9h45p sáng 21/4 (giờ Việt Nam), Jennie trở lại Coachella 2025. Sau tuần 1 bùng nổ truyền thông đính kèm vô số tranh cãi trái chiều về chất lượng hát live, độ đầu tư cho sân khấu, thì Jennie ở Coachella tuần 2 đã "phục thù" toàn bộ. Vẫn giữ set nhạc 13 ca khúc của album RUBY, nhưng năng lượng trình diễn và thể trạng của Jennie đã có sự cải thiện đáng kể. Ngay từ sân khấu mở màn Filter, Jennie đã cho thấy giọng live tiến bộ vượt bậc, cô không còn mất sức như lần đầu "mở bát" Coachella.

Tạo hình Coachella tuần 2

Jennie hoàn toàn tận hưởng sân khấu

Xuất hiện cùng hình tượng cao bồi viễn tây, nếu tuần 1 Jennie đã khiến giới mộ điệu phát sốt vì tạo hình như viên hồng ngọc rực rỡ thì tuần 2 it girl số 1 Hàn Quốc tiếp tục phong độ tạo trend. Không làm người hâm mộ thất vọng, outfit tôn trọn vòng 2 chuẩn chỉnh, bờ vai mắc áo triệu đô, đơn giản, tinh tế mà không kém phần ấn tượng giúp Jennie chinh phục đại nhạc hội một cách tự tin nhất. Không cần đổi toàn bộ đồ diễn, qua mỗi stage, Jennie sẽ thông minh thay đổi một vài chi tiết trong trang phục để hợp mood với từng ca khúc.

Nốt cao nội lực của Jennie với F.T.S

Nốt cao phục thù của Jennie

Thứ toả sáng nhất sân khấu Coachella tuần 2 của Jennie chính là năng lượng trình diễn. Lấy lại phong độ đỉnh cao, Jennie biểu diễn xuất sắc, từ vocal, vũ đạo cho đến thần thái đều khiến người hâm mộ tự hào. Những điểm yếu về giọng hát đã được Jennie khắc phục triệt để trong các sân khấu thiên vocal như Filter, F.T.S, Handlebars,... Stage gây sốc nhất chính là ZEN. Jennie biểu diễn như "lên đồng", giữa dàn vũ công hùng hậu tạo nên hiệu ứng thị giác hoành tráng, cảm giác mãn nhãn từ MV một lần nữa được tái hiện.

Stage ZEN như "lên đồng"

Từ thần thái, vũ đạo cho đến giọng live đều xuất sắc

Jennie biểu diễn như "lên đồng" với tiết mục ZEN

Jennie khiến đám đông Outdoor Theatre bùng nổ bằng những câu khuấy động biểu tượng. Phát âm tiếng Anh sang xịn cùng tone giọng nội lực, vang rền trong không khí cho thấy Jennie đã giữ sức, đảm bảo thể trạng tốt hơn cho sân khấu trở lại này. Phân đoạn liên khúc rap ExtraL, way up (with the IE), like JENNIE tiếp tục là tiêu điểm của cả stage 45 phút. Jennie rap như "cá gặp nước", bắn fastflow bùng nổ cùng khí chất "đàn chị" cực ngầu.

like JENNIE quá chiến

Thần thái của nữ thần tượng toàn cầu

Ở sân khấu Coachella tuần 2, Jennie đặc biệt đưa đến dance break gây thương nhớ nhất - SOLO, phiên bản remix của Coachella 2023. Đã gần 2 năm kể từ lần cuối cùng Jennie "I'm shining solo", người hâm mộ như được nhìn lại hành trình 9 năm trưởng thành cùng thần tượng. Từ idol 3 năm tuổi chinh phục Coachella, hát SOLO đến nhóm nữ toàn cầu là headliner Coachella, vẫn là SOLO. Cuối cùng, Jennie đã là nữ thần tượng có album solo được đánh giá tốt nhất Kpop, rực rỡ ở đại nhạc hội lớn nhất hành tinh dưới tư cách nghệ sĩ độc lập. Hành trình dài và tràn đầy cảm hứng, được tái hiện chỉ qua 30 giây dance break SOLO vào năm 2025.

Jennie và 50 giây mang SOLO trở lại Coachella gây bão

Hành trình dài và tràn đầy cảm hứng, được tái hiện chỉ qua 30 giây dance break SOLO vào năm 2025

"Làm tất cả để mẹ tự hào", Jennie kết sân khấu Coachella bằng Starlight - bài hát có thông điệp về chính mình rõ nhất. Trước hàng trăm nghìn fan, Jennie nói bằng tiếng Hàn "omma saranghae". Một câu nói khiến cõi mạng xứ Hàn bùng nổ, thể hiện tình yêu với mẹ, sự tự hào khôn xiết của 1 thần tượng Hàn Quốc đã chinh phục thành công sân khấu âm nhạc quốc tế. Jennie ở Coachella tuần 2 trở lại phong độ đỉnh cao, càn quét mọi chủ đề mạng xã hội ngay lúc này.