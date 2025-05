Sáng sớm ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2025, sự kiện thường niên của tạp chí Vogue đã chính thức “khai trận” tại New York, Mỹ. Lấy phong cách menswear là chủ đề năm nay, đêm hội “Oscar giới thời trang” tôn vinh, tri ân và lan tỏa nét đẹp, văn hoá người da màu.

Là sự kiện thời trang lớn nhất nhì hành tinh, thảm đỏ Met Gala là sân chơi để các ngôi sao có thể thả dáng “kèn cựa” lẫn nhau với những bộ cánh độc đáo, tuyệt mỹ. Những gương mặt đình đám trong showbiz góp mặt tại chương trình có thể kể đến bộ 3 Jennie - Lisa - Rosé, Kim Kardashian, Nicole Kidman, Tyla, Doja Cat, Bad Bunny, Madonna, Diana Ross…



Giữa rừng sao hàng top, 2 nhân tố nhận được sự chú ý lớn không kém chính là bộ đôi Nicki Minaj và Cardi B. Nếu Nicki biến tấu bộ suit kẻ sọc thành chiếc đầm cúp ngực quyến rũ thì Cardi B nổi bật với thiết kế xanh lá tua rua bắt mắt. Tất nhiên, 2 nữ rapper được sắp xếp tham dự thảm đỏ cách nhau 1 khoảng thời gian để tránh “ẩu đả” không đáng có xảy ra.

Nicki Minaj

Cardi B

Gần 7 năm kể từ vụ xô xát tai tiếng bữa tiệc thời trang Harper’s Bazaar ICONS, đây là lần hiếm hoi 2 nữ nghệ sĩ xuất hiện ở chung 1 sự kiện. Dù cú ném guốc đã chia rẽ tình chị em “ruột thừa” nhưng MXH vẫn luôn yêu mến, lấy bộ đôi ra làm meme. Người hâm mộ còn trêu rằng không ai hứng thú với bộ đồ của Nicki và Cardi trừ đôi guốc của họ, tia xem guốc ai nhọn hơn để còn “cá cược” thắng thua nếu chẳng may lịch sử lặp lại.



Đoạn video Cardi lao tới Nicki nhưng bất thành, ê chề đi về với vết u trên trán

Cardi sưng nguyên 1 cục sau màn ẩu đả tai tiếng

Nicki thì... ra đường tạo dáng trước ống kính, trên người không vết xước

Mối quan hệ của Cardi và Nicki bắt đầu khi cả 2 góp mặt vào ca khúc Motorsport từng gây bão làng Hip-hop thế giới, đánh dấu pha bắt tay đầu tiên của 2 nữ rapper hot nhất thời điểm đó. Tuy nhiên, mọi thứ đổ bể khi đôi bên lao vào “chiến nhau” ngay tại đêm tiệc thời trang 2018. Nguyên nhân được Cardi B đưa ra là Nicki Minaj đã không ít lần chèn chép cô trong sự nghiệp cầm mic, đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với bất kỳ ai hợp tác với cô.

Trước đó, cả 2 còn tình thương mến thương tại Met Gala 2018

Migos, Nicki Minaj, Cardi B - MotorSport

Kể từ đó, mối thâm thù giữa 2 nữ rapper đình đám lúc bấy giờ vẫn âm ỉ cho tới hiện tại. Mọi thành tích và sản phẩm của cả 2 đều được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Dù cho Cardi B bùng nổ hơn về mặt nhạc số qua loạt bản hit Bodak Yellow, I Like It, WAP… nhưng trình độ của cô nàng vẫn luôn bị chê cười không dứt. Cardi B bị gán mác “ghost writer” (rapper không biết viết lời) ngay từ khi bước chân vào showbiz, là một nghệ sĩ bất tài vì nổi tiếng do được người khác dọn đường.



Dù có khoảng chững, trồi sụt thất thường hậu album Pink Print, nhưng Nicki vẫn bất khả chiến bại giữa rừng rapper nữ trẻ trung liên tục “mọc lên như nấm sau mưa. Tầm ảnh hưởng của ngôi sao Super Bass phủ sóng khắp mọi mặt trận âm nhạc, thậm chí kèn cựa trực tiếp với những nam rapper khác.

Nicki vẫn giữ được vị thế độc tôn ở mảng rap nữ

Quy luật ngầm trong giới từ bao lâu nay không cho phép bất kỳ nữ rapper nào xưng vương toàn cõi Hip-hop. Nhiều người tin rằng đế chế của Nicki Minaj sẽ ít nhiều làm xáo trộn cán cân làng rap thế giới. Theo nguồn tin thân cận trong giới, Cardi B được nhắm đến như một “con gà công nghiệp” của các ông lớn ngành giải trí nhằm hạ bệ Nicki Minaj, ngăn chặn sự bùng nổ của cô trong thị trường âm nhạc.



Cardi bị cho là "gà công nghiệp" để hạ bệ Nicki nhưng bất thành

Nữ hoàng chỉ có 1 - đó là Nicki Minaj

Nhưng vì Cardi bất tài là sự thật, cộng thêm sức nhiệt đã giảm thì có lẽ các ông lớn đang bỏ bê cô, thay vào đó là tìm đến những “gà công nghiệp” khác có tiềm năng hơn. Minh chứng là 2 năm qua, Cardi chưa ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Những bài hát trước đó flop dần đều theo thời gian.