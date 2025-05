Ngày 9/5 vừa qua, công ty chủ quản của Cha Eun Woo - Fantagio chính thức đưa ra thông báo nam ca sĩ sẽ chuẩn bị nhập ngũ và đã phỏng vấn vào ban nhạc quân đội lục quân. Tuy nhiên, đã có nhiều phản ứng trái chiều trước thông tin này từ người hâm mộ Kpop vì họ cho rằng nam ca sĩ chưa đủ năng lực để ứng tuyển vào vị trí này.

Nhiều phản ứng gay gắt trước thông tin Cha Eun Woo ứng tuyển vào ban nhạc quân đội

Những bình luận trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc đã phản ứng gay gắt trước thông tin Cha Eun Woo ứng tuyển vào ban nhạc quân đội:

- Ban nhạc quân đội nên chọn những người có chuyên môn về âm nhạc, tại sao lại chọn một ca sĩ? Đừng cho anh ta đặc quyền đặc biệt.

- Vậy là anh ấy sẽ nhận được một số đặc quyền của người nổi tiếng và thực sự tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái trước khi xuất ngũ. Anh ấy phải nghĩ đến hình ảnh của mình nên không thể đi phục vụ công cộng... vẫn phải phục vụ, vì vậy ban nhạc quân đội là lựa chọn... nếu ít nhất anh ấy hát hay thì tốt…

- Không phải bạn cần biết chơi một nhạc cụ tốt để gia nhập ban nhạc quân đội sao? Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy chơi nhạc cụ nào... không thể tin là các ngôi sao vẫn cố gắng lấy đặc quyền này để tránh nghĩa vụ quân sự.

- Ngay cả BTS cũng đang phục vụ nghĩa vụ quân sự, bạn nghĩ bạn là ai?

Nhiều ý kiến cho rằng Cha Eun Woo chưa đủ năng lực để được vào ban nhạc quân đội

Bên cạnh những phản ứng trái chiều, cũng có những bình luận cho rằng nhiều người đã có cái nhìn quá khắt khe đối với Cha Eun Woo và họ nói thêm, ban nhạc quân đội cũng phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt và khắt khe như những binh lính khác chứ không hề “nhàn” như một số người vẫn nghĩ. Ngoài ra, Cha Eun Woo lại còn chơi tốt các nhạc cụ như: piano, guitar, sáo, violin, melodica,... chính vì thế, nam ca sĩ hoàn toàn có thể ứng tuyển vào ban nhạc quân đội.

Cha Eun Woo chơi piano cover lại bài hát When You’re Gone

Để có thể ứng tuyển vào ban nhạc quân đội Hàn Quốc, thí sinh bắt buộc phải biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ hoặc có khả năng ca hát vượt trội. Vào ngày 9/5, Cha Eun Woo đã tham gia buổi phỏng vấn tại Bộ Quốc Phòng, nơi anh được đánh giá dựa trên hai nhóm tiêu chí chính. Trên trang web chính thức của Chính phủ điện tử Hàn Quốc có thông tin về ứng tuyển vào ban nhạc quân đội như sau, trong phần phỏng vấn, thí sinh được chấm điểm tối đa 10 điểm, chia đều cho các yếu tố: kinh nghiệm biểu diễn, động cơ ứng tuyển và khả năng biểu đạt (5 điểm), cùng với ý chí, tinh thần, ngoại hình và thái độ (5 điểm).

Bên cạnh đó, phần thực hành sẽ có tiêu chí chấm điểm riêng tùy theo loại nhạc cụ mà thí sinh lựa chọn. Trong trường hợp Cha Eun Woo chọn piano, anh cần trình bày một bản nhạc bắt buộc tại chỗ với thang điểm tối đa là 30 điểm và một bản nhạc tự chọn có thời lượng từ 3 phút trở lên, đạt trình độ tương đương bài thi tuyển sinh đại học, với thang điểm tối đa là 60 điểm. Như vậy, tổng điểm tối đa cho cả hai phần thi phỏng vấn và thực hành là 100 điểm.

