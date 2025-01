Ngày 17/1, Wren Evans ra mắt MV Cứu Lấy Âm Nhạc - sản phẩm hợp tác cùng Apple và quay hoàn toàn bằng iPhone 16 Pro Max. Tái xuất sau gần 1 năm ở ẩn kể từ single Để Ý, Wren Evans gây chú ý. Cuối năm 2023, album đầu tay Loi Choi của nam ca sĩ sinh năm 2001 gây tiếng vang lớn, viral cực mạnh với điệu nhảy gắn liền với mùa đông của giới trẻ Việt. Do đó, khi Wren Evans im hơi lặng tiếng thời gian dài mà không tận dụng sức nóng từ album đầu tay, nhiều fan vô cùng hoang mang.

Wren Evans - Cứu Lấy Âm Nhạc

Giải thích điều này, Wren Evans đưa ra câu trả lời là… anh bận cứu lấy âm nhạc. Và nhạc phẩm mới - được đặt tên là Cứu Lấy Âm Nhạc. Vẫn phát huy khả năng sáng tạo, kết hợp nhiều âm thanh, chất liệu độc đáo và mang màu sắc quốc tế, Cứu Lấy Âm Nhạc của Wren Evans là 1 bản phối nhiều lớp lang, gây ấn tượng từ lần đầu nghe.

MV nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ vì mang tính thẩm mỹ cao, đầu tư chỉn chu và được đạo diễn quốc tế C Prinz - người từng hợp tác với Billie Eilish "cầm trịch". Thế nhưng, sản phẩm này lại mang đến vô số ồn ào cho Wren Evans.

Wren Evans trong MV Cứu Lấy Âm Nhạc

Ngay từ khi hé lộ tên bài hát, Wren Evans đã vấp phải làn sóng bình luận tiêu cực. Thời gian qua, nam ca sĩ vướng tranh cãi hát live, bị chê bai trên nhiều nền tảng vì sân khấu đáng thất vọng ở GENfest 2024. Tranh cãi này chưa qua, Wren Evans tuyên ngôn "cứu lấy âm nhạc", cư dân mạng cho rằng anh nên… "cứu lấy chính mình".

Nhiều người khắt khe bình phẩm, Wren Evans dù có tư duy sáng tác, sản xuất tốt, nhưng điểm cốt lõi của một nghệ sĩ biểu diễn là hát live thì Wren Evans chưa thể thuyết phục khán giả. Khoác lên mình danh xưng "cứu lấy âm nhạc" là quá sức với nghệ sĩ trẻ như Wren Evans.

Khủng hoảng hát live tại GENfest 2024 đã kéo theo nhiều thị phi đến với Wren Evans cho tới hiện tại

Sau khi bài hát ra mắt, thì thông điệp đầy đủ của Wren Evans là "cứu lấy âm nhạc của chính mình". Anh chia sẻ, cái tên này xuất phát từ một bình luận của fan trên MXH. Wren Evans lấy nó làm động lực, cứu lấy âm nhạc, nguồn cảm hứng của chính bản thân. Điệp khúc "Cứu Lấy Âm Nhạc" được lặp đi lặp lại không chỉ đơn thuần là một lời kêu gọi bảo vệ âm nhạc khỏi sự biến mất về mặt vật lý, mà còn là một khát khao mãnh liệt trong việc gìn giữ những giá trị tinh thần, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê.

Ra bài hát Cứu Lấy Âm Nhạc, tranh cãi càng bủa vây Wren Evans

Nhưng, ca khúc vẫn gây tranh cãi. Trên các nền tảng, loạt bình luận ác ý đều nhắm vào điểm yếu hát live của Wren Evans. Chưa hết, nhiều người còn nghi vấn Wren Evans tham khảo nhạc nước ngoài. Lấy chất liệu electropop làm chủ đạo, Cứu Lấy Âm Nhạc bị so sánh với âm nhạc thế giới những năm 2010s, điển hình như Imagine Dragons, Lady Gaga hay Kanye West.

Fan Kpop thì cảm thấy ca khúc này "hao hao" Heartbreaker - G-Dragon hay Run Devil Run - SNSD,... Mọi tranh cãi trái chiều bủa vây Wren Evans. Thậm chí, việc bản nhạc được quảng bá rộng khắp YouTube cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Một số bình luận tấn công Wren Evans:

- Nhạc lai tây, cứ hao hao bài này bài kia còn giọng hát thì không tới đâu. Thực sự cậu này có phải ca sĩ không thế?

- Cứu lấy chính mình thì hơn.

- Hát không ra hơi mà cứu lấy âm nhạc cái nỗi gì.

- Nghe qua như Run Devil Run x Heartbreaker

- Wren Evans không thể cứu lấy âm nhạc bằng sample của Imagine Dragons được.

- Điển hình của overrated. Nhạc chỉ lạ chứ không hay, hát thì ối giồi ôi.

