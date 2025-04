Sáng 18/4, Tháp Drill Tự Do của MCK đã chính thức leo lên Top 1 Trending Việt tab Music. Sau 4 ngày khuynh đảo làng nhạc và tạo trend “xây tháp”, MCK đã “đánh bay” Quán quân trước đó - HIEUTHUHAI cùng ca khúc Nước Mắt Cá Sấu.

Tháp Drill Tự Do đã thu về hơn 5,5 triệu lượt xem, đứng Top 1 Trending Việt tab Music

Khi netizen vẫn đang bàn luận không ngớt về Tháp Drill Tự Do thì bất ngờ xuất hiện 1 đoạn video bật mí hậu trường tạo nên tấm ảnh bìa của MCK. Cụ thể, nam rapper đã đến một cửa hiệu barber để cắt tóc. Sau khi “tỉa tót” gọn gàng, anh chàng đứng vào bức tường trắng đơn giản bên trong tiệm, và anh thợ cắt tóc nhanh chóng chụp luôn 1 “pô” ảnh.

Hé lộ hậu trường tạo nên bức ảnh trong video Tháp Drill Tự Do

MCK đứng trước ống kính điện thoại, tạo vài dáng cool ngầu, về chỉnh sửa thêm hiệu ứng “nghệ nghệ” và cuối cùng, tấm hình poster Tháp Drill Tự Do “cây nhà lá vườn” đã ra đời.



Anh chàng nhờ thợ cắt tóc chụp cho mình vài tấm hình, và sau đó lấy làm ảnh bìa Tháp Drill Tự Do

Người hâm mộ nói đùa công thức mẫu đi cắt tóc, nhờ nhân viên chụp hộ vài tấm hình và rap thêm 40 giây là có ngay Top 1 Trending. Netizen hài hước nhờ người đăng đoạn video nhốt MCK lại, khi nào chịu ra album mới thả ra.

Tháp Drill Tự Do là bản remix được MCK làm lại từ ca khúc Tháp Rơi Tự Do do LBI Lợi Bỉ thể hiện. Bài hát gốc đã tạo nên cơn địa chấn tại làng nhạc xứ Trung vào đầu năm nay, đồng thời nhăm nhe gây sốt ở nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tiktoker và không ít ca sĩ cũng đua nhau cover, thậm chí vietsub hay viết lại lời để tạo điểm nhấn riêng.



thap drill tu do - MCK

MCK phối lại qua chất Hip-hop và Drill, có nhịp điệu dồn dập cùng tiếng trống và âm thanh điện tử bắt tai. Anh chàng “gắn tune”, rap theo phong cách melodic, chậm rãi và chất chứa nhiều tâm tư hơn.

“Héo úa bao nhiêu thời gian ngước mắt lên nhìn cung đàn / Như cơn mưa mùa đông chợt ghé qua Cứ coi anh gột sạch rồi trôi xa / Con tim bình yên vấn vương nơi em nhiều / Giờ anh là cánh chim bay chơi vơi tìm nơi chốn / Cũng chẳng thể vội vàng xóa nhòa đi / Chờ kịch tàn hạ màn anh sẽ đi”. Lời ca dạt dào xúc cảm, nhuốm màu chuyện tình buồn càng dễ chạm tới người nghe hơn. Không ít thính giả có thể thấy bản thân đâu đó trong khuôn nhạc này, càng nghe càng thấm thía.

Anh chàng rap theo phong cách melodic, chậm rãi và chất chứa nhiều tâm tư hơn

Chỉ với 1 verse dài chừng 40 giây, sản phẩm “trả bài vở” của MCK đã đạt thành công vượt ngoài sức tưởng tượng. Dù chỉ ngẫu hứng “ngoi” lên test lại tay nghề, Tháp Drill Tự Do lại có thể đu Top 1 Trending dễ dàng đến vậy. Trong khi, phần lớn các nghệ sĩ khác sẽ phải ấp ủ, chuẩn bị kỹ càng để hoàn thiện dự án âm nhạc. Chưa kể, không phải bài hát nào cũng sẽ gây tiếng vang.

Lý giải cơn sốt Tháp Drill Tự Do 1 phần đến từ danh tiếng sẵn có của MCK đã đủ vững chắc. Anh chàng sở hữu lượng fan lớn trung thành, là rapper gen Z nổi bật của làng nhạc Việt. Đặc biệt, đã 2 năm kể từ khi MCK gây bão với album 99%. Bất kỳ động thái âm nhạc nào từ nam rapper cũng sẽ đánh động đến không chỉ fan mà cả team qua đường - những người đang “đói nhạc” và hóng từng ngày anh chàng tái xuất. Và Tháp Drill Tự Do đã làm được điều đó theo cách không giống ai.