Tham vọng của HIEUTHUHAI

Ngày 1/4, HIEUTHUHAI ra mắt MV Nước Mắt Cá Sấu - sản phẩm âm nhạc được quảng bá bài bản sau 1 năm tập trung cho Anh Trai Say Hi. Từ chương trình thực tế, công chúng được theo dõi một nghệ sĩ trẻ tài năng, nghiêm khắc với bản thân và cực kỳ nhạy bén với xu hướng. Chiến thắng của HIEUTHUHAI trong chương trình cực kỳ thuyết phục, thành công thể hiện ở những bản hit mà anh chàng tham gia như Ngáo Ngơ, Kim Phút Kim Giờ, Sao Hạng A,... HIEUTHUHAI hiểu khán giả và cách để làm ra một bài hát trending.

Hậu Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI trở thành rapper trẻ nhất ngồi ghế nóng Rap Việt. Dù chỉ với vai trò giám khảo khách mời, nhưng vị trí này cũng cho thấy sự nâng tầm vị thế của Hiếu trước những rapper cùng thời. Tuy nhiên, không phải ai cũng công nhận tài năng của HIEUTHUHAI, với nhiều người, Hiếu chỉ là một hiện tượng nổi lên từ chương trình thực tế. Thành tích âm nhạc có, nhưng không đủ ấn tượng để âm nhạc là điều đầu tiên người ta nói đến khi nhắc về thành công của HIEUTHUHAI.

Vì định kiến, HIEUTHUHAI ra mắt bài rap TRÌNH - diss thẳng những người đánh giá thấp mình. TRÌNH là bài rap diss đầu tiên của Việt Nam on top 1 trending, tạo nên trận “sóng to gió lớn” trong nội bộ các rapper hồi cuối 2024. Do đó, khi HIEUTHUHAI lại thông báo comeback, ai nấy đều muốn theo dõi xem thử anh chàng này sẽ lại làm gì để khuấy động thị trường.

Và Nước Mắt Cá Sấu lên sóng - giữa lúc mạng xã hội ngập ngụa trong drama tình ái. Không chỉ được kỳ vọng là sản phẩm “giải ngán” cho công chúng, mà Nước Mắt Cá Sấu còn là bài test rõ ràng nhất để HIEUTHUHAI chứng minh thực lực sau hào quang quá chói từ chương trình thực tế. Không gai góc như TRÌNH, cũng không tình cảm sướt mướt như Exit Sign hay Không Thể Say, Nước Mắt Cá Sấu là một bài hát “diss” người yêu cũ. Ca khúc này nằm giữa ranh giới rap diss và rap love của HIEUTHUHAI, anh chàng viết về tình yêu nhưng bằng góc nhìn cay nghiệt, nhiếc móc người cũ phản bội. Chủ đề này không mới trong nhạc rap, nhưng khá mới trong discography của HIEUTHUHAI lẫn GERDNANG.

HIEUTHUHAI đã mang đến 1 bài nhạc “cũ” theo đúng nghĩa đen. HIEUTHUHAI tiếp tục hợp tác với Kewtiie, bộ đôi chọn thể loại RnB/Soul cho Nước Mắt Cá Sấu. Điệp khúc có giai điệu gây liên tưởng đến nhạc boyband USUK thập niên 90, hay nhạc Vpop thập niên 2000s “cộp mác” Lương Bằng Quang, Lý Hải,...

Âm nhạc vốn là sự xoay vòng, có những xu hướng xưa cũ trở lại mạnh mẽ nhờ được nghệ sĩ trẻ ứng dụng, làm mới. Những năm gần đây, nhạc Việt vô cùng đa dạng khi đón thêm nhiều làn gió mới từ nghệ sĩ Gen Z. Những tài năng này tự sáng tác, tự sản xuất nhạc, giúp bức tranh âm nhạc thêm phần sôi động. Việc HIEUTHUHAI mang màu sắc âm nhạc đã thoái trào trở lại là một thử nghiệm táo bạo. Có những khán giả cảm thấy thú vị vì được sống lại thanh xuân, nhưng với tệp chủ yếu nghe nhạc HIEUTHUHAI, đa phần đều cảm thấy bản phối này cũ kỹ và thiếu đột phá.

