0h ngày 7/3/2025, Jennie chính thức giới thiệu album RUBY - dự án âm nhạc quy mô đầu tiên hậu rời YG đến với công chúng. Là thành viên đầu tiên của BLACKPINK công bố lập label riêng Odd Atelier, nhưng Jennie là người cuối cùng tung album, hoàn thành việc quảng bá cá nhân trước thềm tái hợp nhóm vào tháng 7 năm nay. Trước đó, Rosé là thành viên có album được đánh giá là chất lượng ổn áp nhất. Lisa và Jisoo tuy được fan đón nhận nồng nhiệt nhưng gây tranh luận ở nhiều khía cạnh. Vì lẽ này, công chúng càng tò mò hơn trước album đầu tay của Jennie, liệu có giúp cô bứt phá hơn sau loạt single chưa mấy để lại dấu ấn thương mại thời gian qua.

Một album toàn bộ là về Jennie

Ngay sau khi kết thúc World Tour Born Pink vào tháng 9/2023, Jennie đã bật mí về việc thực hiện album đầu tay. Thời điểm này, BLACKPINK chưa công bố tình trạng hợp đồng với YG, không ai biết chiến lược của nhóm và cá nhân Jennie là gì. Hai tháng sau, BLACKPINK xác nhận tái ký, nhưng 4 thành viên đồng thời kết thúc hợp đồng độc quyền. Quyết định này mở ra một chương mới cho chính BLACKPINK cũng như người hâm mộ. 4 cô gái sẽ tự quản lý mình, và cũng vì thế mà nhóm sẽ giảm bớt tần suất hoạt động cùng nhau.

Jennie là người đầu tiên công bố thành lập công ty riêng Odd Atelier. Tách khỏi YG, Jennie “nổ job” cá nhân, collab cùng nhiều nghệ sĩ, lên sóng show truyền hình, và trên hết, cô nàng tự sản xuất album đầu tay. Nhưng trong năm đầu hoạt động, vì sự non trẻ trong khâu quản lý mà Jennie tự đẩy mình vào thế khó, liên tục nổ ra tranh cãi. Ồn ào nhất trong số đó là bị lộ cảnh hút thuốc lá điện tử, phả khói vào mặt nhân viên trang điểm trong vlog công tác tại Ý - tháng 8/2024. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jennie hứng chịu bão chỉ trích với mức độ nghiêm trọng, bị truyền thông Hàn quay lưng dù đã lên tiếng xin lỗi. Muốn vực lại hảo cảm từ công chúng, Jennie cần phải trình làng một sản phẩm đủ tầm cỡ.

Lên bìa Harper's Bazaar Mỹ tháng 10/2024, Jennie tuyên bố sẽ "Rebirth of Pop Idol" - tái sinh là một thần tượng nhạc pop. Trong mọi bài phỏng vấn về album đầu tay, Jennie khẳng định đây là sản phẩm “hoàn toàn cá nhân”, “phô diễn bản ngã thực thụ”.

Tháng 10/2024, Jennie ra mắt single mở đường Mantra - một bản nhạc pop tươi vui, năng lượng kiểu cô nàng tiệc tùng để đánh dấu kỷ nguyên độc lập của mình. Về phần hình ảnh, Jennie phát huy thế mạnh fashion icon của mình, biến hoá cùng 5 tạo hình sang - xịn - mịn, đậm chất gái Mỹ. Nhưng, single này chưa đủ thoả mãn những khán giả khó tính. Nhiều người cho rằng Jennie vẫn đi vào “lối mòn” flex bản thân xinh đẹp, nhiều tiền, thích tiệc tùng cùng các cô gái và… hết. Jennie trình làng một ca khúc bắt tai, đúng chuẩn dành cho đại chúng. Nhưng cuối cùng, Mantra “về sau” APT. do hiện tượng toàn cầu của Rosé - Bruno Mars quá mới lạ, có sức càn quét mạnh mẽ.

Cứ thế, đến tháng 1 năm nay, Jennie mới xác nhận loạt thông tin về album đầu tay. Đầu tiên, tựa đề album là RUBY, tên đệm trong Jennie Ruby Jane. Album gồm 15 tracks, kết hợp với 6 nghệ sĩ quốc tế. Rồi sau đó, Jennie tung MV tới tấp, lần lượt từ MV ZEN (không phát hành nhạc số), Love Hangover (ft. Dominic Fike) cho đến ExtraL (ft. Doechii).

