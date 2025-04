RHYDER bị phát tán thông tin nghiêm trọng, công ty cảnh báo khẩn

Ngày 19/4, công ty RHYDER Entertainment đưa ra thông báo về tình trạng sức khoẻ của nghệ sĩ RHYDER. Theo đó, công ty quản lý thông báo đến fan RHYDER đang trong quá trình nghỉ ngơi, theo dõi sức khoẻ. Cùng ngày, RHYDER cũng xuất hiện biểu diễn ở 1 sự kiện âm nhạc tại TP.HCM. Nam ca sĩ trình diễn chuyên nghiệp, tuy nhiên thời lượng không kéo dài được lâu. Chính RHYDER cũng tâm sự với fan rằng, anh chàng cố gắng để diễn cháy nhất trên sân khấu.

RHYDER trong show diễn tối 19/4, sau đó công ty ra thông báo về tình trạng sức khoẻ của nam nghệ sĩ

Sức khoẻ RHYDER có vấn đề nhưng vẫn có thể tham gia trình diễn trong phạm vi phù hợp. “Tính đến thời điểm này, RHYDER đang trong quá trình nghỉ ngơi và được theo dõi sức khỏe một cách cẩn thận. Thể trạng của nghệ sĩ cho phép tham gia trình diễn trong phạm vi phù hợp và đã được điều chỉnh để đảm bảo an toàn”, phía công ty thông báo.

Tuy nhiên, mạng xã hội bắt đầu lan truyền bức ảnh bệnh án được phỏng đoán là của RHYDER. Thông tin bệnh tình khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, hoang mang. Rò rỉ bệnh án là 1 vấn đề nghiêm trọng với bất kỳ cá nhân nào. Công ty RHYDER một lần nữa phải lên tiếng khẩn ngay trong đêm để không phát sinh thêm vấn đề liên quan đến nghệ sĩ.

Tuy nhiên, mạng xã hội bắt đầu lan truyền bức ảnh bệnh án được phỏng đoán là của RHYDER

Công ty RHYDER phủ nhận những thông tin đang bị lan truyền trên MXH là thông tin sai lệch, không được xác minh. Mong người hâm mộ tỉnh táo và ngưng phát tán thông tin gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ. Thông báo của công ty RHYDER được người hâm mộ hưởng ứng.

Nguyên văn thông báo:

"Thân gửi quý khán giả, Chúng tôi nhận thấy có một số thông tin chưa được xác minh liên quan đến tình trạng sức khỏe của RHYDER đang lan truyền trên mạng xã hội, bao gồm cả những nội dung được cho là "bệnh án" do người trong ngành tiết lộ. Chúng tôi xin khẳng định rằng hiện nay có rất nhiều thông tin sai lệch, không chính xác và chưa từng được xác minh bởi RHYDER Entertainment. Chúng tôi mong người hâm mộ hãy tỉnh táo, không chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được xác thực nhằm bảo vệ quyền riêng tư và sự tôn trọng tối thiểu dành cho nghệ sĩ. Việc tiết lộ hoặc phát tán bệnh án cá nhân khi chưa được sự đồng thuận là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và đạo đức nghề nghiệp. RHYDER Entertainment đang làm việc với các bên liên quan để xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Chúng tôi mong muốn cộng đồng fan luôn là chỗ dựa tích cực, văn minh và tôn trọng nghệ sĩ trong mọi hoàn cảnh. Xin chân thành cảm ơn!"

RHYDER sinh năm 2001, được đông đảo khán giả biết đến nhờ chiến thắng The Voice Kid mùa 1, top 10 Rap Việt mùa 3 và là Anh Trai nổi bật nhất nhì sau chương trình Anh Trai Say Hi. Nhờ bệ phóng từ Anh Trai Say Hi, RHYDER vươn lên thành cái tên dẫn đần làn sóng văn hoá thần tượng quốc nội, FC tăng theo cấp số nhân và có quy mô hoạt động chuyên nghiệp. RHYDER cực đắt show thời gian qua, tần suất làm việc liên tục khiến sức khoẻ nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Người hâm mộ mong RHYDER sẽ có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh hợp lý để đảm bảo yếu tố sức khoẻ khi hoạt động nghệ thuật.