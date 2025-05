Dù lễ trao giải Oscar 2025 đã diễn ra được hơn 2 tháng nhưng sự xuất hiện của bộ 3 Lisa - Doja Cat - Raye vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ vì… quá dở. 3 ngôi sao trẻ vinh dự đem tới trình diễn nhằm tri ân tới James Bond - 1 trong những thương hiệu phim đắt giá nhất lịch sử với 27 dự án và 7.88 tỷ đô doanh thu phòng vé.

Không như dự đoán ban đầu, mỗi người “đánh lẻ” với sân khấu solo. Lisa, Doja Cat và Raye lần lượt thể hiện Live And Let Die, Diamonds Are Forever và Skyfall. Là đại diện Kpop đầu tiên đặt chân lên sân khấu Viện hàn lâm, Lisa nghiễm nhiên chiếm trọn spotlight.

Cô “bay "bay xuống" sân khấu từ trên cao, trình diễn ca khúc Live And Let Die. Tuy nhiên, phần hát live kém, “chua lè” của mỹ nhân Thái Lan nhận về không ít chỉ trích, bị gọi là “thảm hoạ”. Màn dancebreak kết hợp khiêu vũ ít nhiều đã cứu vãn phần thể hiện Live And Let Die này.

LISA Performs Live And Let Die (James Bond Tribute) Live @ The Oscars Awards 2025

Mọi người cho rằng, nếu Lisa cải thiện giọng hát, đây sẽ là ca khúc tri ân đáng nhớ hơn, bởi cô nàng sở hữu kỹ năng performance tốt và thần thái cuốn hút, visual thì ngày càng thăng hạng. Từ đây, khán giả đặt ra giả thuyết: “Nếu Lisa được “chọn mặt gửi vàng” trở thành nàng Bond Girl thế hệ mới thì sẽ ra sao? Nét gái Thái đóng khung vào hình tượng đả nữ mang tính biểu tượng nhất nhì Hollywood sẽ trông như thế nào?”

Lisa khi hoá thân vào Bond Girls sẽ có thần thái điện ảnh hơn, mang sắc thái cool ngầu đúng chuẩn dòng phim hành động

Visual ngọt ngào của Lisa sẽ được thay bằng đường nét sắc sảo hơn, quyến rũ hơn

Thủ vai Bond Girls, trang phục quen thuộc Lisa thường diện sẽ luôn là bộ váy 2 dây khoét ngực, màu đen bí ẩn tựa nhân vật của cô

Nét gái Thái tôn lên vài phần nhan sắc Bond Girls