Phần ca từ cũng là một điểm gây tranh luận. Nếu trong album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, HIEUTHUHAI được đánh giá cao bởi khả năng lyrical thì Nước Mắt Cá Sấu chưa phát huy được điều này. Những câu chất vấn như "Sao đêm qua em không bắt máy; Em đi với ai qua đêm ở đâu" hay phũ phàng rời bỏ tình yêu “Nước mắt cá sấu chẳng thể cứu em anh quăng vali em ra khỏi đây"; “Anh sẽ tìm người thay thế được ngay thôi và em sẽ phải mau hối hận em ơi; Người yêu em như anh sẽ không có đâu trên trời rơi xuống”... đều bị đánh giá là mang lại cảm giác cringe (ớn lạnh). HIEUTHUHAI gạt phăng hình ảnh “boy si tình” tử tế với người yêu cũ đã khiến bao cô nàng mê đắm trong Exit Sign để hoá thành trai lạnh lùng, phũ phàng. Sự chuyển biến này chưa thuyết phục vì ca từ quá thô và thẳng. Chưa kể, HIEUTHUHAI còn bị gò ép trong việc lựa chọn từ ngữ để phù hợp với giai điệu tổng thể chung của bài hát.

Ngay sau khi lên sóng, fan cũng phải công nhận rằng HIEUTHUHAI có phần hụt hơi ở lần comeback này. Nước Mắt Cá Sấu là một nhạc phẩm an toàn, thiếu bứt phá, nếu không muốn nói thẳng là… nhạt. Lời lẽ gay gắt, thông điệp tình yêu đầy sự nhiếc móc của HIEUTHUHAI không phải đối thủ nếu đặt cạnh Sự Nghiệp Chướng - bài rap diss có chủ thể rõ ràng và cách dùng từ thông minh của Pháo. Ban đầu, cư dân mạng còn suy đoán HIEUTHUHAI có trục trặc tình cảm với Babyboo nên mới viết Nước Mắt Cá Sấu. Nhưng sau đó, chính bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI thể hiện sự ủng hộ với ca khúc này, cho thấy câu chuyện phản bội trong Nước Mắt Cá Sấu chỉ là một cảm hứng âm nhạc bình thường. Và cũng vì điều này mà Nước Mắt Cá Sấu thiếu đi một “câu chuyện thật” - tính chân thực trong âm nhạc. Sau album đầu tay, khán giả đang quen việc được nghe câu chuyện của chính HIEUTHUHAI mà không phải là hoá thân một cách hời hợt, mượn chủ đề viết nhạc nên khi Nước Mắt Cá Sấu ra mắt, nhiều người chưa được thoả mãn ở khía cạnh này.

Phần nhạc gây tranh luận nhưng MV thì không có gì để bàn thêm. HIEUTHUHAI vẫn áp dụng công thức an toàn cho sản phẩm của mình - một MV chỉn chu về mặt hình ảnh, được quay đóng hộp và khoe vẻ đẹp trai của chính chủ. Với giai điệu như Nước Mắt Cá Sấu, HIEUTHUHAI có thể tận dụng phần điệp khúc để thể hiện kỹ năng nhảy, phô bày khía cạnh mới vừa được hoàn thiện sau Anh Trai Say Hi. Nhưng theo nhiều tiết lộ, sản phẩm này vốn được sản xuất trước chương trình. Do đó, HIEUTHUHAI chưa định hướng rõ sẽ làm gì để MV trở nên ấn tượng hơn. Có một phần dancebreak ở giữa MV nhưng chỉ kéo dài vài giây với động tác cơ bản, hoàn toàn không phải điểm nhấn khiến người ta chú ý. Vì lẽ này, mà MV của HIEUTHUHAI chỉ mới dừng ở mức đẹp và… hết. Thậm chí bản parody của Lê Dương Bảo Lâm đăng lên TikTok còn có phần thú vị hơn.

Người hâm mộ chấp nhận rằng, Nước Mắt Cá Sấu chỉ là một trong những thử nghiệm làm mới của HIEUTHUHAI nhưng chưa phù hợp với anh ở giai đoạn này. Về mặt con số, HIEUTHUHAI và fan vẫn đủ sức để đưa Nước Mắt Cá Sấu leo lên vị trí top 1 trending YouTube cả bảng chung lẫn bảng âm nhạc. Nhưng về sức thuyết phục, số đông đang không cảm thấy nhạc phẩm này có yếu tố gì để “lấn lướt” Bắc Bling của Hoà Minzy. Ở trường hợp của Nước Mắt Cá Sấu, top 1 trending chính là thành quả của cả FC đông đảo, biết stream bài bản, chứ không phải minh chứng cho độ phủ của một tác phẩm.