- Chạy ads 7749 bài thấy mà mệt.

- Nhạc không hay đừng chạy ads.

- Thứ cần cứu là trình độ live.

Đứng trước thị phi vô cớ đổ ập lên Wren Evans, người hâm mộ ra sức bảo vệ nam ca sĩ

Đứng trước thị phi vô cớ đổ ập lên Wren Evans, người hâm mộ ra sức bảo vệ nam ca sĩ. Về nghi vấn đạo nhạc, fan chỉ ra không có căn cứ hay bất kỳ melody nào trùng lặp giữa Cứu Lấy Âm Nhạc với những ca khúc được liệt kê. Sự tương đồng về màu sắc âm nhạc, thể loại là bình thường trong âm nhạc. Wren Evans ứng dụng những chất liệu có phần xưa cũ, nhưng đã làm mới theo tư duy cá nhân, là một nỗ lực đáng ghi nhận, không phải bác bỏ.

Về việc liên tục chạy quảng cáo ca khúc mới, thì đây cũng không phải vấn đề gây tranh cãi. Bởi Cứu Lấy Âm Nhạc là sản phẩm hợp tác với Apple, nhãn hàng cần làm đủ các phương thức marketing để bài hát tiếp cận nhiều người dùng nhất có thể.

Người hâm mộ xót xa cho tình trạng bị ghét bỏ của Wren Evans

Người hâm mộ xót xa cho tình trạng bị ghét bỏ của Wren Evans

Trên sân khấu Những Thành Phố Mơ Màng hồi tháng 12, Wren Evans hát live đã tiến bộ đáng kể

Xoay quanh cụm từ cứu lấy âm nhạc, Wren Evans đã giải thích rõ về nguồn cảm hứng, hoàn toàn là câu chuyện cá nhân, không có ý công kích hay "khoác tấm áo quá lớn". Bản thân nam ca sĩ cũng đang nỗ lực từng ngày để cải thiện điểm yếu hát live. Trên sân khấu Những Thành Phố Mơ Màng hồi tháng 12, Wren Evans đã tiến bộ đáng kể. Nam ca sĩ ghi nhận góp ý từ khán giả, nhưng nếu biến góp ý thành tấn công tiêu cực, thì đây là bạo lực mạng.

Chị Đẹp Tuimi bênh vực Wren Evans

Làn sóng chỉ trích Wren Evans đang bắt nguồn từ những điều… khá vô lý. Chị Đẹp Tuimi cũng đích thân lên tiếng bảo vệ nam nghệ sĩ trẻ. Trên Threads chính chủ, Tuimi viết: "Wren Evans là một người em rất tài năng và ngoan. Mình rất quý và thương em ấy. Thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam có được một all rounder như Wren nên thấy mừng & ủng hộ em ấy nhiều hơn. Ai cũng phải tiến bộ hơn mỗi ngày và tất cả các nghệ sĩ đều tìm nguồn cảm hứng từ những nghệ sĩ đi trước mình. Không ai có thể phát minh lại bánh xe một lần nữa. Em ấy đã phải trải qua đủ thứ rồi & giờ em ấy quay trở lại cũng là cả một sự nỗ lực & cố gắng thật lớn. Let's enjoy the music. Let him create, let him live (tạm dịch: Hãy tận hưởng âm nhạc. Để cậu ấy sáng tạo, để cậu ấy sống)".

"Để thành một nghệ sĩ diễn live ổn định hơn chỉ có đúng một cách duy nhất thôi: đầu tư vào thật nhiều rehearsals! Tập, tập và tập. Nên cứ đợi đấy các bạn ơi. Give him a chance bro (Tạm dịch: Cho bạn ấy một cơ hội)", Tuimi bình luận thêm.

Wren Evans chia sẻ với fan lời chúc chào năm mới

Đâu đó, cư dân mạng khắt khe quá mức đang dần biến tướng thành làn sóng ghét bỏ, bạo lực mạng nghệ sĩ

Biết về những điều tiếng bủa vây mình, mới đây Wren Evans đã gửi lời chúc đến người hâm mộ nhân dịp năm mới, đồng thời bày tỏ mục tiêu, nguyện vọng trong năm 2025. "... Bước vào 2025, Wren mong rằng là mọi người sẽ có một cái nhìn nhận tốt hơn về Wren là một nghệ sĩ trình diễn như thế nào, Wren ăn mặc ra sao, ngoại hình của Wren như thế nào thì Wren mong là nó sẽ đỡ hơn vào 2025... Wren mong rằng là mình sẽ có một cái nhìn nhận tốt hơn ở 2025".

Thời gian qua, ngoại hình hốc hác, gầy gò của Wren Evans cũng là tâm điểm chú ý. Người hâm mộ thì lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của nam ca sĩ. Đâu đó, cư dân mạng khắt khe quá mức đang dần biến tướng thành làn sóng ghét bỏ, bạo lực mạng nghệ sĩ.