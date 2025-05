Sáng 6/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra với sự quy tụ của hàng loạt siêu sao thế giới. Với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala 2025 năm nay chiêu đãi giới mộ điệu bằng bữa tiệc thời trang khác lạ, độc đáo. Ngoài "bà hoàng thời trang" Anna Wintour, Met Gala 2025 còn được đồng chủ trì bởi diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams. Ngoài ra, LeBron James - huyền thoại bóng rổ cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của sự kiện năm nay.

. Jennie “phục thù” mỹ mãn với bộ váy kết hợp tuxedo hoành tráng từ nhà mốt Chanel, đội mũ sang chảnh “over hợp” chủ đề Met Gala năm nay

Lisa khoe đôi chân kiếm Nhật cùng bộ cánh bốc lửa từ Louis Vuitton

Đại diện Kpop năm nay tại Coachella gọi tên 3 thành viên BLACKPINK và trưởng nhóm SEVENTEEN S.Coups. Màn đổ bộ của 3 “mẩu” nhóm nữ toàn cầu - Jennie, Lisa và Rosé đang gây bão mạng.

Trong đó, Lisa chặt chém với bộ cánh theo mốt kín trên hở dưới, tái hiện hình ảnh biểu tượng của Diana Ross và khoe trọn vòng 3 bốc lửa trong chiếc quần ngắn cũn giống đồ bơi. Jennie “phục thù” mỹ mãn với bộ váy kết hợp tuxedo hoành tráng từ nhà mốt Chanel, đội mũ sang chảnh “over hợp” chủ đề Met Gala năm nay. Rosé xuất hiện trễ nhất. Đóa hồng nước Úc tiếp tục đồng hành cùng nhà mốt YSL, tuy nhiên bộ suit đen và mái tóc xõa đơn giản thường thấy khiến cô bị chê là nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

Bộ suit đen và mái tóc xõa đơn giản thường thấy khiến Rosé bị chê là nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn

3 người đẹp 3 phong cách khác nhau. Bộ đôi JenLisa được khen ngợi nhiều hơn cả. Lần thứ 2 chào sân Met Gala, Rosé vẫn gây tranh luận. BLACKPINK tề tựu vui vẻ tại dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, fan càng được dịp “sĩ tận nóc” vì tài nguyên của các cô gái đỉnh nóc kịch trần, khó có nhóm nhạc nào bì kịp. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác thì BLACKPINK đang vướng tranh cãi nghiêm trọng, bị yêu cầu xin lỗi.

3 người đẹp 3 phong cách khác nhau cùng gây bão Met Gala

Cụ thể, hàng loạt bài đăng trên nền tảng X mỉa mai thảm xanh Met Gala của 3 thành viên BLACKPINK. Video quá khứ lần nữa bị đào bới. Tháng trước, một tài khoản nặc danh, tự xưng là cựu nhân viên YG liên tục tung tin đồn, leak dữ liệu riêng tư của các nghệ sĩ, công ty giải trí Hàn Quốc. Trong đó BLACKPINK là nạn nhân ảnh hưởng nặng nhất.

Hàng loạt bài đăng trên nền tảng X mỉa mai thảm xanh Met Gala của 3 thành viên BLACKPINK

Tài khoản kể trên không chỉ leak MV chưa phát hành Don’t Know What To Do mà còn tung ra video luyện tập thời BLACKPINK còn là thực tập sinh, đe doạ sẽ dùng bí mật để huỷ hoại các thành viên. Trong số các video thời thực tập sinh bị lan truyền, Jennie, Rosé và Lisa bị lộ video rap có chứa n-word (từ ngữ mang nghĩa phân biệt chủng tộc). Điều này đã khiến các cô gái bị lôi vào tranh cãi. Hàng trăm bài đăng trên nền tảng X yêu cầu BLACKPINK xin lỗi vì rap n-word. Cư dân mạng phản ứng dữ dội, liên tục nhắc tên 3 thành viên.

BLACKPINK bị leak video thời thực tập sinh

Trong đó cả 3 mẩu Jennie, Lisa và Rosé đều từng rap n-word

Thời điểm ấy, BLINK phản pháo rằng BLACKPINK mới chính là nạn nhân trong câu chuyện này. YG vốn là công ty đặt nặng kỹ năng rap, trong quá trình huấn luyện các thực tập sinh phải cover các bài rap nổi tiếng thế giới là điều có thể hiểu được. Thời điểm BLACKPINK rap n-word, các cô gái còn quá trẻ, nhận thức về những vấn đề này chưa được hoàn thiện. Video luyện tập vốn không thể bị leak trái phép. Vấn đề cần phải được giải quyết bằng 1 cách khác thay vì tấn công nghệ sĩ. Video thời thực tập sinh vốn là tài liệu mật, phải được công ty bảo vệ.

Vụ việc lại trở nên ồn ào vì 3 thành viên BLACKPINK đang tham dự 1 sự kiện có chủ đề tôn vinh văn hóa may mặc của người da đen

Nay vụ việc lại trở nên ồn ào vì 3 thành viên BLACKPINK đang tham dự 1 sự kiện có chủ đề tôn vinh văn hóa may mặc của người da đen. Nhiều người chỉ trích Jennie, Lisa và Rosé đều từng rap n-word - là hành động phân biệt chủng tộc nhưng không bao giờ xin lỗi. Trong khi đó lại tham gia Met Gala, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ.

Jennie và Lisa còn bị chỉ trích vì những cáo buộc chiếm dụng văn hóa trong quá khứ

Ngoài ra, Jennie và Lisa còn bị chỉ trích vì những cáo buộc chiếm dụng văn hóa trong quá khứ. Với phong cách Hip-hop, bộ đôi rapper nhóm BLACKPINK từng ăn diện hơi hướng rapper old-school, tết tóc break lock,... Dân mạng chỉ trích BLACKPINK chỉ lợi dụng văn hóa, những nét đặc trưng của người da đen để đánh bóng tên tuổi.

Tuy nhiên, đây chỉ là một bộ phận ý kiến tiêu cực nhỏ đang bủa vây màn càn quét Met Gala của 3 mẩu BLACKPINK. Mọi hoạt động của nhóm nữ toàn cầu luôn bị đặt vào diện soi xét của cư dân mạng. Những vấn đề nêu trên đều không có căn cứ rõ ràng để xác định BLACKPINK có ý phân biệt người da đen.