Tham vọng của HIEUTHUHAI

Một trong những lý do khiến Nước Mắt Cá Sấu gây tranh luận nhiều như thế chính là giọng hát của HIEUTHUHAI. Ở ca khúc này, HIEUTHUHAI một lần nữa hát nhiều hơn rap. Năm qua, HIEUTHUHAI đã khẳng định bản thân là rapper hàng đầu thị trường, đứng top 1 về độ nổi tiếng và thành tích âm nhạc bằng thứ rõ ràng nhất - những con số. Nhưng có lẽ, tham vọng của HIEUTHUHAI không chỉ dừng tại đây. Từ Ngủ Một Mình, Không Thể Say cho đến hiện tại là Nước Mắt Cá Sấu, HIEUTHUHAI đều cố gắng hát. Nếu hai nhạc phẩm trước, HIEUTHUHAI gia giảm hơn ở mức độ rap melody thì Nước Mắt Cá Sấu là sản phẩm anh hoàn toàn phô diễn vocal của mình. Verse rap chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong toàn bộ ca khúc và cũng không mấy ấn tượng.

HIEUTHUHAI không cố chứng minh trình độ của một rapper. HIEUTHUHAI giờ chỉ xem rap là yếu tố nền tảng để mở ra tham vọng lớn hơn. Không chỉ muốn là rapper có thành tích tốt nhất Việt rap, HIEUTHUHAI muốn định hình mình là một rapper/ca sĩ đúng nghĩa, như cách anh chất vấn anti trong Giờ Thì Ai Cười “Hay là bây giờ cần phải sống đa nhân cách và đặt thêm nghệ danh khác mỗi khi tao cầm mic hát?”.

Nhưng, thách thức lớn nhất của HIEUTHUHAI khi hát chính là giọng hát. Tham khảo ý kiến của một giáo viên thanh nhạc có thâm niên, người này nhận xét HIEUTHUHAI có quãng giọng tốt, có thể phát huy nốt cao nhưng điểm yếu của anh chàng là phát âm. HIEUTHUHAI khi hát luôn bị gây cảm giác bẹt, nghẹn ứ, phát âm ngắn và cưỡng âm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc truyền tải cảm xúc vào bài hát. Vocal của HIEUTHUHAI không hợp để đi theo hướng ca sĩ. Đây là vấn đề tài năng thiên phú, không chỉ là kỹ năng, luyện tập trong một sớm một chiều mà có thể cải thiện.

Như trước đó HIEUTHUHAI từng chia sẻ, anh đã thử sức ở nhiều cuộc thi hát nhưng không thành công, sau đó mới chuyển sang rap. Bước đột phá ở King of Rap đã giúp HIEUTHUHAi ra mắt thành công. Những bài rap như CUA, TRÌNH, Giờ Thì Ai Cười,... đều để lại dấu ấn nhất định. HIEUTHUHAI gây tranh luận việc “có phải một rapper giỏi” nhưng thực tế đã được công nhận là rapper tài năng bởi những cái tên lớn như Karik, B Ray hay music producer onionn.

HIEUTHUHAI tạo được hiệu ứng khi rap, đến hiện nay lại loay hoay giữa việc làm thế nào để hát tốt hơn. Không chỉ là một rapper, HIEUTHUHAI muốn được công nhận là một nghệ sĩ âm nhạc đúng nghĩa. Nhất là khi sau năm thành công vừa qua, giải thưởng Ca sĩ/rapper của năm tại Làn Sóng Xanh của HIEUTHUHAI vẫn gây tranh cãi. Không để vào tai những lời đàm tiếu, nhưng động lực thì càng được hun đúc. Phải làm gì thoát hoàn toàn khỏi danh xưng rapper, thay bằng một rapper/ca sĩ đúng nghĩa không chỉ là câu hỏi của khán giả mà còn là câu hỏi khiến nam rapper phải đau đáu suy nghĩ.

HIEUTHUHAI biết điểm chưa hoàn thiện của bản thân, anh dốc sức học thanh nhạc và nâng cấp khả năng biểu diễn qua từng ngày. Đây là ý chí cầu thị, điểm mạnh giúp HIEUTHUHAI thành công nhanh chóng chỉ trong vài năm. Bên cạnh HIEUTHUHAI hiện tại có fandom vững chắc đủ để anh chàng thiết lập thêm nhiều kỷ lục nhạc số.

Nhưng trên hết, nhạc phải hay thì khán giả mới công nhận. HIEUTHUHAI có khả năng thấu hiểu khán giả và thông minh trước những lựa chọn. Không ai biết con đường tiếp theo của HIEUTHUHAI sẽ ra sao. Người hâm mộ tin chắc rằng, anh chàng sẽ sớm tìm ra công thức phù hợp với bản thân. Vừa phát huy được thế mạnh, vừa khiến khán giả hài lòng.

