờ ảo. Giữa trung tâm, một bông hồng khổng lồ nở rộ, tượng trưng cho câu chuyện của Sketch A Rose – kiêu hãnh, tinh tế và rực rỡ. Hiệu ứng sân khấu được đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết, mỗi tiết mục là nơi âm nhạc và hình ảnh giao hòa, nâng đỡ lẫn nhau cùng thăng hoa.

Sân khấu hoa hồng khổng lồ của Sketch A Rose in Saigon

Về âm nhạc, concert Sketch a Rose được chỉ đạo bởi Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng và sự hỗ trợ của dàn nhạc hùng hậu gần 150 nghệ sĩ từ ban nhạc, dàn nhạc dây, hợp xướng đến nhóm bè. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Anh Tuấn quy tụ một dàn nhạc lớn như vậy, với những tên tuổi hàng đầu như ban nhạc Crystal Band, dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra, dàn hợp xướng Saigon Choir.

Sketch A Rose mở màn với liên khúc bài hát bất hủ về Sài Gòn là Đêm Thành Phố Đầy Sao - Tôi Vẫn Đợi Em Ở Nơi Hẹn Cũ. Từ sự kết hợp của dàn hợp xướng, nhóm bè và hiệu ứng sân khấu, một bức tranh ký ức hiện ra – nơi những người con của Sài Gòn, dù được sinh ra ở mảnh đất này hay đến đây với những ước mơ đều thấy được mình trong đó.

Tiếp nối cảm xúc hoài niệm về TP.HCM, âm hưởng giao thoa giữa các thế hệ là một trong những giá trị tinh thần đặc biệt mà đêm nhạc đôi đã mang đến cho khán giả. Hà Anh Tuấn lựa chọn đồng hành cùng những con người gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ, kết nối họ bằng sức mạnh của âm nhạc thuần túy. Lam Trường - anh cả của làng nhạc Việt và Quang Hùng MasterD - đại diện cho thế hệ trẻ thời đại mới đã cùng Hà Anh Tuấn tạo nên những màn kết hợp đầy bất ngờ. Các ca khúc song hành cùng tháng năm cũng được tái hiện lại trên dàn nhạc giao hưởng như Ánh Sáng Đời Tôi, Katy Katy khiến khán giả như được trở về những ngày thanh xuân tuy ngây ngô, đơn thuần nhưng lại cực kì đáng nhớ. Hà Anh Tuấn và “anh hai” Lam Trường đã mang đến một màn song ca vô cùng đặc biệt với ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, cả khán đài vỡ òa trong cảm xúc.

Chứng kiến tình cảm nồng nhiệt mà khán giả dành cho Lam Trường, Hà Anh Tuấn xúc động chia sẻ: “Thấy người anh Lam Trường là thấy cả quãng đời sống và yêu âm nhạc. Âm nhạc chưa bao giờ dừng lại, âm nhạc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đó là cách chúng tôi yêu quý nhau. Và thế hệ này đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, chúng ta phải cố gắng đứng thật lâu trên sân khấu, để dẫu có khi thật lâu không xuất hiện, và rồi trở lại, mọi người vẫn thấy ta như người thân của mình.”

Ca sĩ Lam Trường “hồi xuân” với loạt hit đình đám của mình

Sự hoài niệm và hiện đại luôn song hành là đặc điểm của âm nhạc Sketch A Rose, những ca khúc được sáng tác bởi những nhạc sĩ trẻ tài năng như Vũ Cát Tường, Vũ., Hoàng Dũng, Trần Duy Khang, Thành Nghiệp… đã có thêm một đời sống mới khi vang lên trên sân khấu. Rồi khi những ca khúc 999 Đoá Hồng, Tiễn Bạn Lên Đường, Mưa Phi Trường được trình diễn, 20.000 khán giả ở hai đêm diễn như vỡ òa khi giọng ca thuộc hai thế hệ hòa quyện trong những hoài niệm ngọt ngào.

Nối tiếp đó là khoảnh khắc Quang Hùng MasterD cất lên những câu hát trong Tình Đầu Quá Chén trên nền nhạc giao hưởng cùng sự hòa giọng của Hà Anh Tuấn, mang đến một phiên bản đầy cảm xúc, tựa như một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em cùng Xuân Thì tiếp nối, khiến những trái tim từng rung động vì những ca khúc ấy một lần nữa lặng đi.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD đầy năng lượng tại đêm diễn

Khi những giai điệu cuối cùng trong liên khúc Thiên Đường Gọi Tên - Yêu Em - Cơn Mưa Tình Yêu được cất lên đã tạo nên một không gian bùng nổ của cảm xúc. Đêm nhạc này còn là một chuyến phiêu lưu đầy chất thơ, nơi Hà Anh Tuấn kể câu chuyện của mình bằng những giai điệu. Lấy cảm hứng từ vở kịch Tin Ở Hoa Hồng của cố tác giả Lưu Quang Vũ, anh đã vẽ nên một thế giới mà ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để cảm, để khóc, để cười và để yêu thương.