Đúng 0h ngày 7/3, album RUBY lên sóng. 15 tracks, 15 màu sắc âm nhạc, thông điệp hoàn toàn khác nhau, cứ ngỡ sẽ khó liên kết nhưng khi được đặt để dưới không gian 1 album, có đường dây concept rõ ràng, RUBY trở thành trải nghiệm nghe hoàn chỉnh. Jennie cho thấy bản thân thực sự nghiêm túc trong khâu sáng tác, sản xuất âm nhạc. Cô cũng bám sát nguyên tắc làm album giống như bất kỳ ngôi sao Âu Mỹ nào - phải có câu chuyện chủ đạo.

"Quá trình làm album lần này là một bước trưởng thành nữa trong hành trình nghệ sĩ của tôi và là một quá trình quý giá để tìm ra tiếng nói thật sự của bản thân” - Jennie nói trong phỏng vấn với Spotify. Nữ thần tượng mượn cảm hứng từ đoạn thơ Bảy Giai Đoạn Cuộc Đời trong vở kịch As You Like It của đại thi hào người Anh William Shakespeare để viết về trải nghiệm của mình. Đoạn thơ này mô tả hành trình của một con người từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, qua 7 giai đoạn chính, gồm “ra đời”, “hiếu kỳ”, “tình yêu”, “đức tin”, “đỉnh cao”, “thế giới không tưởng” và cuối cùng là “trở thành huyền thoại”.

Tham gia sáng tác 13/15 tracks ở cả khâu viết nhạc và viết lời, Jennie làm chủ thông điệp của RUBY. Có thể chia album thành hai khía cạnh chính là mạnh mẽ, tự tin, truyền động lực cho phái nữ; mặt còn lại là Jennie trong tình yêu, ngọt ngào, nữ tính và theo đuổi hết mình.

RUBY được thể nghiệm nhiều loại âm thanh

RUBY được thể nghiệm nhiều loại âm thanh. Album mở ra không gian kỳ ảo qua intro Jane, mang âm điệu piano mơ màng, kết hợp cùng thiên tài nhạc cụ FKJ. Jennie tăng tính kịch tính với bản hip-hop mạnh mẽ Like JENNIE, đổi mood mượt mà cùng RnB trong start a war và màn hoà giọng đỉnh cao với Dua Lipa - Handlebars. with the IE (way up) là tracks Jennie phô diễn thế mạnh rap, cuốn hút với chất hip-hop old school. ExtraL và ZEN là những bản rap quyền lực, tôn vinh nữ giới. Album được làm đầy bởi những bản RnB pha trộn nhiều chất liệu như Damn Right, Filter, F.T.S,... Đoạn kết trôi đi êm đềm, là nốt trầm tĩnh lặng với 2 tracks Starlight - twin.

Tham khảo ý kiến của một music producer hàng đầu Việt Nam, người từng có sản phẩm được các tạp chí âm nhạc quốc tế như Billboard và NME khen ngợi, anh cũng công nhận RUBY là một album có production tầm cỡ. Sự tầm cỡ này thể hiện qua những cái tên được liệt kê trên credits và chất lượng thực sự của sản phẩm. Ở khâu sản xuất - phối khí, Jennie và ekip làm nhạc đã phối hợp tốt. Album kết hợp đa dạng, nhiều chất liệu âm nhạc có phần “đối chọi” nhau nhưng tổng thể vẫn xuyên suốt, transition mượt mà. Cách xếp thứ tự bài nhạc trong album cũng không phải một sự ngẫu nhiên.

Kết hợp với 6 nghệ sĩ quốc tế, thế mạnh về rap và hát giúp Jennie toả sáng cạnh những nghệ sĩ cô “chọn mặt gửi vàng”. Do đó, dù đa dạng từ thể loại, thông điệp cho đến nghệ sĩ collab, RUBY vẫn kết nối với nhau chặt chẽ, đưa người nghe thực sự tập trung vào Jennie - nhân vật chính của album.

