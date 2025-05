Nam nghệ sĩ Hàn Quốc bị truyền thông quốc tế thờ ơ ở Met Gala 2025

Sáng sớm ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam), đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala 2025 năm nay chiêu đãi giới mộ điệu bằng bữa tiệc thời trang khác lạ, độc đáo.

Ngoài "bà hoàng thời trang" Anna Wintour, Met Gala 2025 còn được đồng chủ trì bởi diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams. Ngoài ra, LeBron James - huyền thoại bóng rổ cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của sự kiện năm nay.

S.Coups - thủ lĩnh nhóm nam triệu bản SEVENTEEN được mời đến dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh

“Oscar của thời trang” hàng năm luôn được giới mộ điệu săn đón trên toàn thế giới. Kể từ khi Kpop “bành trướng” toàn cầu và gia tăng sức ảnh hưởng ở địa hạt thời trang cao cấp, việc các nhãn hàng bổ nhiệm đại sứ, đưa thần tượng đến sự kiện danh giá đã trở thành chủ đề được các fandom cực chú ý. Tại Met Gala năm nay, ngoài 3 mẩu BLACKPINK Lisa, Jennie và Rosé đang chiếm trọn tâm điểm truyền thông thì còn S.Coups - thủ lĩnh nhóm nam triệu bản SEVENTEEN được mời đến dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh.

Sau Stray Kids, S.Coups là thần tượng Kpop nam tiếp theo được tham dự Met Gala

Màn chào sân Met Gala của S.Coups đang khiến cộng đồng fan Kpop xôn xao. Sau Stray Kids, S.Coups là thần tượng Kpop nam tiếp theo được tham dự Met Gala. Không có thông báo từ trước, việc S.Coups bất ngờ góp mặt trên thảm xanh hoa thủy tiên sáng 6/5 đã khiến fan thực sự bất ngờ. Nam idol diện nguyên cây đồ từ BOSS - thương hiệu vừa bổ nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu cho anh và cũng là nhà tài trợ Met Gala năm nay. S.Coups đến Met Gala 2025 với lời mời của BOSS.

. Trên thảm xanh, loạt ảnh ghi lại biểu cảm thờ ơ của các phóng viên ảnh đứng sau S.Coups

Thậm chí còn có cả khung hình lọt vào biểu cảm la ó, khó chịu của 1 phóng viên

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ không mấy hứng thú với nam thần tượng đến từ Hàn Quốc. Trên thảm xanh, loạt ảnh ghi lại biểu cảm thờ ơ của các phóng viên ảnh đứng sau S.Coups đang gây xôn xao mạng xã hội. Thậm chí còn có cả khung hình lọt vào biểu cảm la ó, khó chịu của 1 phóng viên. Không rõ người này đang nổi giận với ai, nhưng việc lọt vào khung hình của thủ lĩnh SEVENTEEN cũng khiến ý kiến trái chiều bủa vây nam thần tượng.

S.Coups chụp ảnh cùng Jennie tại Met Gala 2025

Nhiều người cho rằng, ngoài những cái tên có sức ảnh hưởng toàn cầu như BTS - BLACKPINK thì các thần tượng Hàn Quốc chưa được săn đón ở các sự kiện tầm cỡ như Met Gala. 2 năm liên tiếp, đại diện Hàn Quốc như Stray Kids lẫn S.Coups (SEVENTEEN) đều đối diện với sự thờ ơ từ truyền thông quốc tế trên thảm xanh Met Gala. Thậm chí, nhóm nam nhà JYP còn bị cư xử thô lỗ, phân biệt đối xử. Điều này làm fandom các idol bất bình.

S.Coups là ai?

Về S.Coups, nam thần tượng đã có kinh nghiệm 10 năm hoạt động cùng SEVENTEEN - 1 trong những nhóm nam nổi tiếng nhất Kpop gen 3. S.Coups sinh năm 1995, là anh cả của SEVENTEEN và là main rapper. Trong đội hình nhóm, S.Coups giữ vai trò thủ lĩnh tổng quản. SEVENTEEN chia thành 3 unit nhỏ gồm Vocal Team, Hiphop Team và Performance Team, mỗi unit có 1 trưởng nhóm riêng. S.Coups là leader chung của cả đội hình 13 người.

