Mới đây, Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra tại New York, đón chào hàng loạt ngôi sao được yêu thích trên toàn thế giới như Madonna, Diana Ross, Jennie, Lisa, Rosé, Sabrina Carpenter, Rihanna, A$AP Rocky… Với chủ đề là Superfine: Tailoring Black Style (Tạm dịch: Tinh Hoa May Đo: Phong Cách Da Màu), và dress-code là Tailored For You (Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala năm nay hiển nhiên nhắm tới bản sắc và văn hoá người da màu. Theo đúng thông lệ hàng năm, thảm đỏ nơi đây là sân chơi nơi người nổi tiếng có thể thả dáng trong những bộ trang phục nổi bật, độc đáo nhất, chặt chém với các khách mời khác.

Met Gala 2025 lần đầu tiên đón chào 3 thành viên BLACKPINK trong cùng 1 sự kiện, và tất nhiên truyền thông đều đổ dồn sự chú ý tới Jennie - Rosé - Lisa. Nếu 2 cô chị em cùng nhóm đều nhận về phản ứng tích cực thì Lisa lại gây tranh cãi với bộ bodysuit thêu hình Rosa Parks - 1 biểu tượng dân quyền người Mỹ, ở vị trí nhạy cảm trên bộ trang phục.

Jennie

và Rosé được khen ngợi về lần xuất hiện tại Met Gala 2025

MXH nổ ra tranh cãi kịch liệt, chỉ trích Lisa lẫn nhà mốt Louis Vuitton. Không nằm ngoài dòng sự kiện, Azealia Banks lên tiếng nói Lisa là… ladyboy - thuật ngữ ám chỉ người đàn ông chuyển giới thành phụ nữ. Cô còn khẳng đinh 1 lần nữa rằng mỹ nhân Thái Lan chính là nam giới. Không những vậy, nữ rapper còn nói lái sang cả toàn Kpop, cho rằng rất nhiều nữ idol ban đầu là đàn ông.

Lisa gây tranh cãi vì trang phục có thêu hình mặt người ở vị trí nhạy cảm trên bộ trang phục

Ngay sau đó, Azealia Bank bất ngờ tấn công Lisa trên MXH, gọi nữ idol Thái là... người chuyển giới

Người hâm mộ không khỏi bất bình trước lời lẽ miệt thị của Azealia, đồng thời thắc mắc cô gái này là ai mà có thể tự tin bày tỏ quan điểm “từ trên trời rơi xuống” đến vậy.

Tài năng trẻ của giới Hip-hop Mỹ, từng phải làm vũ công thoát y kiếm sống

Azealia Amanda Banks, sinh năm 1991, sinh ra và lớn lên tại Harlem, New York. Azealia trải qua tuổi thơ bị mẹ ruột bạo hành từ thể chất đến tinh thần. Năm 14 tuổi, Banks bỏ nhà với chị gái để thoát khỏi môi trường độc hại, tìm kiếm 1 cuộc sống mới. Từ nhỏ, cô đã đam mê nhạc kịch, nhảy múa, diễn xuất và ca hát – những thứ định hình con đường nghệ thuật sau này. Năm 2005, cô tham gia vở nhạc kịch City of Angels, nhưng bị từ chối khi thử vai cho các chương trình truyền hình như TBS, Nickelodeon hay Law & Order. Chán nản với diễn xuất, cô bỏ học trung học nghệ thuật biểu diễn LaGuardia để dồn tâm huyết cho sự nghiệp âm nhạc.

Azealia lớn lên trong 1 môi trường thiếu tình thương

Cuối năm 2008, Azealia lấy nghệ danh là Miss Bank$, bắt đầu phát hành các ca khúc của mình qua nền tảng MySpace, giúp cô thành công thu hút sự chú ý của nhà sản xuất Diplo. Ở tuổi 18, cô ký kết hợp đồng với hãng đĩa XL Recordings nhưng nhanh chóng dứt áo ra đi vì bất đồng trong công việc. Đến năm 2011, đĩa đơn 212, pha trộn rap, điện tử và lời ca táo bạo, bất ngờ bùng nổ trên MXH. Đến Rolling Stone và Billboard ca ngợi 212 là một trong những ca khúc định hình nền âm nhạc thập kỷ 2010.