Đương nhiên, không có album nào là hoàn hảo. Một số tracks trong RUBY vẫn khiến người nghe cảm thấy chưa đủ, phần ca từ còn khuyết điểm, giai điệu trôi ngangđiển hình như Love Hangover hay Seoul City. Bản nhạc catchy, cuốn tai như Like JENNIE, Mantra thì lại có thời lượng khá ngắn, dẫn đến việc nghe riêng lẻ sẽ không được bùng nổ như đặt trong danh sách phát cả album.

Bên trong mỗi tracks nhạc, Jennie cài cắm nhiều triết lý đúc kết từ trải nghiệm cuộc sống. Điển hình như ZEN. Thời điểm ra mắt MV hoành tráng theo phong cách huyền hoặc, Jennie đã khiến người ta phải kinh ngạc vì cách cô gián tiếp cho thấy “đạo giác ngộ” (đạo ở đây là con đường) và tư tưởng Thiền định. Ngay từ cái tên, ZEN chính là Thiền tông, một tông phái thuộc hệ Phật giáo Đại thừa. ZEN cũng phát âm như “jen” trong Jennie - cho thấy mọi thứ đều hướng về chủ thể trung tâm là chính cô.

MV ZEN - Jennie

Trong bài phỏng vấn với Harper's Bazaar US, Jennie cũng tiết lộ cô nàng yêu bản thân bằng cách chăm sóc mình thật tốt, thả lỏng tâm trí và tập Thiền định. Những chi tiết trong MV ZEN còn được nhà sư nổi tiếng tại Hàn Quốc phân tích kỹ càng. Trong đó nổi bật lên loạt hình ảnh biểu tượng như cú Minerva tượng trưng cho khả năng nhìn thấu chân lý trong bóng tối. Câu hát “down now” mang tinh thần buông bỏ ràng buộc. Jennie rap “Tiền không thể mua được giác quan thứ 6”.

Trong Phật giáo, giác quan thứ sáu không đơn thuần là trực giác hay cảm nhận tâm linh, mà còn là trí tuệ siêu việt. Câu hát này nhấn mạnh rằng giá trị thực sự của tâm linh vượt xa vật chất. Đây như lời đáp trả lại những ý kiến trái chiều cho rằng âm nhạc của Jennie và cả BLACKPINK chỉ biết “khoe mẽ”, phô trương bản thân bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Jennie chọn Like JENNIE là bài hát chủ đề, quảng bá cho cả album RUBY. Nhiều người tranh cãi việc Like JENNIE liệu có đủ “sức nặng” để làm title hay không vì ca khúc quá ngắn - chỉ 2 phút 2 giây cho audio, nghe chưa ngấm đã hết. Nhìn vào mục đích Jennie hướng tới, Like JENNIE được chọn quảng bá chính bởi chính thông điệp của bài hát - nói lên toàn bộ tuyên ngôn cá nhân, nhắm thẳng haters và dư luận ác ý.

Like JENNIE còn có nhiều yếu tố thương mại để đẩy thành tích. Bản Hip-hop thuần, phần beat dồn dập với âm thanh điện tử, tiếng bass mạnh mẽ tạo không gian cho Jennie bắn fastflow. Bài rap thích hợp để quảng bá ở Mỹ. Nhất là sắp tới Jennie sẽ chào sân Coachella 2025 với tư cách nghệ sĩ solo.

Jennie - MV Like JENNIE

MV Like JENNIE thuần về trình diễn, vũ đạo được biên hoành tráng, vận dụng nhiều kỹ năng phức tạp giúp Jennie chứng minh danh xưng “all-rounder” (idol toàn năng). Hát - rap như một popstar, vũ đạo như một idol Kpop - Jennie cố gắng thể hiện bản thân ở 2 khía cạnh sự nghiệp.

Mỹ tiến, nhưng Jennie không bỏ qua thị trường Hàn. Verse rap điểm nhấn của Like JENNIE được viết bằng tiếng Hàn, có sự tham gia sáng tác của Zico. Đây là cách Jennie nói lên gốc gác của mình, đến cuối cùng, cô vẫn là một nghệ sĩ Hàn Quốc, bất kể theo đuổi định hướng sự nghiệp thế nào.

