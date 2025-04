Bài đồng dao trẻ con nổi tiếng See You Later, Alligator gần đây nổi đình nổi đám trên các nền tảng MXH Việt vì một lý do ít ai ngờ đến. Vốn là ca khúc thường được trẻ em phương Tây hát tạm biệt nhau "See you later, alligator/In a while, crocodile/Give a hug, lady bug/Blow a kiss, jelly fish/See you soon, big baboon/Out the door, dinosaur/Takecare, polar bear/Wave goodbye, butterfly", nay về Việt Nam trở thành công cụ học tiếng Anh cực bổ ích cho các em nhỏ. Hình tượng cá sấu, bóng bay, khủng long, bươm bướm,... kết hợp với những từ cùng vần, giai điệu nhẹ nhàng sẽ kích thích trẻ nhớ và hiểu tiếng Anh hơn.

Video Doãn Hải My hát đồng dao tiếng Anh

Bài đồng dao này hot “rần rần” khi được các Hot TikToker như Chao, Jenny Huỳnh, Emma Nhất Khanh,... và đặc biệt là Doãn Hải My hát cover. Trong số đó, Doãn Hải My là cái tên hot nhất. Video của bà xã Đoàn Văn Hậu thu về 30.2 triệu lượt xem TikTok tính đến hiện tại, và cũng tạo ra vô số tranh luận trái chiều.

Visual của Doãn Hải My gây chú ý

Cô nàng vừa hát vừa biểu cảm rất sinh động

Nhiều người khen ngợi giọng hát ngọt ngào, phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh, rõ ràng dễ nghe của Doãn Hải My

Điều này cũng vô tình khiến Doãn Hải My trở thành chuẩn mực so sánh khi nhiều Hot TikToker khác cùng "đu trend". Ở nhiều bài đăng viral, Doãn Hải My bị đem ra so sánh và tranh cãi cực nhiều. Nhiều người cho rằng nàng WAG sinh năm 2001 là người bắt trend hát tiếng Anh đỉnh nhất, người thì chê cô hát không hay bằng một số cái tên còn lại. Bên dưới bài đăng của Hải My cũng có hàng nghìn bình luận trái nhiều.

Only C làm beat, mix master cho video cover của Doãn Hải My

Bất chấp những điều này, video hát đồng dao của Doãn Hải My vẫn có độ phủ sóng cao nhất. Mới đây còn được Only C đặc biệt mix master, tạo thành phiên bản có âm thanh chuyên nghiệp không kém bất kỳ bản thu nào được xử lý chất lượng cao. Trên trang cá nhân, Only C bày tỏ cảm xúc về video hát đồng dao của Doãn Hải My, nam nhạc sĩ nhận xét giọng hát ngọt ngào đến mức có thể cảm nhận được tình thương người mẹ.

“Lên TikTok thấy đc clip hát tiếng Anh của bạn Doãn Hải My vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Đúng là khi làm mẹ, tình yêu dành cho con nhỏ sẽ đc thể hiện qua từng câu hát. Mình đã tách lấy vocal, làm beat và mix master luôn. Sau đó rất vui vì mình nhắn tin xin phép vợ chồng Đoàn Văn Hậu để đc phép đăng clip này lên và biết đâu bài hát sẽ đc lan tỏa hơn với giọng ca như thiên thần này từ bạn Doãn Hải My, và Hậu vui vẻ đồng ý,...” Only C viết.

Doãn Hải My có giọng hát không thua ca sĩ nào

Sau khi được xử lý chuyên nghiệp, giọng của Doãn Hải My nghe trong trẻo hơn trong bản phối của Only C. Nhưng về mạch cảm xúc, video của cô nàng hotgirl vẫn có phần áp đảo vì sự tự nhiên, không xử lý cầu kỳ. Chỉ cần hát chay không cần beat nhạc, Doãn Hải My đã gây bão cõi mạng. Đúng là không thể đùa với sức ảnh hưởng của cô tiểu thư nhà Đoàn Văn Hậu!