Tối 17/1, Wren Evans chính thức thả xích MV Cứu Lấy Âm Nhạc. Sản phẩm đánh dấu màn trở lại của giọng ca Gen Z sau gần 1 năm im hơi lặng tiếng kể từ album đầu tay Loi Choi. Năm 2024, Wren Evans chỉ ra mắt thêm single Để Ý, do đó lần trở lại này đã được fan chờ đợi rất lâu. Trước đó vào chiều 16/1, toàn bộ phần audio Cứu Lấy Âm Nhạc đã được ra mắt trên tất cả các nền tảng nhạc số.

Wren Evans - Cứu Lấy Âm Nhạc

MV của Wren Evans được quay hoàn toàn bằng iPhone 16 Pro Max bởi C Prinz. Đây là cái tên quốc tế tiếng tăm từng đứng sau nhiều MV ấn tượng như Happier Than Ever - Billie Eilish, Guess - Charlie xcx ft. Billie Eilish, Crazy - Doechii,... C Prinz hợp tác với vũ đoàn BƯỚC NHẢY của Việt Nam và biên đạo Tyrik Patterson, người vừa biên đạo cho show Halftime của Beyoncé tại NFL tháng 12/2024 để tạo ra những phân đoạn vũ đạo vừa mang tính điện ảnh vừa dễ dàng để mọi người có thể học theo và tái hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Người đứng sau MV mới của Wren Evans là đạo diễn quen mặt của Billie Eilish - C Prinz

MV được quay dựng chuyên nghiệp, phần nhìn ấn tượng đến mức người ta không thể đoán được sản phẩm hoàn toàn được quay bằng 1 chiếc điện thoại. MV Cứu Lấy Âm Nhạc theo chân Wren Evans trong một màn trình diễn vũ đạo đầy cuốn hút, mở ra những khung hình cực nghệ đặc trưng của văn hóa đường phố Việt Nam, những khung cảnh chung cư - quán ăn - đường phố - cửa tiệm khó lẫn.

Visual ấn tượng của Wren Evans trong MV mới

Những khung hình đậm chất Việt Nam bản địa

Nhưng màu sắc lại bắt mắt chuẩn quốc tế

Chất "bản địa" đậm đặc hòa với tinh thần quốc tế mạnh mẽ của Wren Evans đã mang đến 1 sản phẩm gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác lẫn thính giác. Các hình tượng gợi trong khán giả nhiều suy tư về những tranh đấu về nội tâm bên trong cá nhân, cũng như những áp lực và đè nén từ thế giới bên ngoài đến người nghệ sĩ sáng tạo.

Thông qua sản phẩm này, Wren Evans phát đi tín hiệu "cầu cứu" rõ ràng, cũng là câu trả lời chi việc nam ca sĩ "lặn sâu" suốt năm 2024, gần như không có bất kì hoạt động chính thức nào. Ngay từ intro, tiếng "siren" vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, báo động về nguy cơ âm nhạc đang dần bị lãng quên và biến chất trong thời đại hiện nay. Điệp khúc "Cứu Lấy Âm Nhạc" được lặp đi lặp lại không chỉ đơn thuần là một lời kêu gọi bảo vệ âm nhạc khỏi sự biến mất về mặt vật lý, mà còn là một khát khao mãnh liệt trong việc gìn giữ những giá trị tinh thần, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê.

Nói về cơ duyên hợp tác với Apple và C Prinz trong sản phẩm "mở bát" năm 2025, Wren Evans chia sẻ: “Được tham gia chiến dịch Shot on iPhone lần này là một vinh dự lớn đối với Wren, đặc biệt là khi video tôn vinh giá trị sáng tạo đậm chất Việt Nam khi Tết đang đến gần. Ca khúc này mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc, thể hiện tình yêu của Wren dành cho âm nhạc và khát vọng tạo nên những ảnh hưởng ý nghĩa. Làm việc cùng C Prinz thực sự rất truyền cảm hứng, vì tầm nhìn của cô ấy đã thúc đẩy Wren sáng tạo hơn.

Và, trải nghiệm quay toàn bộ bằng iPhone đã mở mang tầm mắt của Wren rất nhiều. Phải nói, chất lượng và khả năng sáng tạo thực sự đáng kinh ngạc, từ chế độ Hành Động ghi lại các chuyển động đầy năng lượng đến tính di động giúp việc tạo ra những góc nhìn độc đáo trở nên dễ dàng hơn. Wren rất háo hức để mọi người thưởng thức video ca nhạc này”. Tại showcase ra mắt vào chiều 16/1, Wren Evans cũng tái hiệu vũ đạo lạ mắt cực ấn tượng, được ghi lại bằng iPhone 16 Pro Max.

Wren Evans tại showcase ra mắt Cứu Lấy Âm Nhạc chiều 16/1

Đạo diễn C Prinz cũng dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ Việt tài năng và chia sẻ trải nghiệm khi quay hình cùng Wren Evans: “Quay toàn bộ video ca nhạc này bằng iPhone 16 Pro Max đã mở ra cho tôi một góc nhìn hoàn toàn mới về việc làm phim. Ít giới hạn hơn và nhiều khả năng sáng tạo hơn khi có thể cầm máy quay trong tay. Chế độ Hành Động trên iPhone cho phép ghi lại những chuyển động đầy năng lượng như vũ đạo của Wren và các pha biểu diễn của các tay đua BMX một cách chính xác ngay cả khi quay cầm tay. Quay 4K120 fps Dolby Vision tạo ra độ sắc nét đáng kinh ngạc trong từng cảnh quay chậm.

Camera Telephoto 5x ghi lại biểu cảm của Wren trong những góc cận cảnh đầy cảm xúc, và với tính di động tuyệt vời của iPhone, chúng tôi có thể quay theo những cách mà máy quay truyền thống không thể thực hiện. Dự án này thực sự là một công việc đầy tâm huyết, từ ý tưởng cho đến khi hoàn thiện từng chi tiết hình ảnh. Tôi rất mong khán giả cảm nhận được năng lượng và kết nối với câu chuyện mà chúng tôi đã cùng tạo nên”.

Wren Evans mở bát 2025 nhộn nhịp

Với giai điệu bắt tai, nhiều thử nghiệm độc đáo "cộp mác" Wren Evans, Cứu Lấy Âm Nhạc được kỳ vọng sẽ là sản phẩm mở đầu cho năm 2025 nhộn nhịp, nhiều hoạt động hơn của nam ca sĩ sinh năm 2001.