Tập trung vào thị trường Mỹ, ký hợp tác cùng các label quốc tế, Jennie hay cả Lisa, Rosé đều khiến truyền thông nâng mức kỳ vọng với việc “Thần tượng Kpop làm thế nào để thoát mác Kpop”. Nhưng thực chất Jennie không tuyên bố “thoát mác Kpop”. Jennie luôn đặt Hàn Quốc ở vị trí ưu tiên - đó là cách cô xác định con đường cần đi, “toàn cầu hoá” nhưng vẫn là một nghệ sĩ Hàn Quốc từ âm nhạc đến hình ảnh.

Như trong MV ZEN, Jennie làm nổi bật tạo hình vấn tóc truyền thống Hàn Quốc, thể hiện quyền lực như một nữ hoàng. Jennie có riêng 1 bài hát tên Seoul City, dùng sample tiếng Hàn trong track Starlight. Jennie luôn cân bằng lịch trình quảng bá song song giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cô để bản thân trưởng thành từ nền tảng 1 idol được đào tạo bài bản, hoàn thiện chính mình và hoá “phượng hoàng” ở thời điểm chín muồi nhất.

Nhưng đây cũng là thách thức riêng với chính Jennie và ekip khi phải “ôm đồm” việc làm thế nào cho trọn vẹn ở 2 thị trường, 2 văn hoá trình diễn khác hẳn nhau. Trong 3 năm gần đây khi chuyển hướng Mỹ tiến, phong cách cá nhân của Jennie đã liên tiếp gây tranh cãi. Vai diễn đầu tay trong The Idol bị “ném đá” không thương tiếc vì phản cảm, lệch chuẩn idol châu Á. Mới đây nhất, Jennie trình diễn 2 đêm nhạc giới thiệu album mới ở L.A. Loạt trang phục cắt xẻ táo bạo khiến cô hớ hênh trên sân khấu, tạo nên vô số topic chỉ trích Jennie tại Hàn.

9 năm để xé mác “sản phẩm hào nhoáng của ngành công nghiệp giải trí”

"Thẳng thắn thì ở thời gian đầu sự nghiệp với tư cách là một idol Kpop, rất nhiều khía cạnh cá nhân đã bị hạn chế. Có rất nhiều điều tôi không được phép thể hiện chỉ vì bản thân là một idol Kpop, và tôi đã từng rất sợ phải thể hiện bản thân mình. Dần dần khi mọi thứ phát triển theo thời gian, tôi đã có thể thể hiện bản thân và mọi người sẽ nhìn nhận nó như một hành động phá vỡ ranh giới hơn là suy nghĩ kiểu 'cô ta đang làm điều mà vốn dĩ không được cho phép'", trích tâm sự của Jennie trên sóng podcast Dua Lipa năm 2023.

7 năm dưới trướng đế chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc YG, cộng thêm 6 năm làm thực tập sinh, Jennie có 13 năm từ một cô bé sống trong nhung lụa phải tập quen với cường độ luyện tập khắc nghiệt, rồi trở thành thần tượng nổi tiếng toàn cầu. Không thể chối bỏ vai trò của YG trong việc đưa Jennie và BLACKPINK trở thành những ngôi sao toàn cầu. Nhưng chiến lược của đế chế giải trí này đôi khi giới hạn khả năng sáng tạo của các cô gái.

BLACKPINK hoạt động 8 năm với discography chưa đến 50 bài hát, 2 full album vỏn vẹn 16 bài. Và trong các lần comeback, âm nhạc của BLACKPINK thường được thực hiện “độc quyền” bởi đội ngũ The Black Label, đứng đầu là Teddy. Hoạ hoằn, YG mới hợp tác với một music producer quốc tế. Rất ít khi các thành viên tham gia sáng tác. Vì vậy mà BLACKPINK vẫn luôn bị dán nhãn “nghệ sĩ âm nhạc có discography nghèo nàn nhất”, “thần tượng công nghiệp”, “móc treo đồ xa xỉ”.

Trong khi đó, chỉ sau 1 năm hoạt động độc lập BLACKPINK đã chứng minh điều ngược lại. 4 thành viên BLACKPINK lần lượt, tự mình ra mắt E.P/album riêng, màu sắc không hề trùng lặp.

