Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên mình đi diễn trước nhiều người là ở đám cưới của chú mình. Khi đó, tôi được tặng 1 bông hoa kèm tờ 10 nghìn. Từ lúc đó tôi đã hiểu rằng, mọi người đang thích thú với điều mình làm. Tôi rất thích cảm giác được cổ vũ. Rồi dần dà, nhà có dàn karaoke, tôi cứ hát cùng mẹ. Mẹ hỏi khắp các nơi để cho tôi đi sinh hoạt ở cung văn hoá thiếu nhi, cho tôi tiếp xúc, dạn dĩ hơn với sân khấu. Mẹ tôi là một diễn viên chèo, nhưng đã chịu hi sinh, từ bỏ đam mê để lui về phía sau nuôi dưỡng 2 anh em. Tôi quyết tâm rằng, sau này sẽ đưa mẹ trở lại sân khấu.

Khi biết đến The Voice Kids, tôi đã rất mong muốn được đi thi nhưng không có tiền, chẳng dám xin mẹ. Nhưng anh trai là người đã ủng hộ và "liều lĩnh" giấu cả mẹ, "bảo lãnh" cho em ra Hà Nội để đi casting. Càng vào sâu, tôi càng nhận thấy rõ được sự yêu mến của mọi người, được tổ chức sinh nhật, rồi được tặng quà… Khi ấy tôi biết cuộc sống của mình đã khác đi rất nhiều. Sau khi đạt giải Quán quân, mẹ có niềm tin về năng lực của tôi với ngành này, nên quyết định cho tôi ra Hà Nội học.

Trong suốt khoảng thời gian học tập tại Nhạc viện, tôi có cảm giác mình là "người được chọn". Thầy Hồ Hoài Anh và cô Lưu Hương Giang là những người đã định hướng cho tôi học trống. Tôi học trong tâm thế rất thoải mái, tiếp thu rất nhanh. Tôi chọn trống Jazz vì tôi rất thích hình ảnh một người nghệ sĩ biểu diễn cùng 1 dàn trống như thế. Thời điểm đó, tôi đã mường tượng ra sau này mình sẽ vừa đánh trống, vừa biểu diễn ca khúc do chính mình viết ra.

Khi đó tôi nghĩ mọi thứ cũng đơn giản thôi, mình cứ đi học, rồi sau này lớn lên là ra làm nghề. Nhưng dù đã được cảnh báo về việc vỡ giọng, tôi vẫn không ngờ chuyện đó lại kinh khủng đến vậy. Tôi đã vô cùng vất vả khi phải trải qua nó. Tôi càng suy sụp hơn khi gia đình gặp biến cố. Tôi gần như gục ngã và phải tự tìm cách vực dậy. Nhờ biến cố này, tôi hoàn toàn thay đổi tư duy về cuộc đời. Tôi quyết định bay vào Sài Gòn lập nghiệp. Lúc đó tôi nghĩ mọi thứ vẫn màu hồng lắm, cho rằng chỉ cần nghiêm túc với âm nhạc là sẽ ổn định thôi. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận ra các sản phẩm của mình ra mắt không được đón nhận nhiều. Và một lần nữa rơi vào bế tắc. Tôi tự hỏi rằng không biết mình có khả năng với nghề này hay không.

II. Chuyện của RHYDER

"RHYDER - bắt nguồn từ 2 người thần tượng của tôi đấy là Rhymastic và Justin Bieber. Tôi dùng âm đầu và âm cuối của 2 người đấy ghép lại để tạo nên RHYDER. Tôi dần thích mọi người gọi mình là RHYDER hơn. Tôi đã mất rất nhiều năm để cho mọi người thấy sự thay đổi của mình, và muốn ấn định một hình ảnh khác hơn Quang Anh ngày xưa. Việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một phần để tôi tự tin hơn. Tôi muốn khán giả sẽ luôn đón nhận những gì đẹp đẽ nhất của mình, hoàn thiện cả về mặt nhìn lẫn nghe".