S.Coups giữ vai trò thủ lĩnh tổng quản của SEVENTEEN

Dưới sự dẫn dắt của S.Coups, SEVENTEEN từ nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ, chồng chất nợ nần vươn lên trở thành “ông hoàng triệu bản” mới của Kpop. 2 năm đổ lại đây, SEVENTEEN liên tục xác lập kỷ lục doanh thu. Bùng nổ nhất là mini album FML vượt 6.2 triệu bản, SEVENTEEN là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt được cột mốc này. Sau đó, loạt album tiếp theo như Seventeenth Heaven, 17 Is Right Here hay mới nhất là Spill The Feels đều dẫn đầu Kpop về kỷ lục triệu bản.

SEVENTEEN từ nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ, chồng chất nợ nần vươn lên trở thành “ông hoàng triệu bản” mới của Kpop

Ngoài doanh thu album, SEVENTEEN còn chạy tour liên tục, với hàng chục concert cháy vé trên toàn cầu - đặc biệt là châu Á. Tháng 5/2024, SEVENTEEN mở khoá SVĐ Nissan Nhật Bản, lấp đầy 2 đêm diễn lên đến 140 nghìn khán giả thuộc tour Follow. Nhóm góp mặt ở những đại nhạc hội lớn như Glastonbury Anh Quốc, Lollapalooza Berlin và mới đây nhất là lễ hội âm nhạc quy mô nhất Mexico - Tecate Pa'l Norte. Ở năm thứ 10, SEVENTEEN bùng nổ hoạt động dù các thành viên người Hàn Quốc đã bắt đầu quãng nghỉ nhập ngũ. Lợi thế đông thành viên giúp nhóm có thể đảm bảo các lịch trình, không ngắt quãng.

Ở năm thứ 10, SEVENTEEN bùng nổ hoạt động dù các thành viên người Hàn Quốc đã bắt đầu quãng nghỉ nhập ngũ

Năm 2024, S.Coups được miễn nghĩa vụ quân sự vì bị đứt dây chằng chân. SEVENTEEN thuộc hàng top các nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng Hallyu, cát-xê trình diễn ở đại nhạc hội tính bằng tiền tỷ tuỳ quy mô. SEVENTEEN là nhóm nhạc tự sáng tác, sản xuất nhạc. Ngoài nhạc sĩ chính Woozi, các thành viên cũng tham gia vào sáng tác sản phẩm cho nhóm cực nhiều. Đầu năm nay, S.Coups là thành viên thứ 3 của SEVENTEEN, sau Woozi và Vernon có tên trong danh sách thành viên chính thức của Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Điều này ghi nhận khả năng và cũng hé lộ một phần tiền bản quyền lớn sẽ góp vào tổng thu nhập của nam ca sĩ.

Năm 2024, S.Coups được miễn nghĩa vụ quân sự vì bị đứt dây chằng chân

Ngoài thu nhập từ âm nhạc, S.Coups là một thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đại học Anyang. Theo nhiều nguồn tin, nam thần tượng đầu tư chứng khoán rất “mát tay”, nâng khối tài sản lên con số khó đo lường. Có rất ít thông tin về bất động sản hay các khoản đầu tư của S.Coups trên mặt báo, nhưng có 1 điều người hâm mộ chắc chắn, nam ca sĩ đang sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 29.

Độ giàu có của S.Coups khiến cư dân mạng “há hốc”

Độ giàu có của S.Coups khiến cư dân mạng “há hốc” mỗi khi anh chàng đeo đồng hồ tiền tỷ trên tay, ra ngoài bằng siêu xe. Nam thần tượng luôn toát lên vẻ quyền lực của một trưởng nhóm, thường cho tiền, mua quà tặng các thành viên. S.Coups trở thành hình mẫu của nhiều fangirl, vừa là nghệ sĩ tài năng, người anh ấm áp của 12 thành viên, vừa là người có đầu óc kinh doanh, sở hữu tài sản khủng.