Với RUBY, Jennie được thỏa sức vẫy vùng trong không gian sáng tạo khổng lồ. Cho đến thời điểm tung toàn bộ album, Jennie đã ra mắt tận 5 MV quảng bá. Đáng nói, mỗi MV là một ekip hình ảnh khác nhau. Tuỳ vào từng concept, Jennie chọn lọc đội ngũ chuyên nghiệp sẽ làm cho mình. Như Mantra được đạo diễn bởi Tanu Muino, nữ đạo diễn từng thắng giải Grammy ở hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất; ZEN hợp tác cùng đạo diễn người Hàn Cho Gi-seok để tô đậm triết lý phương Đông; chọn bộ đôi đạo diễn Bradley & Pablo cho MV trào phúng Love Hangover; cùng Cole Bennett tạo nên MV Hip-hop chất chơi ExtraL và mới nhất - hợp tác với cộng sự quen thuộc Lee Han Gyeol cho 1 MV thuần trình diễn như Like JENNIE.

JENNIE & Dua Lipa - Handlebars

Chưa dừng lại, mới đây vào tối 10/3, Jennie "thả xích" MV thứ 6 - Handlebars, kết hợp cùng Dua Lipa. Jennie một lần nữa khiến fan kinh ngạc vì độ chịu chơi. Handlebars được đạo diễn bởi bộ đôi nổi tiếng với cách làm MV theo chủ nghĩa tối đa, tích hợp hiệu ứng 3D, kỹ xảo như điện ảnh bom tấn BRTHR. Handlebars là sự kết hợp của nhiều hiệu ứng thị giác choáng ngợp, lấy cảm hứng chính là phong cách retro, disco pop thập niên 80s - concept gắn liền với âm nhạc của Dua Lipa. Jennie tinh tế chọn concept "ăn rơ" với nghệ sĩ hợp tác cùng mình. Riêng về kỹ xảo, đã có thể thấy Jennie tiêu tốn không ít tiền của cho 3 phút 31 giây "đọ sắc" với giọng ca người Anh. Cắt ngẫu nhiên 1 phân cảnh, cũng đủ tạo nên khung hình tiền tỷ cực nghệ.

Và đây chưa phải tất cả, Jennie đã "thả hint" về 1 MV cực nghệ cho ca khúc Seoul City. Không thể đoán được, cuối cùng Jennie đã quay bao nhiêu MV cho album RUBY. Nhưng chắc chắn 1 điều, Jennie đã dùng 9 năm của mình, tích luỹ từ kinh nghiệm, tư duy thẩm mỹ cho đến tiền để đầu tư cho album đầu tay. 7 MV - 7 concept riêng biệt cho 1 album (hoặc có thể nhiều hơn) là một sự đầu tư choáng ngợp, kể cả những ngôi sao hàng đầu làng nhạc thế giới cũng khó mà "chịu chơi" đến mức này.

Về đội ngũ âm nhạc, Jennie gây choáng khi nhận được sự hỗ trợ từ Mike WiLL Made-It trong 4 ca khúc. Khi produce tag của Mike WiLL Made-It vang lên ở track Damn, Right (ft. Childish Gambino, Kali Uchis), fan nhạc đã trầm trồ không thôi. Mike WiLL Made-It có thế mạnh về sản xuất trap beat, đứng sau nhiều ca khúc mang âm hưởng RnB/Hip-hop gắn liền với Rihanna, Kanye West, Kendrick Lamar,... Một idol Kpop, đã chứng minh màu sắc âm nhạc của mình đủ ấn tượng để được nhà sản xuất người Mỹ nổi tiếng “kén” dự án cảm thấy hứng thú, hợp tác cùng.

Những cái tên khác trong danh mục sáng tác/ sản xuất nhạc cho Jennie cũng toàn top-tier trong ngành như Dem Jointz, El Guincho,... từng hợp tác với nhiều siêu sao Beyoncé, Eminem, Rosalía,... Quy tụ đội ngũ khủng, chắc chắn chi phí sản xuất phải ở mức khổng lồ. Tiền là một chuyện. Jennie chọn ekip hợp tác không chỉ dựa trên danh tiếng có sẵn, mà còn xem xét mức độ phù hợp, thấu hiểu lẫn nhau.