Sự hiện diện đặc biệt - huyền thoại dương cầm Yiruma, Hà Anh Tuấn công bố tin chấn động

Huyền thoại dương cầm Yiruma chính là nhân tố đặc biệt nhất của live concert Sketch A Rose In Saigon. Khi những nốt nhạc đầu tiên của Kiss The Rain vang lên, kết hợp với phần hát lời Việt vô cùng mượt mà bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn, cả khán phòng im lặng chìm trong giai điệu, có lẽ hơn cả sự ngỡ ngàng, là một sự công nhận về một bài hát đã từng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam nay được tái hiện đầy tâm huyết bởi chính người tạo nên nó. Đi cùng dòng chảy giai điệu ấy là những bản tình ca bất hủ của Yiruma như River Flows In You, May Be, I, Reminiscent.

Không dừng lại ở đó, Yiruma và Hà Anh Tuấn tiếp tục đưa khán giả đến với Dear, Memory – ca khúc đặc biệt mà Yiruma đã sáng tác riêng cho Hà Anh Tuấn - điều hiếm có trong sự nghiệp của nghệ sĩ này. Lời hát nhẹ nhàng như một bức thư gửi về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, nơi những xúc cảm chưa từng nguôi ngoai. Đó là một màn trình diễn không chỉ đẹp về âm nhạc, mà còn đẹp bởi những giá trị mà nó mang theo – sự tri ân, sự trân trọng giữa những con người dành trọn trái tim cho nghệ thuật thuần túy. Chia sẻ về người bạn mới Hà Anh Tuấn, Yiruma không ngần ngại khẳng định rằng: “Thật vinh dự khi được hợp tác cùng một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất Việt Nam – Hà Anh Tuấn. Anh ấy thường gọi tôi bằng cái tên thân mật là anh “Ru-ma”, cũng chính là cách mà những người bạn thân thiết vẫn hay gọi tôi.”

Huyền thoại Yiruma mang đến “Sketch A Rose” những bản tình ca bất hủ

Ngoài những tiết mục âm nhạc đặc sắc, concert Sketch A Rose còn là nơi chứng kiến tình yêu nở rộ. Những khoảnh khắc cầu hôn đầy lãng mạn đã nhận được lời chúc phúc từ Hà Anh Tuấn, đồng thời có sự chứng kiến và công nhận của 20.0000 khán giả – những người đã cùng hòa chung nhịp đập trong một đêm đầy cảm xúc. Hà Anh Tuấn hướng đến mục tiêu không chỉ để Sketch A Rose là một đêm nhạc, mà đây sẽ là tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ của anh. Khi đêm nhạc khép lại, những tràng pháo tay vẫn không dứt, như một lời tri ân từ khán giả dành cho Hà Anh Tuấn, cho những người nghệ sĩ đã cống hiến hết mình trên sân khấu.

Hà Anh Tuấn công bố thông tin chấn động nhất đêm nhạc, đó chính là sẽ mang Sketch A Rose đến “thánh đường vinh danh” Dolby Theatre (Mỹ) vào tháng 10/2025

Hà Anh Tuấn công bố thông tin chấn động nhất đêm nhạc, đó chính là sẽ mang Sketch A Rose đến “thánh đường vinh danh” Dolby Theatre (Mỹ) vào tháng 10/2025. Với mỗi fan Hollywood, không còn xa lạ gì với nhà hát này. Đây chính là nơi tổ chức lễ trao giải Oscar hằng năm và quy tụ những gương mặt nổi tiếng hàng đầu thế giới. Thông tin quan trọng này được Hà Anh Tuấn công bố vào những giây phút cuối cùng của đêm concert thứ 2 và khiến toàn bộ khán giả như vỡ oà khi biết tin. Đặc biệt, nam ca sĩ còn gửi gắm đến khán giả một lời hẹn ý nghĩa: hãy cùng diện tà áo dài Việt Nam và hội ngộ tại thánh đường nghệ thuật vào mùa thu này.