Azealia Bank - 22/2

Rời XL, Azealia hoạt động độc lập, thành lập Chaos & Glory Recordings. Cô ra mắt EP 1991 (2012) và mixtape Fantasea (2012), cả hai đều được khen ngợi nhờ sự kết hợp độc đáo giữa hip-hop, điện tử và nhạc dance. Cô tiếp tục phát hành album Broke with Expensive Taste (2014), mixtape Slay-Z (2016), Yung Rapunxel Pt.II (2019), EP Icy Colors Change (2018) và album thứ hai Fantasea II: The Second Wave (2018).

Azealia từng đối mặt với nhiều khó khăn trên con đường theo đuổi nghệ thuật, từ tranh chấp với hãng đĩa đến tài chính eo hẹp. Sau khi rời công ty quản lý Interscope và Polydor năm 2013, cô chuyển đến Montreal (Canada) nhưng bị trục xuất vì vấn đề visa, buộc phải trở về New York. Tại đây, nữ rapper phải làm vũ nữ thoát y và bán móc khóa để sống qua ngày.

Cô từng phải làm vũ công thoát y để trang trải cuộc sống

Azealia cho biết đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, không có gì tồi tệ hơn nhưng công việc đó lại giúp cô kiếm tiền nhanh chóng. Azelia chỉ hoạt động trong câu lạc bộ thoát y đó trong 2 tuần và “cuốn gói” sau khi 212 được đón nhận nồng nhiệt từ fan nhạc. Trước khi vươn lên hàng sao mainstream (nhưng cũng không kéo dài được lâu), Azealia còn từng vướng vào mối tình với 1 người đàn ông đã có vợ.

Có 1 lần, cô phát hiện đối diện nhà có 1 người đàn ông ngồi trên xe ô tô, nhìn chằm chằm vào cô. Cảm thấy có gì đó không ổn, Azealia chủ động tìm hiểu thì mới biết, người đàn ông bí ẩn này là thám tử được người vợ thuê để theo dõi nhất cử nhất động của cặp đôi. Tay thám tử sau đó đề nghị đưa Azealia 10 nghìn đô (xấp xỉ 260 triệu đồng), chỉ để cô cắt đứt mọi thứ với người tình.

Lớn lên trong môi trường thiếu lành mạnh, cộng với tuổi trẻ trầy trật lam lũ, Azealia hình thành tính cách ngang bướng, “thẳng như ruột ngựa” không nể nang ai. Chính điều này đã khiến cô chuốc lấy vô vàn rắc rối, vướng vào nhiều tranh cãi với nghệ sĩ khác. Từ năm 2014 trở đi, Azealia được biết đến nhiều hơn nhờ drama thay vì sản phẩm âm nhạc của mình, drama chồng chất làm lu mờ đi tài năng nổi bật.

Thành công chỉ kéo dài 2 - 3 năm trước khi Azealia tự chuốc lấy cả đống thị phi

Bị gọi là Kanye West phiên bản nữ, lười làm nhạc nhưng chăm gây thù với cả showbiz

Sự nghiệp của Azelia gắn liền với tranh cãi, đặc biệt là những phát ngôn thiếu kiểm soát và các cuộc cãi vã trên MXH, khiến cô bị cáo buộc kỳ thị đồng tính - chuyển giới, bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Cô không ngần ngại khẩu chiến với bất kỳ ai, từ nghệ sĩ nổi tiếng đến cả người dùng mạng vẫn là trẻ vị thành niên.