Từ Quang Anh đến RHYDER - có thể nói đây là một trường hợp hiếm có của showbiz Việt. Không có nhiều những nghệ sĩ thành công sau khi đổi nghệ danh, cả trên thế giới lẫn ở Việt Nam. Quang Anh còn đặc biệt hơn, khi cái tên của anh chàng còn đi kèm danh hiệu Quán quân của 1 show truyền hình âm nhạc nổi tiếng bậc nhất thời điểm bấy giờ - The Voice Kids. Với những gì xảy ra ở thời điểm hơn chục năm về trước, chắc chắn không ai nghĩ rằng hành trình sự nghiệp của Quang Anh lại chuyển hướng theo một cách như thế này.

RHYDER xuất hiện tại Rap Việt là một cú sốc. Truyền thông như muốn nổ tung với màn trình diễn rap của 1 Quán quân Giọng hát Việt. RHYDER rũ bỏ mác Quán quân mình từng có, để bắt đầu lại với một cuộc thi hoàn toàn mới - 1 cuộc thi về rap. Xuyên suốt hành trình vô cùng liều lĩnh ấy, RHYDER chính là một "miếng mồi béo bở" được đặt ở làn ranh tranh cãi giữa việc định nghĩa thế nào là rap - thế nào là hát - vì sao rapper hát nhiều hơn rap lại đi sâu đến thế tại 1 cuộc thi mang tên Rap Việt. Hào quang của quá khứ giúp RHYDER nhận được sự chú ý nổi bật so với các thí sinh cùng tham gia cuộc thi, nhưng nó cũng là "thỏi nam châm" thu hút những sự chỉ trích rằng RHYDER có xứng đáng với sự chú ý này.

Không quá quan tâm đến những gì mình đang phải hứng chịu, RHYDER mang đến những màn trình diễn cực ấn tượng, cậu ngồi đánh trống với mái tóc đỏ rực, khiến sân khấu bùng cháy với những khoảnh khắc gằn giọng đặc trưng không phải ai cũng làm được. Cậu biết sản xuất nhạc, sáng tác, hát tốt, trình diễn tốt và biết cách lôi cuốn khán giả vào mỗi màn trình diễn của mình. Qua mỗi tập phát sóng tại Rap Việt, đi kèm những lời ngợi khen, những con số biết nói tạo nên các thành tích trending cho RHYDER, vẫn còn đó đầy sự hoài nghi, phán xét về việc Quang Anh trở thành RHYDER là đúng hay sai. RHYDER đổi hướng sang rapper có phải một nước đi thông minh. Và liệu rằng, từ Quang Anh trở thành RHYDER - Quán quân The Voice Kids có thể tìm lại được "hào quang" năm xưa đã vụt mất?

Câu trả lời hiện tại đã rõ sau 2 năm RHYDER xuất hiện tại showbiz Việt, Quang Anh của The Voice Kids đã chỉ còn là quá khứ.

Sau thành công tại Rap Việt, dù không phải Quán quân, nhưng RHYDER lại là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý khi mang đến rất nhiều bài hit cho chương trình, độ thảo luận cực cao nhờ vào câu chuyện “lột xác tìm lại hào quang” hay “thay đổi để tìm lại chỗ đứng” trên thị trường. Kết thúc chương trình, RHYDER lập tức ra mắt MV Chịu Cách Mình Nói Thua cùng các anh em trong DGHouse, nhanh chóng đạt Top 1 Trending, đến nay sau hơn 1 năm đã đạt tới 64 triệu views, có hit đi diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ. RHYDER cũng kết hợp cùng người thầy của mình tại Rap Việt - Andree Right Hand trong ca khúc Dân Chơi Sao Phải Khóc - cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt, đạt thành tích cực tốt trên các BXH nhạc số. Cứ ra bài là hit, RHYDER bảo chứng được tài năng của bản thân khi “vào verse nào hay verse đấy”, khán giả như “phát cuồng” mỗi khi RHYDER cất giọng.

Và bộ tài năng của RHYDER gần như được hoàn thiện và show đến cho công chúng thông qua chương trình truyền hình thực tế sống còn về âm nhạc lần đầu xuất hiện tại Việt Nam - do chính người Việt sản xuất - Anh Trai Say Hi. Tại sân chơi âm nhạc cùng 30 nam nghệ sĩ đa tài đa sắc, RHYDER nổi bật lên nhờ vào khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ và live performance như những gì chúng ta được thấy ở các ngôi sao quốc tế. Qua từng vòng thi với các thử thách trình diễn nhóm khác nhau, RHYDER là một trong những Anh Trai được “săn đón” nhờ vào khả năng sản xuất và sáng tác, lẫn giọng hát chất lượng. Các ca khúc có sự góp mặt của RHYDER, đều mang những sắc thái khác nhau, đa dạng thể loại, và rất dễ đi vào lòng người nghe. Với những trải nghiệm và kĩ năng được trau dồi bài bản từ Nhạc viện, RHYDER bộc lộ tố chất của 1 ngôi sao đi lên nhờ thực lực, với một thái độ khiêm nhường được đồng nghiệp vô cùng yêu mến.

