Vừa qua, tờ Xports News của truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin Nam Taehyun - cựu thần tượng của nhóm nhạc WINNER sẽ có đêm nhạc riêng nằm trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Kpop tại Hongdae vào ngày 6/5. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để nam ca sĩ được gặp khán giả trực tiếp kể từ khi phát hành đĩa đơn At the Edge of the Night vào tháng 1. Yoon Hyung Bin – người chịu trách nhiệm tổ chức chương trình từng tiết lộ anh đã gợi ý cơ hội này cho Nam Taehyun như một cơ hội để suy ngẫm về quá khứ và bắt đầu lại.

Tuy nhiên sau khi thông tin được công bố, cộng đồng mạng đã chỉ trích dữ dội khiến cho đêm diễn này buộc phải hủy bỏ ngay trước thềm diễn ra chỉ 1 ngày. Đây được xem là sự khắt khe của người hâm mộ đối với một nam thần tượng từng vướng phải nhiều bê bối. Nhìn lại những scandal mà Nam Taehyun từng gây ra, nhiều người cho rằng đây là hành động có thể thông cảm của số đông khán giả Hàn Quốc.

Đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Nam Taehyun vào ngày 6/5 buộc phải hủy bỏ vì làn sóng chỉ trích dữ dội

Bị bắt giữ vì sử dụng chất cấm

Nam Tae Hyun sinh năm 1994 từng là thành viên của nhóm WINNER - trực thuộc YG Entertainment. Đến năm 2016, anh tuyên bố rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Vào tháng 5/2023, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước tin Sở cảnh sát Yongsan (Seoul) xin lệnh bắt giữ Nam Tae Hyun (cựu thành viên nhóm WINNER) vì liên quan đến vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Nam ca sĩ cùng bạn gái cũ Seo Min Jae bị cáo buộc sử dụng ma túy đá, dẫn đến việc cả hai bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn và tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cả Nam Tae Hyun và Seo Min Jae được cho tại ngoại và tiếp tục bị điều tra không giam giữ. Vụ bê bối này đã đẩy Nam Tae Hyun vào vực sâu của sự nghiệp khi anh mất sạch danh tiếng, lao đao trong nợ nần. Nam idol từng tiết lộ bản thân gánh khoản nợ thẻ tín dụng lên đến 500 triệu won (tương đương 9,2 tỷ đồng), buộc phải bán cả nhà riêng lẫn nhà bố mẹ để xoay xở trả nợ.

Trong thời gian khó khăn, anh bị các chủ nợ ráo riết đòi tiền, đến mức phải bán hết tài sản cá nhân, chỉ giữ lại cây đàn guitar kỷ niệm. Dù vậy, Nam Tae Hyun đã nỗ lực cai nghiện thành công và làm các công viên bán thời gian để cải thiện cuộc sống cũng như trả nợ.

Hình ảnh Nam Taehyun bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn vì nghi vấn sử dụng chất cấm

Bị tạm giữ vì tội gây tai nạn bỏ trốn

Trước khi bị bắt vì nghi vấn sử dụng chất cấm, Nam Taehyun cũng từng bị bắt để điều tra về vụ việc được cho là gây tai nạn bỏ trốn. Theo đó sau khi xảy ra va chạm với một taxi, nam thần tượng tiếp tục lái xe và di chuyển thêm được khoảng 20m. Sau tai nạn này, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đo nồng độ cồn trong hơi thở của nam ca sĩ. Kết quả kiểm tra là 0,114% - mức độ đủ để hủy giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện. Sau khi xác định kết quả, Nam Taehyun đã bị tạm giữ vì vi phạm luật lệ giao thông và để phục vụ điều tra.

Nam Taehyun từng bị tạm giữ vì gây tai nạn bỏ trốn

Bị bạn gái cũ tố bạo hành, dùng ảnh nóng để trả thù

Tháng 6/2024, Seo Min Jae - bạn gái cũ của Nam Taehyun gây bão mạng xã hội khi đăng bài tố cáo Nam Taehyun. Theo đó, nam thần tượng bị cáo buộc sử dụng ảnh nóng để uy hiếp bạn gái cũ: “Tôi đã phải chịu đựng sự bạo hành này suốt một thời gian dài". Cô nói thêm: “Tôi đã từng yêu một người, người dạy tôi rằng tình yêu là sự hy sinh. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra chính người đó cũng có thể làm tổn thương mình”.

Seo Min Jae tiết lộ, Nam Tae Hyun từng say xỉn gọi điện trách móc, nói rằng cô đã hủy hoại cuộc đời anh khi phơi bày những góc tối trong mối quan hệ của họ. Theo lời kể của Seo Min Jae, Nam Tae Hyun không chỉ dọa trả thù cô mà còn đe dọa phá hoại cả gia đình, thậm chí gửi loạt ảnh nóng để khủng bố tinh thần cô.

Trước đó, vào năm 2022, Seo Min Jae từng gây xôn xao khi đăng bài buộc tội Nam Tae Hyun sử dụng ma túy đá và hành hung cô. Dù sau đó cô lên tiếng phủ nhận và cho biết mình chỉ bốc đồng vì cãi nhau, cảnh sát vẫn lập tức vào cuộc. Đến tháng 9/2022, cả hai bị triệu tập để lấy mẫu tóc, nước tiểu gửi Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia xét nghiệm. Giới chức trách còn nghi ngờ cặp đôi đã cố tình tiêu hủy chứng cứ liên quan vụ án.

Seo Min Jae từng tố Nam Taehyun bạo hành và trả thù cô bằng ảnh nóng

Ra mắt MV tái xuất đầu 2025 nhưng khán giả không mấy mặn mà

Đầu năm 2025, Nam Taehyun ra mắt MV mang tên On the Edge of the Night đánh dấu màn trở lại sau thời gian vắng bóng. Tuy nhiên sản phẩm này không được số đông khán giả đón nhận. Sau 3 tháng lên sóng, hiện MV chỉ thu về khoảng hơn 600 nghìn lượt xem. Bên cạnh đó show diễn buộc phải hủy bỏ vì loạt bê bối trước đây của Nam Taehyun cho thấy khán giả Hàn Quốc vẫn vô cùng khắt khe và chưa tha thứ cho những gì mà nam thần tượng đã gây ra trong quá khứ.

MV On the Edge of the Night - Nam Taehyun