Cha Eun Woo nhiều lần thể hiện tài năng chơi piano của mình

Năng lực của Cha Eun Woo chính là điều mà Knet tranh cãi gay gắt nhất. Bởi vì, Cha Eun Woo chỉ nổi tiếng vì visual của mình và tài năng âm nhạc chưa từng được công chúng công nhận. Trong khi đó, quân nhạc được xem như một “đặc quyền” với nghệ sĩ khi đến kỳ nhập ngũ. Ra mắt vào năm 2016 cùng với nhóm nhạc Astro, Cha Eun Woo là thành viên có đông fan nhất vì visual vượt trội và cũng là thành viên được công ty đẩy nhiều hoạt động cá nhân nhất.

Visual của Cha Eun Woo nhiều lần được lên hot topic tại Hàn Quốc

Tháng 2/2024, Cha Eun Woo cho ra mắt album solo đầu tay ENTINY nhưng phản ứng của khán giả lại không như mong đợi. Thậm chí, nhiều trang tại Hàn Quốc còn cho rằng màn solo debut của nam ca sĩ là “thất bại nhất thời đại” vì Cha Eun Woo hát dở và các sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ không lọt vào các BXH âm nhạc nội địa.

Album solo của Cha Eun Woo có thành tích không khả quan

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như My ID is Gangnam Beauty, True Beauty và Today, I'm Lovely. Hiện tại anh đang quay bộ phim mới của Netflix The Wonderfull. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của nam ca sĩ cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều vì khán giả chê lối diễn xuất của nam ca sĩ là diễn đơ, diễn không có hồn. Ngoài ra, Cha Eun Woo còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, trang sức xa xỉ như: Dior, Chaumet, Calvin Klein, Skechers,...

Cha Eun Woo bị công chúng cho rằng anh chỉ có ngoại hình và không đánh giá cao tài năng ca hát và diễn xuất của anh

Kết quả trúng tuyển của Cha Eun Woo sẽ được công bố vào ngày 29/5 qua trang web của Cục Quản lý Nghĩa vụ Quân sự. Nếu Cha Eunwoo vượt qua kỳ thi tuyển quân nhạc, nam idol sẽ vào trại huấn luyện vào tháng 7, trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản và sau đó phục vụ trong quân nhạc.

Nếu trúng tuyển ban nhạc quân đội, Cha Eun Woo sẽ nhập ngũ vào tháng 7/2025

Ngoài Cha Eun Woo thì trước đó cũng có những người nổi tiếng đã và đang phục vụ trong ban nhạc quân đội như: RM (BTS) - dự kiến xuất ngũ vào ngày 10/6 sắp tới, diễn viên Lee Do Hyun - chuẩn bị xuất ngũ vào ngày 13/5 sắp tới, WOODZ (Cho Seungyoun) - dự kiến xuất ngũ vào 21/7, nam diễn viên Jo In Sung - đã xuất ngũ vào tháng 5/2011, Taemin (SHINee) - đã xuất ngũ từ tháng 4/2023, Jaehyun (NCT) - dự kiến xuất ngũ vào tháng 5/2026,... Tuy nhiên, duy nhất Cha Eun Woo là người bị chỉ trích thậm tệ như hiện tại.

Nhiều fan cho rằng, cư dân mạng đang khắt khe quá đà với nam ca sĩ, chỉ vì anh… quá đẹp trai. Ngoại hình đã làm lu mờ tài năng của Cha Eun Woo. Nhưng một bộ phận khán giả lại cảm thấy quả thực Cha Eun Woo không có khả năng nào quá nổi bật để gia nhập quân nhạc, anh nên phục vụ quân đội như 1 người lính tại ngũ thì sẽ không gây phản ứng tiêu cực. Hiện tranh cãi này vẫn chưa ngã ngũ trên các diễn đàn tại Hàn Quốc. Người hâm mộ quốc tế thì ra sức bênh vực cho Cha Eun Woo.