Ở RHYDER có sự chăm chỉ, kiên định, cầu tiến, và cả lì lợm trong quá trình làm nhạc. Bên cạnh đó, những khía cạnh khác trong cuộc sống đời thường của RHYDER cũng được hé lộ tới công chúng. Một cậu con trai yêu mẹ, đi đâu cũng báo cáo và hỏi thăm mẹ, tính cách hiền lành, ngọt ngào, trầm lặng, chưa bao giờ lên tiếng một người em luôn dịu dàng và "say yes" với các anh trai… đã phần nào khiến khán giả muốn yêu thương và tin tưởng vào người nghệ sĩ này nhiều hơn. Câu chuyện đẹp đẽ về sự cố gắng từ khi còn là Quang Anh cùng mẹ rong ruổi dọn rác trên những con đường cho đến RHYDER, năm nay mới chỉ 23 tuổi, Quán quân The Voice Kids 2013, Á quân Anh Trai Say Hi 2024, vào tới vòng Chung kết của Rap Việt và đã tổ chức thành công cho mình 1 minishow vô cùng ấn tượng với hơn 1000 khán giả - đây là hành trình của một thần tượng "chất" thế hệ mới rất đáng mong chờ. Con đường chạm tới giấc mơ của RHYDER vẫn chưa đi đến đoạn kết, thậm chí đây mới chỉ là sự khởi đầu. Nhưng sự khởi đầu này đã trải qua hơn 10 năm với nhiều ký ức thật đẹp, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một chàng trai tin rằng "mình là người được lựa chọn".

- Sau khi kết thúc minishow Dự Án Bí Mật, RHYDER làm gì?

Việc đầu tiên tôi làm sau khi kết thúc minishow đó là ngủ. Suốt một thời gian dài tôi đã dành rất nhiều thời gian để cân bằng mọi thứ nhằm đảm bảo công việc được ổn thỏa nhất. Tôi thấy rất hạnh phúc vì nhận quá nhiều tình cảm của khán giả, khi mọi người mở lòng và đón nhận mình nhiều hơn.

- Bạn đã đưa mẹ lên sân khấu với một đoạn hoà giọng của 2 mẹ con vô cùng xúc động? Đó dường như là một ước muốn đã từ rất lâu của bạn?

Mẹ tôi từng rất đam mê nghệ thuật nhưng phải lui về lo cho gia đình, không thể theo đuổi đam mê nữa. Bản thân tôi được hưởng gen từ mẹ, nên cũng ấp ủ từ lâu là một lúc nào đó mình sẽ có thể đưa mẹ lên sân khấu, để cho mọi người thấy giọng hát của mẹ hay như thế nào. Cuối cùng tôi đã làm được rồi.

Thật sự thì nhà tôi ít khi thể hiện tình cảm quá nhiều. Nhưng trong ánh mắt, tôi thấy được sự tự hào của mẹ. Con trai của mẹ đã được mọi người yêu mến và đứng vững trên đôi chân của mình.

- RHYDER định hình bản thân là một nghệ sĩ như thế nào?

Vừa là giải trí, có chuyên môn và là 1 nghệ sĩ trình diễn. Giải trí thì mình phải vui vẻ, truyền được năng lượng tích cực, đem đến niềm vui tiếng cười thì khán giả mới yêu thương mình. Còn tôi cũng rất chú trọng về việc trình diễn, muốn mọi người thật đã tai đã mắt, tới khi đi về họ vẫn muốn được xem người này diễn thêm nhiều nữa. Còn tôi nghĩ đã là nghệ sĩ cần có chuyên môn, để biết được cái ngành mình đang theo nó như thế nào, để mình làm nó tốt lên. Mình phải trau dồi chuyên môn để chứng minh cho khán giả thấy mình có sự học hỏi, nâng cấp, chứ không chỉ dựa vào năng khiếu bẩm sinh.

