12 giờ trưa 7/3 (giờ Việt Nam), Jennie chính thức "thả xích" MV chủ đề Like JENNIE. Trước đó, nữ rapper nhóm BLACKPINK đã trình làng album RUBY lên các nền tảng nhạc số vào lúc 0h. Sau nửa ngày, Jennie nhận về cơn mưa lời khen bởi 1 album quá đỗi xuất sắc từ âm nhạc cho đến concept. Nhiều khán giả còn nhận xét đây là album có đường dây câu chuyện, âm nhạc và concept bài bản, chất nhất BLACKPINK.

Jennie - MV Like JENNIE

Track Like JENNIE được chọn quảng bá chính bởi chính thông điệp của bài hát - nói lên toàn bộ tuyên ngôn cá nhân của Jennie. Like JENNIE là một bản Hip-hop thuần, tôn lên trọn vẹn kỹ năng rap "thần sầu" của main rapper nhóm nữ toàn cầu. Phần beat dồn dập với âm thanh điện tử, tiếng bass đập mạnh mẽ tạo không gian cho Jennie bắn fastflow, gằn giọng đầy quyền lực. Jennie tham gia sáng tác cả lời và nhạc ở ca khúc này. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện bất ngờ của Zico ở vị trí sáng tác.

Mở đầu Like JENNIE, Jennie đã "thả fact" khiến antifan câm nín. Cô tuyên bố bản thân là phiên bản độc nhất vô nhị, "AI không thể sao chép", "DNA khác biệt giữa dàn celeb đầy rẫy ngoài kia". Đáng chú ý, Jennie còn rap 1 câu gây sốc về người yêu cũ - "Chị chẳng còn vương vấn gì mấy đứa bồ cũ, chị biết tụi nó vẫn luỵ chị lên xuống mà". Thái độ ngang tàn của Jennie khiến cư dân mạng nổi bão, bởi suốt sự nghiệp, nữ thần tượng liên tục bị chỉ trích vì dính tin đồn hẹn hò với các idol nam hàng đầu như G-Dragon, Kai (EXO) và mới nhất là V (BTS).

Phân đoạn điểm nhất của Like JENNIE nằm ở đoạn hook tiếng Hàn. Chỉ kéo dài 2 câu, nhưng đủ khiến người nghe há hốc vì màn chuyển mood quá mượt. Đây cũng là cách mà Jennie cân bằng "tính Kpop" trong sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Anh của mình. Dù định hướng quốc tế, nhưng Jennie vẫn cân chỉnh hoạt động quảng bá song song tại Hàn và Mỹ.

Về phần MV, Like JENNIE không xây dựng kịch bản quá phức tạp, bởi chính bản thân ca khúc đã là câu chuyện. Jennie mang đến 1 video mãn nhãn, thể hiện khả năng trình diễn đỉnh cao. Jennie gây chú ý với tạo hình phi hành gia gợi cảm khoe vòng hai chuẩn chỉnh, áo trắng ôm sát lộ vòng 1 nóng bỏng và bra hình Hello Kitty chiếm trọn spotlight. Jennie xây dựng phong cách Hip-hop cá tính, mạnh mẽ đúng tinh thần bài rap, gây liên tưởng đến hình mẫu Lana Croft trứ danh.

Nữ thần tượng khiến fan kinh ngạc bởi kỹ năng nhảy. Jennie tái khẳng định danh xưng "all-rounder" không chỉ để trưng. Trong lần quảng bá này, Jennie cho thấy phong độ của 1 nghệ sĩ toàn năng, từ tư duy âm nhạc, hình ảnh, khả năng sáng tác cho đến bộ kỹ năng hát - rap - nhảy đều hoàn thiện đáng kể. Choreography được biên đạo hoành tráng với nhiều động tác phô diễn chuyển động cơ thể mượt mà, hơi hướng nhảy đường phố Âu Mỹ. Dàn vũ công vây quanh Jennie, kết hợp nhịp nhàng trong từng động tác tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

Cuối MV, Jennie làm fan "mắt chữ O mồm chữ A" với plot twist khó ngờ nhất - cô nàng bốc cháy rồi biến thành... capybara. Jennie thể hiện tình yêu mãnh liệt với chuột lang nước, gần đây còn đặt tên group chat với fan là capybara. Fan dự đoán, thời gian tới, có khả năng Jennie sẽ định danh thương hiệu cá nhân gắn liền với hình ảnh con vật dễ thương này.

Like JENNIE vốn đã viral từ thời điểm Jennie tung track sampler. MV đã thu về hơn 600 nghìn lượt xem chỉ sau 30 phút lên sóng. Tại Hàn Quốc, Jennie trình chiếu MV ở bảng LED khổng lồ ngoài toà nhà Shinsegae Square, tạo nên khung cảnh choáng ngợp. Verse rap tiếng Hàn lên xu hướng trên các diễn đàn Kpop. Like JENNIE nhanh chóng lọt top 50 MelOn Top 100 dù là 1 bản rap lệch gu Hàn, cho thấy sức ảnh hưởng của cô nàng it girl tại quê nhà.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cảm thấy hụt hẫng vì Like JENNIE bắt tai nhưng có thời lượng quá ngắn - chỉ dài đúng 2 phút 2 giây cho toàn bộ audio.

Hiện, Jennie đang ở Los Angeles, Mỹ. Nữ thần tượng sẽ tổ chức 2 đêm concert, trình diễn toàn bộ album mới RUBY.