Quá trình sản xuất album được Jennie hé lộ qua vài đoạn phim tài liệu, có thể tóm tắt bằng đoạn miêu tả sau: “Chúng tôi gặp nhau vào một đêm mùa hè ở Hollywood, khi Jennie vừa mới ở suốt hai tuần trong studio để chuẩn bị cho album debut solo của mình. Cô ấy đắm chìm vào nghiên cứu lời hát từ lúc ‘gà gáy đến đêm muộn’ chỉ để đảm bảo rẳng hàm ý của mình được truyền tải trọn vẹn qua âm nhạc và chất giọng ‘nội lực chặt chém’ của mình. Lúc đó đã quá giờ ăn tối rồi, còn cô ấy thì vẫn đang thơ thẩn trong chiếc áo phông đen, quần jogger ở trong văn phòng không người kế bên studio nơi cô ấy vừa kết thúc buổi chụp. Jennie đã ở studio chụp cả ngày, có mệt thì cô ấy cũng đã che giấu rất tốt…” - Trích ghi chép của phóng viên tạp chí Harper's Bazaar US trong buổi gặp gỡ với Jennie giữa lúc cô nàng sản xuất album.

"Chìm vào nghiên cứu lời bài hát từ sáng đến đêm để đảm bảo hàm ý của mình được truyền tải trọn vẹn qua âm nhạc" - đó là cách Jennie làm chủ đứa con tinh thần của mình. Với bấy nhiêu nỗ lực, Jennie đã bật khóc ở show diễn The Ruby Experience đầu tiên tại L.A, ngay sau khi album được ra mắt. Từng bị gắn mác “công chúa YG”, lười biếng, sản phẩm ăn sẵn và không kính nghiệp, Jennie đã dùng album mới chứng minh điều ngược lại. Jennie nghiêm túc đầu tư, cho thấy bản thân cô đã và đang làm gì với sự nghiệp của mình, không phải là “gà công nghiệp” hay “sản phẩm hào nhoáng của ngành giải trí” như antifan vẫn luôn dè bỉu.

Phản ứng bất ngờ dành cho album đầu tay của Jennie

Album của Jennie phát hành cùng lúc với album phòng thu thứ 7 - MAYHEM của Lady Gaga. Sau 24 giờ đầu, RUBY ghi nhận tổng 29,6 triệu streams, vượt qua Planet Her của Doja Cat 29,2 triệu streams để trở thành album của nữ nghệ sĩ rap có lượng stream debut cao nhất lịch sử Spotify. Có 10/15 bài hát lọt top 200 Spotify Toàn cầu, trong đó peak cao nhất là Like JENNIE ở hạng #12, với gần 4.1 streams ngày đầu.

Handlebars, ca khúc kết hợp với Dua Lipa bám sát ở thứ hạng #17, hơn 3.5 triệu streams. Jennie lọt vào top 10 BXH Nghệ sĩ Toàn cầu. MV Like JENNIE đạt 8 triệu views sau 24h lên sóng YouTube, lọt top 1 thịnh hành music video Toàn cầu. Trước đó, single ExtraL (ft. Doechii) cũng debut vào top 75 Billboard Hot 100.

Bài chủ đề Like JENNIE nhận liên tục tăng streams theo từng ngày, hiện đã vào top 10 Spotify Toàn cầu vào ngày 11/3. Jennie tiến "chậm mà chắc". Sáng 12/3, Jennie khiến người hâm mộ nức nở khi chính thức trở thành nghệ sĩ nữ solo Kpop có lượt nghe nhiều nhất lịch sử Spotify với tổng 3.609 tỷ lượt nghe cho toàn bộ sản phẩm.

Ở Hàn Quốc, title track Like JENNIE vẫn đang tăng hạng. Tính đến 9 giờ sáng 13/3 (giờ Hàn Quốc), Like JENNIE đã lọt top 5 các BXH nhạc số nội địa, gồm #2 Bugs, #3 Flo, #5 MelOn và #5 Genie.

