9h sáng 26/4 (giờ Việt Nam), Jennie chính thức ra mắt MV Seoul City - track số 13 trong album đầu tay RUBY. MV được lên sóng ngay sau khi Seoul City gây bão mạng xã hội nhờ màn trình diễn của Jennie ở Coachella. Nữ rapper nhóm BLACKPINK đã chớp cơ hội tuyệt vời này để quảng bá, giúp Seoul City hot càng thêm hot. Trước đó, trong loạt show The Ruby Experience, MV Seoul City đã được Jennie “nhá hàng” khiến fan đứng ngồi không yên.

Jennie - MV Seoul City

MV dài chưa đến 3 phút, khiến dân tình không thể rời mắt bởi visual quý cô thành thị sang chảnh của Jennie. Hợp tác với đội ngũ hình ảnh mới, Seoul City được đạo diễn bởi Dasom Han - đạo diễn hình ảnh trẻ người Hàn Quốc từng gây chú ý qua MV Rebel Heart (IVE), Strategy (TWICE),... Hình ảnh của Dasom Han hơi hướng thành thị, đơn giản nhưng mơ mộng, thơ thẩn và có “vibe” thư giãn nịnh mắt. Seoul City là track có giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn nhất album RUBY. Jennie chủ đích mang đến tinh thần này vào MV thông qua việc chọn hợp tác cùng Dasom Han.

Seoul City là 1 MV hoàn toàn về Seoul - thành phố “mẹ đẻ” của Jennie

Quý cô thành thị Jennie

Visual Jennie cũng được tối giản, khoe vẻ gợi cảm thông qua cử chỉ, ánh mắt

Đúng như cái tên, Seoul City là 1 MV hoàn toàn về Seoul - thành phố “mẹ đẻ” của Jennie. Hình ảnh Seoul về đêm hiện lên vừa bí ẩn, vừa lãng mạn, rạo rực tình yêu. Những biểu tượng như tháp Namsan hiện lên, cho thấy Seoul một cách rõ ràng nhất. Jennie “Mỹ tiến”, làm album hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng luôn giữ “DNA Hàn Quốc” theo cách riêng biệt. Track Seoul City là “tính Hàn” chân thực nhất của Jennie trong album RUBY.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh Jennie ngồi trên motor, ôm khư khư người đàn ông trong mộng, để tâm hồn bay bổng theo tình yêu

Visual Jennie cũng được tối giản, khoe vẻ gợi cảm thông qua cử chỉ, ánh mắt. Jennie xinh hút hồn dù không cần tạo hình quá phức tạp. Đáng chú ý nhất là hình ảnh Jennie ngồi trên motor, ôm khư khư người đàn ông trong mộng, để tâm hồn bay bổng theo tình yêu. Ánh mắt mơ màng của Jennie để lại ấn tượng mạnh.

Song, nhiều fan soi kỹ hình ảnh người đàn ông Jennie ôm thì phỏng đoán đây thực chất là phụ nữ vì khung vai khá nhỏ, dáng người thấp bé

Song, nhiều fan soi kỹ hình ảnh người đàn ông Jennie ôm thì phỏng đoán đây thực chất là phụ nữ vì khung vai khá nhỏ, dáng người thấp bé. Dáng vóc quen mắt khiến fan đoán thực chất người lái motor chở Jennie là Alison - người quản lý thân thiết. Phát hiện thú vị này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng.

Chỉ một phân cảnh mà Jennie gây liên tưởng đến 2 hình ảnh cũ - mở đầu Playing With Fire

... và đôi cánh thiên thần trong SOLO

Hình ảnh trên cũng gây liên tưởng đến Jennie thời mới debut cùng phân cảnh iconic trong MV Playing With Fire. Khi ấy, Jennie đã hát “My mom told me every day to always be careful with guys; Because love is like playing with fire” (tạm dịch: Mẹ bảo cần cẩn thận với mọi người đàn ông; bởi tình yêu như chơi với lửa). Thì nay, vẫn là cô gái ấy, góc nhìn ấy nhưng Jennie sẵn sàng cháy hết mình cùng tình yêu. Jennie còn đeo thêm đôi cánh thiên thần gợi nhớ MV SOLO. Một lần nữa, người hâm mộ lại được nhìn thấy hành trình 9 năm trưởng thành của Jennie thông qua những phân cảnh tương đồng lồng ghép tinh tế 2 giai đoạn sự nghiệp.

Jennie giữ vững "DNA Hàn Quốc" thông qua Seoul City

Sau hơn 2 tiếng lên sóng, MV Seoul City thu về gần 500 nghìn lượt xem trên YouTube. Con số không quá bứt phá nhưng là điều dễ hiểu vì bài hát đã ra mắt gần 2 tháng, MV này chỉ như món quà đặc biệt Jennie chuẩn bị để chiều fan và tri ân thành phố nơi mình sinh ra. Tính cả Seoul City, Jennie đã quay tận 7 MV cho album RUBY lần này. 6 MV trước bao gồm Mantra, ZEN, Love Hangover, ExtraL, like JENNIE và Handlebars. Mỗi MV, Jennie đổi 1 ekip hình ảnh, xoay vần concept không trùng lặp.

Vì sự tâm huyết này, fan Jennie càng nức nở tự hào mỗi khi cô nàng ra mắt thêm cái gì đó mới

Sự đầu tư này cho thấy tầm nhìn của Jennie ở vị trí 1 nghệ sĩ độc lập. Không chỉ là nghệ sĩ âm nhạc có cá tính riêng, Jennie còn bảo chứng phong độ “it girl số 1 Hàn Quốc” thông qua 7 MV - 7 concept riêng biệt, tất cả đều đảm bảo tính thẩm mỹ hàng đầu. Và chắc chắn, số tiền bỏ ra là không nhỏ. Vì sự tâm huyết này, fan Jennie càng nức nở tự hào mỗi khi cô nàng ra mắt thêm cái gì đó mới.