- 23 tuổi, nhưng đã có đến hơn 10 năm trong nghề - tuổi nghề lớn hơn rất nhiều anh chị nghệ sĩ khác. RHYDER đúc kết được điều gì để có thể đứng vững và phát triển trong suốt hành trình đó?

Tôi nghĩ là niềm tin và cái tâm. Đó là hai cái cốt lõi để đi với nghề được lâu. Phải tin bản thân mình sẽ làm được, từ đó mình mới khiến bản thân vượt qua được khó khăn, vấp ngã. Còn về cái tâm, mình phải luôn hướng đến tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cái ngành mình đang theo. Như các anh chị vẫn thường nói có tâm thì Tổ nghề mới thương. Không chỉ trong nghề này đâu mà bất cứ nghề nào cũng thế, mình cứ có tâm thì sẽ đạt được thành quả. Khi tôi suy nghĩ như thế, mọi khó khăn không còn ý nghĩa gì với mình nữa.

- Ở thời điểm hiện tại, bạn thấy mình đã thành công chưa?

Đối với tôi thành công của mỗi người là khác nhau, tùy vào cái họ mong muốn thay vì từ đánh giá bên ngoài. Họ sẽ biết đủ là đâu để coi đó là thành công. Có thể nói tôi thành công rồi, hoặc chưa. Bởi tôi còn nhiều điểm cần trau dồi học hỏi để thành công hơn nữa. Tôi còn nhiều hoài bão để chinh phục, nên mong bản thân sẽ sống hết được với đam mê của mình.

- RHYDER được gì và mất gì sau khi "lấy lại được hào quang"?

Tôi được nhiều, đặc biệt là được tình cảm của khán giả dành cho mình, được theo đuổi nghệ thuật chính quy hơn, được gặp gỡ nhiều anh chị mà em muốn gặp từ lâu. Còn mất thì là mất đi những điều riêng tư. Nhưng mình phải chấp nhận bởi vì mình là người nổi tiếng mà.

- Từ thành công năm 2013, tới năm nay 2024 là 11 năm. Mất 11 năm để RHYDER lấy lại được hào quang khi ấy. Vậy thử tưởng tượng sau 11 năm nữa, khi ấy 34 tuổi, RHYDER sẽ là một người như thế nào?

Tôi vẫn sẽ làm nhạc, chỉ là không biết có ra nhạc không. Tôi có thể lui về cho lớp trẻ phát triển, đưa âm nhạc nước nhà tới các quốc gia láng giềng. Có thể là một ông chú producer, giám đốc âm nhạc, ở đằng sau sân khấu, giúp lớp trẻ đi lên. Tôi muốn học hỏi được nhiều rồi truyền kinh nghiệm cho các bạn trẻ hơn, từ đó các bạn có thể áp dụng vào lối đi riêng, tạo nên những cá tính riêng của từng bạn.

Tôi muốn kết hợp chất liệu Việt Nam trong âm nhạc hiện đại để đưa tới bạn bè láng giềng. Tôi luôn muốn đưa âm nhạc Việt Nam lan tỏa ra thế giới. Chắc chắn lớp trẻ sau này sẽ đủ và thừa khả năng để làm điều đấy.

Tôi thấy thị trường Việt Nam đang quá xuất sắc vì có nhiều bạn quá giỏi, chẳng thua gì nước khác cả. Nhạc Việt có cái tôi riêng, tiếng nói riêng, có thể dõng dạc đứng lên nói đây là nhạc Việt Nam. Tôi nghe nhạc quốc tế nhiều, nên nhìn những gì Việt Nam đang làm, tôi nghĩ là một ngày sớm thôi, với đà này, âm nhạc chúng ta sẽ được bạn bè thế giới biết đến nhiều hơn.

Những đồng cát-xê đầu tiên

Ngày bé Quang Anh hay xem mấy clip của Bé Châu, rồi tự hát karaoke theo, mà rất đúng cao độ trường độ. Có hôm đi hát nhà hàng xóm được tặng hoa với 10 nghìn đồng, Quang Anh mang về tặng mẹ và khoe "mẹ ơi con kiếm được tiền rồi nè".