Ở quốc tế, Jennie “đụng” Lady Gaga, trong khi đó, tại Hàn Quốc phải cạnh tranh trực tiếp với G-Dragon. Album phòng thu thứ 3 của G-Dragon đang chiếm trọn các BXH âm nhạc châu Á, bao gồm Hàn Quốc. Ca khúc Too Bad đã Perfect All-Kill được 200 giờ. Với một album thuần tiếng Anh, track được quảng bá Like JENNIE là Hip-hop mạnh mẽ, còn gắn tag 18+ cho nhiều tracks, Jennie bị dự đoán là khó để “tạo bão” ở quê nhà, nhất là trước đối thủ huyền thoại như G-Dragon.

Về doanh số, album RUBY đạt được 416 nghìn bản bán ra trên Hanteo sau 2 ngày cho phiên bản vật lý. RUBY là album Kpop đầu tiên thống trị toàn bộ 15 vị trí hàng đầu trên QQ Music Soaring List (nền tảng nghe nhạc lớn nhất Trung Quốc). RUBY xếp hạng 1 album bán chạy nhất trong ngày trên 3 nền tảng lớn nhất Trung Quốc (QQ Music, NetEase Music, KuGou) ngày thứ 2 liên tiếp.

Xét trên nhiều khía cạnh, Jennie có thành tích thương mại ổn định cho toàn bộ album. Jennie vẫn đang thiếu 1 single có chỉ số đủ mạnh khiến người ta ấn tượng lập tức, như cách Rosé có APT. hay G-Dragon sở hữu Too Bad. Nhưng tất cả cho thấy, Jennie hoàn toàn có thể "lật ngược thế cờ" nhờ sức hút cốt lõi từ âm nhạc.

Bất ngờ hơn cả là phản ứng khán giả dành cho album RUBY. Trong 1 đêm, Jennie trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng, bình luận khen ngợi, kinh ngạc trước chất lượng album RUBY. Phản ứng này vượt qua tưởng tượng của người hâm mộ.

Một số bài đăng/ bình luận của cư dân mạng về album RUBY:

- Jennie mang đến 1 trải nghiệm nghe thực thụ, xuyên suốt 15 tracks nhạc với tôn chỉ để người nghe no-skip. Cách xếp thứ tự album rất hay ho, có dụng ý. Do đó, dù đa dạng thể loại và câu chuyện, RUBY vẫn kết nối với nhau chặt chẽ, làm bật lên tinh thần chung của sản phẩm, cũng cho thấy tâm tư sâu sắc, đặt để ý tứ của nghệ sĩ.

- Jennie đã khóc khi nói với fan rằng cuối cùng album của em cũng được phát hành. Cũng phải thôi, thành viên duy nhất rời YG không có album, sự chờ đợi 7 năm sau single SOLO, sự chờ đợi sau 1 năm rời YG và chăm chỉ miệt mài trong phòng thu. Mong rằng với sự tận tâm và kính nghiệp, album RUBY của Jennie sẽ được mọi người đón nhận.

- Dù ai có chê bai thế nào chứ mình thấy Jennie thật sự là một nghệ sĩ tài năng hiếm có. Không chỉ ở dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, mà sự biểu đạt nghệ thuật tự nhiên không hề gò bó. Dù kĩ năng chuyên sâu nếu phải đặt lên bàn cân sẽ có ít nhiều tranh cãi, nhưng tất cả sản phẩm của Jennie đều mang tính toàn diện. Sự kết hợp thời trang, âm nhạc, vũ đạo, và hình ảnh tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

- Với 1 nonfan chỉ nghe nhạc, Jennie là người có album tốt nhất BLACKPINK. Điều này khiến mình bất ngờ vì trước đó Rosé khá hay, nhưng hơi an toàn. Không ngờ Jennie có thể làm được đến vậy.

- Jennie thực sự đang cho thấy YG có khả năng “luyện rồng”. Không phải tự nhiên mà được chọn làm màu sắc của BLACKPINK.

- Công chúa YG đã là gì, với tài năng này cho cô ấy làm nữ hoàng luôn.

