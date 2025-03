Đúng 0h ngày 7/3 (theo giờ địa phương), Jennie trình làng album đầu tay RUBY lên mọi nền tảng nhạc số. Trước khi chính thức phát hành album, Jennie đã lần lượt giới thiệu 3 single Mantra, Love Hangover, ExtraL và phiên bản MV ZEN. Mỗi một sản phẩm đều sở hữu màu sắc riêng biệt, không trộn lẫn từ giai điệu cho đến concept.

Album RUBY tổng 15 tracks, kết hợp với 6 nghệ sĩ quốc tế, được Jennie đầu tư tất tay mọi khâu. Concept album theo tone màu đen - đỏ nói lên toàn bộ cá tính của Jennie - rực rỡ, quyền lực nhưng không kém phần nữ tính. Jennie phát huy tối đa sức sáng tạo, tư duy âm nhạc và thẩm mỹ vượt bậc.

Ở album RUBY, Jennie dụng tâm xây dựng storyline hoàn chỉnh, là tất tần tật về chính cô dựa trên cảm hứng từ đoạn thơ Bảy Giai Đoạn Cuộc Đời của Shakespeare. Đây là một đoạn thơ nổi tiếng trong vở kịch As You Like It của đại thi hào người Anh William Shakespeare. Đoạn thơ mô tả hành trình của một con người từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, qua bảy giai đoạn chính, mỗi giai đoạn đều có những đặc điểm và vai trò riêng. Lấy cảm hứng từ Shakespeare, Jennie thể hiện quan điểm về tình yêu, sự ra đời, niềm tin và đỉnh cao qua album đầu tay.

Điều này cho thấy sự nghiên cứu nghiêm túc, tầm nhìn nghệ thuật của Jennie không chỉ dựa trên những thứ hào nhoáng thịnh hành, viral nhất thời. Cô biết mình muốn gì và cần gì. "Quá trình làm album lần này là một bước trưởng thành nữa trong hành trình nghệ sĩ của tôi và là một quá trình quý giá để tìm ra tiếng nói thật sự của bản thân", Jennie nói về cột mốc quan trọng đầu tiên hậu rời YG, phát triển sự nghiệp độc lập.

Trong 15 tracks, Jennie được ghi nhận ở vai trò composer (soạn nhạc) và songwriter (sáng tác - viết lời) cho 13 tracks

Trong hơn 1 năm, Jennie cùng đội ngũ di chuyển liên tục giữa Hàn và Mỹ, hoàn thiện từng khâu một cho sản phẩm. Điều này vừa được Jennie hé lộ thông qua video recap quá trình thực hiện album RUBY đăng tải sáng 6/3 (giờ Việt Nam). Kết hợp cùng đội ngũ quốc tế, Jennie chăm chút cho từng giai điệu, nốt nhạc. Trong 15 tracks, Jennie được ghi nhận ở vai trò composer (soạn nhạc) và songwriter (sáng tác - viết lời) cho 13 tracks, còn 2 tracks là composer.

Jennie mang đến 1 trải nghiệm nghe thực thụ, xuyên suốt 15 tracks nhạc với tôn chỉ để người nghe no-skip

Album là sự kết hợp đa dạng, mới lạ nhiều chất liệu âm nhạc. Êm dịu, sâu lắng có, hip-hop, rap “chiến” cũng có. Jennie thể hiện sự đa tài của mình ở cả 2 kỹ năng rap và hát. Mỗi một track nhạc đều có sự cuốn hút riêng, không khiến người hâm mộ thất vọng. Sau khi RUBY lên sóng, fan xuýt xoa trước sản phẩm được đầu tư quá đỗi chỉn chu đến từ Jennie. Một số ca khúc đang được người hâm mộ yêu thích, replay liên tục như Handlebars (ft. Dua Lipa), Like JENNIE, Starlight, Twin,...

Jennie mang đến 1 trải nghiệm nghe thực thụ, xuyên suốt 15 tracks nhạc với tôn chỉ để người nghe no-skip. Mỗi bài hát được nối với nhau bằng đoạn chuyển mượt mà. Cách xếp thứ tự album đầy dụng tâm, không phải ngẫu nhiên hay "chọn nhạc bắt tai". Do đó, dù đa dạng thể loại và câu chuyện, RUBY vẫn kết nối với nhau chặt chẽ, làm bật lên tinh thần chung của sản phẩm, cũng cho thấy tâm tư sâu sắc, đặt để ý tứ của nghệ sĩ.