Trốn mẹ đi thi The Voice Kids

Mẹ Nghĩa: Ngày ấy, 2 con nói ra Hà Nội chơi nhà cậu ruột, thế mà tự nhiên có hôm mẹ nhận được cuộc gọi báo Quang Anh thi sơ tuyển, xong mấy tiếng sau lại nhận được tin báo Quang Anh lọt vào vòng 2 Giọng Hát Việt Nhí. Lúc đó mẹ rất vui nhưng nghĩ hai đứa nhỏ ở ngoài đó thì lo, nên bảo hai con về đi học đi. Thế nhưng tới khi Quang Anh bảo được vào vòng Giấu Mặt, con bảo "mẹ phải cho con lên ti vi lấy một lần". Lúc ấy, BTC cũng gọi điện để người nhà vào, rồi chuẩn bị vé máy bay cho. Bà con làng xóm mỗi người cũng ủng hộ 50 - 100 nghìn, tổng được 4 triệu để 2 anh em vào Sài Gòn. Thế rồi cứ thế vượt qua các vòng rồi được Quán quân.

Khoảnh khắc con được Quán quân, mẹ xúc động vô cùng.

Có một Quang Anh rất tình cảm

Mẹ Thu: Từ lúc xem Quang Anh hát bài Đá Trông Chồng, mẹ đã cảm thấy có một cái duyên nào đó với con và nghĩ rằng nhất định phải gặp được con nên đã liên hệ với mẹ Nghĩa. Lần đầu gặp Quang Anh, nhìn cậu bé này thương lắm, muốn chảy nước mắt luôn. Chỉ vài tiếng sau con gọi mình là mẹ luôn. Mà con gọi tự nhiên lắm. Tới giờ cũng vậy, dù bận đến mấy vẫn gọi điện, nhắn tin, câu đầu là hỏi thăm sức khỏe mẹ và câu cuối là "con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ nhiều".

Một số funfact về RHYDER (do chính "mẹ chồng" cung cấp):

- Ở nhà thì cũng véo von. Ai mà cậu ấy thích là cậu ấy nói nhiều lắm.

- Rất thèm ăn cơm nhà. Ở nhà thích ăn thịt chua ngọt với thịt băm. Thích ăn gà nướng với xôi của mẹ Thu.

- Trên sân khấu thì mạnh mẽ nhưng ngoài đời cũng mềm yếu lắm! Là một cậu nhóc tình cảm, nhiều lúc còn cắt móng tay móng chân cho mẹ. Luôn nói "con yêu mẹ", thấy mẹ là ôm chầm ngay.

- Rất để ý những người xung quanh và lễ phép. Đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ gặp ai cũng chào.

- Nếu không theo âm nhạc Quang Anh sẽ theo bóng đá. Ngày bé còn được giải cầu thủ xuất sắc đấy!

- Ngày xưa Quang Anh đã đóng phim rồi, từ hồi bé đã được Đài truyền hình Thanh Hóa mời đóng phim. Còn hồi ở Nhạc Viện cũng đóng trong phim ngắn Ước Mơ Của Tớ Là và viết nhạc phim đó. Các fan của Quang Anh chưa đào ra đâu.

- Tật xấu duy nhất: ngủ là khó gọi dậy. Nhiều hôm bò từ đầu giường tới cuối giường mới chịu dậy. Khi nào con biết là mai có việc thì 5h sáng đã dậy ngay, nhưng hôm nào không có việc là ngủ nướng.

Đôi lời mẹ Nghĩa, mẹ Thu nhắn nhủ:

Mẹ Nghĩa: Dù con có lớn cỡ nào, con vẫn là con của mẹ. Con cứ đam mê nghệ thuật nhưng phải biết giữ mình. Làm theo điều con thích nhưng phải giữ sức khỏe. Mẹ và gia đình luôn yêu con.

Mẹ Thu: Mong con luôn giữ sức khỏe, biết chăm sóc bản thân, thức đêm ít thôi. Mong con cháy hết mình với đam mê. Nhưng trên tất cả, mong con là một người tử tế. Và con hãy nhớ lúc nào mẹ cũng luôn ở bên và đồng hành cùng con.

P/S:

Gửi đến các "con dâu": Cảm ơn các con đã yêu thương RHYDER của mẹ!