Mới đây, HIEUTHUHAI đã có màn trình diễn live đầu tiên của ca khúc Nước Mắt Cá Sấu trước sự chứng kiến của khán giả. Điều đặc biệt là phần fanchant dành cho bài hát này từ người hâm mộ tại buổi biểu diễn đã được nhiều người đánh giá là vô cùng sôi động và cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt này cũng không quá khó hiểu, khi HIEUTHUHAI hiện đang là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Vbiz.

Không những thế, ca khúc Nước Mắt Cá Sấu ngay từ khi ra mắt đã đạt được loạt thành tích ấn tượng, top 1 trending trên YouTube và liên tục đạt hạng #1 trên các BXH âm nhạc. Đặc biệt, sự xuất hiện áp đảo của fandom SUNDAYs tại sự kiện đã góp phần “đốt cháy” không khí, tạo nên khoảnh khắc biểu diễn đầy cảm xúc và thăng hoa.

HIEUTHUHAI lần đầu biểu diễn Nước Mắt Cá Sấu (video: Trang Pink)

Fanchant bùng nổ ngay cả khi hát chay

Bên cạnh những thành tích đáng gờm, ca khúc này cũng không tránh khỏi các luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng bài hát mang phong cách hơi “xưa cũ”, gợi nhớ đến dòng nhạc của các thế hệ trước và vì thế chưa thực sự mang lại cảm giác mới mẻ hay đột phá. Hơn nữa, giọng hát của HIEUTHUHAI dù được đánh giá là đã cải thiện theo thời gian nhưng đây vẫn là điểm khiến nhiều khán giả băn khoăn và bàn luận.

Khả năng giao lưu của HIEUTHUHAI được đánh giá cao

Phần trình diễn live đầu tiên của Nước Mắt Cá Sấu đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho HIEUTHUHAI. Theo đó, không ít bình luận tích cực cho rằng nam rapper ngày càng tiến bộ, thể hiện rõ sự cuốn hút qua giọng hát lẫn phong cách trình diễn: “Càng nghe càng cuốn”, “Thích nghe bản live này, nay live tốt, có tập thêm vũ đạo nữa”, “Fanchant phải gọi là đỉnh, thuộc ko sót 1 từ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, màn trình diễn cũng vấp phải không ít phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc Nước Mắt Cá Sấu chưa thực sự thuyết phục, thậm chí gây cảm giác khó tiếp cận: “Hát ngang phè”, “Nhạc vẫn không thể nào ngấm nỗi”, “Nghe nhạc nhạc hồi đó, lỗi thời dễ sợ”.

Không thể phủ nhận khả năng trình diễn trên sân khấu của HIEUTHUHAI ngày càng tiến bộ

Dù vấp phải không ít tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng trình diễn của HIEUTHUHAI đang ngày càng được cải thiện rõ rệt. Trong lần biểu diễn này Nước Mắt Cá Sấu, nam rapper hát live toàn bộ bài hát. Đặc biệt, phong thái biểu diễn và cách anh làm chủ không gian trình diễn cũng được nhiều khán giả đánh giá là có sự tiến bộ vượt bậc so sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Điều này phần nào chứng minh rằng HIEUTHUHAI đang từng bước nâng cao kỹ năng, hoàn thiện hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn thực thụ trong mắt công chúng.