Không chỉ khán giả, Jennie cũng nhận được phản ứng tích cực từ giới chuyên môn. Hiện, album RUBY đang được các tạp chí quốc tế đánh giá khá tốt. Tạp chí âm nhạc lâu đời Rolling Stone khích lệ, chấm album RUBY số điểm 3.5/5

NME - chuyên trang âm nhạc lớn nhất nước Anh chấm RUBY 4/5 sao, nhận xét đây là một khởi đầu đầy táo bạo và tự tin. “Với album solo đầu tay, Jennie đã hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của BLACKPINK, phô diễn nghệ thuật hoàn chỉnh, kết hợp với những sự thử thách, mong manh và tầm nhìn sáng tạo đầy mạnh mẽ. Jennie chưa bao giờ là một ngôi sao nhạc pop đơn thuần; cô ấy là một hiện tượng, mọi động thái của cô đều trở thành chủ đề bàn tán, nhận được sự ngưỡng mộ và cả sự soi mói không ngừng. Nhưng trong album solo đầu tay Ruby này, "it-girl" của BLACKPINK không chỉ cố gắng thích nghi với sự chú ý ấy mà cô ấy đã thực sự đối mặt trực diện với nó. Xuyên suốt chiếc album đa sắc màu này, Jennie vừa trở nên vô thực, lại vừa thể hiện sự nhân văn sâu sắc, một cô gái yêu hết mình, phớt lờ những ồn ào và thoát ra khỏi chiếc lồng mạ vàng của mình một cách tự tin hơn bao giờ hết”, NME dành những lời khen có cánh cho Jennie.

Clash Music hào phóng cho album RUBY 9/10 điểm, bất ngờ trước khả năng hát của main rapper nhóm BLACKPINK. “Jennie thường đại diện cho BLACKPINK - một người dễ dàng trong việc dẫn đầu xu hướng, một biểu tượng của sự độc lập độc đáo cùng sức hút bùng cháy. Tuy nhiên, trước khi đứa con RUBY được ‘chào đời’, con đường solo của cô ấy có phần do dự, như thể cô đang trong quá trình thử nghiệm trước khi chính thức trưng diện ‘đứa con’ của mình. Thời thế đã thay đổi ngay lúc này”.

Trang web của Grammy vinh danh RUBY là album mọi người nên nghe vào tháng 3, là một trong những album hay nhất trong tháng cùng với MAYHEM của Lady Gaga. “RUBY đang thực hiện đúng lời hứa sẽ là một trải nghiệm âm thanh khám phá nhiều thể loại và đưa Jennie trở thành một nghệ sĩ toàn cầu”, Grammy khen ngợi.

Ngoài ra, Joshua Minsoo Kim - cây bút “khét tiếng” của chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới Pitchfork bày tỏ sự hứng thú với album RUBY trên Twitter cá nhân: “Thật điên rồ khi thấy RUBY của Jennie hay đến thế. Nó không chỉ là album hay nhất của một nghệ sĩ solo từ BLACKPINK, mà còn là một trong những album hay nhất của một nghệ sĩ solo Kpop từ trước đến nay (đặc biệt là trên một hãng đĩa không thuộc Big 4). Nhưng điều đó cũng hợp lý thôi, vì album được sản xuất bởi Dem Jointz, Mike Will Made It, El Guincho… như kiểu là.”

Ngày 12/3, Pitchfork cập nhật bài phê bình album RUBY. Chuyên trang này chấm album đầu tay của Jennie 7.1 điểm - là con số cao nhất cho 1 album solo của nghệ sĩ Kpop. Pitchfork khen ngợi Jennie thể hiện được tham vọng trong quá trình sản xuất, sáng tác và bản sắc âm nhạc cá nhân mạnh mẽ nhất trong BLACKPINK.

Bước đầu, Jennie đáp ứng được kỳ vọng của fan, và cũng thay đổi kha khá định kiến bủa vây mình. Con đường này chỉ mới bắt đầu. Có người yêu thích, cũng có người chưa cảm thấy thuyết phục bởi album RUBY. Dẫu sao, Jennie đã khiến người hâm mộ tự hào khi theo dõi từng bước trưởng thành, sau 9 năm mới bước ra vùng an toàn của 1 idol Kpop.

Hiện tại khi mỗi thành viên BLACKPINK đều đã có dấu ấn cá nhân riêng biệt, công chúng lại càng trông chờ hơn vào màn tái hợp tháng 7.2025. Liệu 4 thành viên còn giữ được sự hoà hợp, YG có còn khả năng “lead” nhóm nữ toàn cầu theo tiêu chuẩn cũ hay không, là câu hỏi mà nhiều người tò mò.