Đây là một số những lần “kiếm chuyện” của Azealia như: Chỉ trích Iggy Azalea vì được lên bìa XXL Freshman 2012, sau đó dùng lời lẽ xúc phạm, khuyến khích Azalea tự “làm hại bản thân” khi nữ rapper gốc Úc chia sẻ có vấn đề về sức khỏe tâm lý; Gọi Cardi B là “Nicki Minaj phiên bản rẻ tiền” và đặt câu hỏi về nguồn gốc sắc tộc, cáo buộc bản hit Bodak Yellow có người viết thuê; Gọi Zayn Malik là “tên kh*n sặc mùi cà ri"… Những nạn nhân “ngồi không cũng dính đạn” có thể kể đến gồm Lil’ Kim, Action Bronson, Erykah Badu, Nicki Minaj, T.I., Rita Ora, Lady Gaga, Disclosure, A$AP Rocky, Lana Del Rey….

Zayn Malik có lẽ là nạn nhân đáng thương nhất, bị Azealia lăng mạ thậm tệ suốt 1 khoảng thời gian

Azealia nhiều lần gây phẫn nộ vì dùng từ ngữ xúc phạm và bình luận gây tổn thương với cộng đồng LGBT như chửi 1 tiếp viên hàng không với từ lóng miệt thị đồng tính nam; cáo báo người đồng tính nam “chiếm đoạt văn hóa” người da màu; so sánh LGBTQ+ với một nhóm người cực đoan thù ghét người Mỹ da trắng… Đáng nói, phần lớn fanbase của cô lại là cộng đồng LGBT. Chính những phát ngôn ngông cuồng này khiến nữ rapper bị chính người hâm mộ quay lưng dù âm nhạc của Azealia vốn rất được yêu thích trong cộng đồng.

Azealia có tư tưởng phân biệt chủng tộc nặng nề, dù chính cô cũng là một người phụ nữ da màu. Ngoài việc gây sốc vì vẫn “dí” Zayn Malik đến cùng, gọi anh là “gã m*i rợ toàn cát (Zayn có dòng máu Pakistan), Azealia còn phân biệt chủng tộc với chính những người cùng màu da với mình. Việc này không chỉ khiến cô bị lên án gay gắt mà còn phức tạp hóa hình ảnh của những người da màu đấu tranh cho quyền lợi cộng đồng.

Cô nàng vướng nhiều cái buộc như kỳ thị LGBT, phân biên chủng tộc, bài ngoại...

Tưởng chừng mọi chuyện không thể tồi tệ hơn, Azelia còn đối mặt với cáo buộc ngược đãi động vật, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ. Năm 2016, cô đăng video dọn máu từ tủ quần áo dùng để hiến tế gà, khiến cô bị nghi ngờ làm nghi lễ phù thủy. Đến năm 2023, cô bị tố luộc mèo chết trên sóng livestream.

Nhiều người gọi cô là phiên bản nữ hoàn hảo của Kanye West. Cả 2 có điểm chung đều là tài năng nổi bật trong giới Hip-hop, nhưng chỉ chăm gây sự với nhiều phát ngôn, hành vi khó chấp nhận được. Chỉ có một điều, Kanye vốn là biểu tượng âm nhạc và thời trang thế giới, sở hữu di sản khổng lồ có tác động lớn đối với văn hóa đại chúng. Kanye sẽ mất nhiều hơn Azealia - một người chưa kịp gây dựng sự nghiệp thì đã bị nhấn chìm trong thị phi, lùm xùm.

Dù lắm tài nhiều tật, Azealia vẫn tích cực đấu tranh cho quyền động vật, sức khỏe tâm lý và quyền của người Mỹ gốc Phi. Âm nhạc của cô, kết hợp giữa hip-hop, R&B, điện tử, house… có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt trong cộng đồng LGBT, với các bài như Luxury và 212. Azealia Banks là một nghệ sĩ nhiều mâu thuẫn: tài năng không thể phủ nhận nhưng luôn bị drama che lấp. Âm nhạc và tính sáng tạo giúp cô có lượng fan trung thành nhưng tính cách “không giống ai” lại là thứ cản trở cô có thể tiến xa hơn. Một số người xem cô là nạn nhân của áp lực ngành công nghiệp giải trí và định kiến xã hội, số khác lại cho rằng cô tự hủy hoại bản thân.