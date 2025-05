Mạng xã hội (MXH) hiện đang đổ dồn sự chú ý về Wren Evans và Lim Feng cùng nghi vấn tình cảm, người thứ 3 vừa nổ ra giữa đêm 12/5. Trên Instagram, Lim Feng bất ngờ tiết lộ bản thân vừa trải qua những ngày tồi tệ khi bố nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh và cùng lúc đó phát hiện bị người yêu phản bội. Đồng thời, cô đăng tải hình ảnh tình tứ với nam ca sĩ sinh năm 2001 - Wren Evans, khiến MXH lập tức chao đảo.

Lim Feng đăng tải hình ảnh tình tứ với nam ca sĩ sinh năm 2001 - Wren Evans, khiến MXH lập tức chao đảo

Sáng 12/5, trên fanpage của mình, công ty chủ quản của Wren Evans đã có thông báo chính thức. monoX khẳng định tính đến hiện tại "đây chỉ là thông tin từ một phía và chưa có xác nhận chính thức". Công ty cho biết đang xác minh và mong mọi người giữ bình tĩnh, tránh đưa phỏng đoán sai lệch.

Wren Evans và Lim Feng có những tương tác đầu tiên từ năm 2022, sau khi nam ca sĩ Gen Z công khai chia tay với Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh. Những năm qua, dù không xác nhận nhưng người hâm mộ đều biết đến chuyện tình Wren Evans và Lim Feng. Chàng là nam nghệ sĩ đa tài bậc nhất dàn Gen Z Việt, nàng là hot girl, fashionista kiêm chủ 1 brand thời trang nổi tiếng, Wren Evans và Lim Feng được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí.

Wren Evans và Lim Feng trong bữa tiệc kín cuối năm 2022

Trước khi vướng nghi vấn "cắm sừng", có người thứ 3, Wren Evans và Lim Feng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ chuyện tình kín tiếng, văn minh. Đằng sau sự nghiệp của Wren Evans, luôn có bóng dáng của Lim Feng, nhất là trong thời gian nam ca sĩ bùng nổ với album đầu tay Loi Choi. Lim Feng không chỉ là mỹ nhân bốc lửa có phong cách cá tính hàng đầu làng mốt, mà thẩm mỹ của cô còn ảnh hưởng đến Wren Evans, dần định hình nên chàng ca sĩ thời thượng này.

Phong cách táo bạo của Lim Feng

Định hình phong cách cho Wren Evans

Năm 2021, Wren Evans nổi lên như một hiện tượng với Thích Em Hơi Nhiều - sáng tác tiếng Việt đầu tiên và cũng là ca khúc đưa nam ca sĩ sinh năm 2001 đến gần khán giả. Thời điểm này, Wren Evans gây ấn tượng với visual thư sinh, năng động nhưng phong cách cá nhân chưa đậm nét, ấn tượng như hiện tại. Đầu năm 2023, Wren Evans ra mắt MV Việt Kiều , từ đây, nam ca sĩ trở thành fashion icon thế hệ mới của nhạc Việt.

Đầu năm 2023, Wren Evans ra mắt MV Việt Kiều, từ đây, nam ca sĩ trở thành fashion icon thế hệ mới của nhạc Việt

Từ sân khấu đến đời thường, không khó để nhận ra Wren Evans gắn bó với trang phục đến từ Feng System - brand của Lim Feng. Lim Feng dần hiện diện nhiều hơn qua phong cách cá nhân mà Wren Evans theo đuổi, đồng hành ở các sự kiện thời trang và đặc biệt, làm stylist cho nam ca sĩ.

Phong cách của Wren Evans kể từ khi gắn bó với Lim Feng:

Ở MV Call Me, Lim Feng không chỉ làm stylist mà còn là giám đốc sáng tạo dự án. Trong các cuộc phỏng vấn về Call Me, Wren Evans đều dành lời cám ơn đến đội ngũ hình ảnh - bao gồm đạo diễn Phương Vũ, Lâm Đạo Đạo và một người anh không nhắc tên, nhưng có vai trò rất quan trọng. MV Call Me là một trong những bước đệm để Wren Evans bứt phá vào cuối năm 2023, được đánh giá cao về cốt truyện, thẩm mỹ điện ảnh cao.

MV Call Me - Wren Evans

MV Call Me một trong những bước đệm để Wren Evans bứt phá vào cuối năm 2023

Lim Feng giữ vai trò giám đốc sáng tạo dự án

Đến sản phẩm mới nhất là Giữ Lấy Âm Nhạc, Lim Feng vẫn là người đứng sau tạo hình của Wren Evans:

Đứng sau giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp

Cuối năm 2023, Wren Evans phủ sóng với bản hit Từng Quen và album Loi Choi. Lim Feng còn là người phát hành MV Từng Quen của Wren Evans, ngay trên kênh YouTube của mình. MV được phát triển dựa trên bộ ảnh của Lim Feng và Wren Evans hợp tác với nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Hào. Trong quá trình set design, Lim Feng đã nảy lên idea “Tại sao không đưa quá trình tạo ra set chụp của ekip lên một music video nhỉ?”.

Wren Evans - MV Từng Quen

Từng Quen là một project cá nhân do Lim Feng đầu tư và thực hiện dưới vai trò Giám đốc sáng tạo và Đồng Đạo Diễn với Hoàng Bùi. Project mang tính “thể nghiệm”, không quá đao to búa lớn về mặt cốt truyện, visual. Tác giả muốn tập trung vào trải nghiệm nghe nhạc và chân dung người nghệ sĩ. Các nhân vật cameo như cô dâu, ngựa công nhân đều được đeo mặt nạ để che nhận diện.

Từng Quen là một project cá nhân do Lim Feng đầu tư và thực hiện dưới vai trò Giám đốc sáng tạo và Đồng Đạo Diễn với Hoàng Bùi

Với người hâm mộ Wren Evans, dù Lim Feng ít khi "nhận công", nhưng cô luôn được ghi nhận như nhân tố quan trọng, đồng hành cùng nam ca sĩ trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Album Loi Choi là một trong những album tiêu biểu nhất của Vpop trong 5 năm gần đây, tạo nên nhiều thành tích nhạc số và càn quét xu hướng mạng xã hội. Trong sự thành công ấy, không thể phủ nhận hình tượng "anh Wren dân tổ", có chút tinh nghịch kiểu Việt kiều mà Lim Feng đã xây dựng phù hợp cho Wren Evans.

Lim Feng đã để lại dấu ấn đậm nét trong concept album Loi Choi của Wren Evans, từ những item thuộc thương hiệu Feng System cho đến đường dây hình ảnh

Chưa biết thực hư chuyện "cắm sừng" ra sao, nhưng nếu cặp đôi thực sự tan vỡ, người hâm mộ rất tiếc nuối trước những kỷ niệm đẹp cả 2 đã để lại.

Hiện chúng tôi đang liên hệ với các bên để làm rõ sự việc.