Jennie sẽ quảng bá Like JENNIE trong lần trở lại này

MV LIKE Jennie còn được công chiếu trên màn hình LED khổng lồ ở toà nhà Shinsegae Square

Track được lựa chọn quảng bá lần này là Like JENNIE - tuyên ngôn cá nhân mạnh mẽ nhất của Jennie trong album. Like JENNIE có sự tham gia sáng tác của Zico, người anh thân thiết của Jennie. Nữ thần tượng rap cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Ca khúc vốn đã viral từ thời điểm Jennie tung track sampler. Jennie thẳng thắn đưa ra lời đáp trả những định kiến tiêu cực bủa vây mình suốt gần 1 thập kỷ hoạt động. "Haters không thích Jennie, vì bọn họ không bao giờ có thể trở thành Jennie", nữ rapper BLACKPINK viết trong Like JENNIE.

Teaser MV Like JENNIE

Tạo hình "khét lẹt"

Like JENNIE sẽ được phát hành MV vào lúc 12 giờ trưa 7/3 (theo giờ Việt Nam). Jennie đồng thời tung teaser MV mới cực bốc với loạt tạo hình hở bạo, khoe dáng "khét lẹt" khiến dân tình dậy sóng. Loạt ảnh "hot hòn họt" của Jennie đang viral trên các diễn đàn Kpop. MV LIKE Jennie còn được công chiếu trên màn hình LED khổng lồ ở toà nhà Shinsegae Square, Hàn Quốc. Quy mô quảng bá của Jennie lần này khiến dân tình không khỏi "sốc óc".

Jennie và Dua Lipa gây sốt với ảnh chụp chung mới nhất, hứa hẹn MV mới cho ca khúc kết hợp Handlebars

Khuya 6/3, Jennie cũng đánh úp dân tình với 2 bức ảnh nóng bỏng, khoe nhan sắc gợi cảm cùng Dua Lipa. Dù không đưa thêm thông tin, nhưng ai nấy đều hiểu Jennie và Dua Lipa sẽ sớm cùng nhau ra MV Handlebars - bản tình ca nằm trong album RUBY. Đây cũng là ca khúc đang được đón nhận nhiệt tình nhất hiện tại. Người hâm mộ đứng ngồi không yên trước loạt bất ngờ Jennie chưa bật mí.

Sau khi phát hành album RUBY, Jennie sẽ có 4 đêm diễn live toàn bộ album - theo đúng concept Bảy Đoạn Cuộc Đời tại Mỹ và Hàn Quốc

Sau khi phát hành album RUBY, Jennie sẽ có 4 đêm diễn live toàn bộ album - theo đúng concept Bảy Đoạn Cuộc Đời tại Mỹ và Hàn Quốc. Đêm đầu tiên sẽ diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Jennie cũng đã tổng duyệt nghiêm túc cho buổi biểu diễn này.

Tại Hàn Quốc, chủ đề Jennie ra album mới đang chiếm trọn top tìm kiếm. Là một album tiếng Anh có định hướng "đánh" thị trường quốc tế, Jennie vẫn gây sốt tại Hàn. Chỉ trong chưa đầy 1 tiếng phát hành, tất cả các bài hát trong RUBY đều vượt 1000 like trên MelOn. Đây là album đầu tiên của 1 nữ nghệ sĩ phát hành trong năm nay đạt được điều này. Không hổ danh "it girl số 1 Hàn Quốc", mọi hoạt động của nữ thần tượng nhóm BLACKPINK đều được dân tình săn đón.

Jennie vừa đặt ra một cột mốc mới trong sự nghiệp độc lập

Album của Jennie nhận về phản hồi tích cực, thậm chí nhiều khán giả còn nhận xét đây là album có dường dây câu chuyện, âm nhạc và concept bài bản, chất nhất BLACKPINK. Jennie vừa đặt ra một cột mốc mới trong sự nghiệp độc lập. Người hâm mộ kỳ vọng công chúng sẽ cởi mở đón nhận nỗ lực của Jennie, giúp cô gặt hái thêm nhiều thành tựu xứng đáng.