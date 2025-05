Thảm đỏ thời trang tầm cỡ nhất thế giới - Met Gala 2025 chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Năm nay, Met Gala trở lại với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn) hứa hẹn sẽ mang đến một đêm đầy bất ngờ và nhiều cảm hứng.

Những ngày này, giới mộ điệu đang nô nức điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua từng mùa Met Gala. Trong đó, hình ảnh The Weeknd và Selena Gomez ở Met Gala 2017 được cư dân mạng bàn tán không ngớt. Đây không chỉ là hình ảnh tham dự sự kiện bình thường mà còn đánh dấu cho một trong những chuyện tình ồn ào nhất Hollywood, để lại bản hit tỷ view càn quét làng nhạc.

Selena Gomez và The Weeknd lần đầu dự sự kiện với tư cách cặp đôi ở Met Gala 2017

Đầu năm 2017, cả Hollywood chấn động khi Selena Gomez công khai hẹn hò với The Weeknd. Khi ấy, nữ ca sĩ chỉ mới chia tay Justin Bieber, The Weeknd cũng vừa kết thúc với siêu mẫu Bella Hadid 2 tháng. Việc 2 ngôi sao hàng đầu “move on” nhanh chóng, đến với nhau và công khai tình cảm đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Selena hẹn hò với The Weeknd ở Coachella 2017

Selena Gomez thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với The Weeknd. Không chỉ tình tứ công khai, đăng ảnh lên MXH, dự Coachella cùng nhau mà Selena còn đi đến nhiều show diễn của The Weeknd cổ vũ anh chàng. Hẹn hò 5 tháng, đến Met Gala 2017, Selena Gomez và The Weeknd mới chính thức dự sự kiện công khai với tư cách một cặp đôi. Cặp sao dính lấy nhau không rời trên thảm đỏ, và trao cho nhau những cử chỉ tình cảm vô cùng đáng yêu. Nguồn tin của trang E! News còn cho biết, Selena đã thì thầm lời ngọt ngào "Em yêu anh" vào tai bạn trai ngay giữa sự kiện.

Selena Gomez và The Weeknd tay trong tay tại Met Gala 2017:

Selena khoe vẻ đẹp ngọt ngào, dáng vóc và nụ cười khiến The Weeknd mê mệt. Ánh mắt nam ca sĩ như “giành được cả bầu trời sao” mỗi khi nhìn ngắm Selena Gomez. Tại sự kiện năm ấy, Bella Hadid cũng có mặt. Theo nhiều nguồn tin, nữ siêu mẫu 9x đã rất đau lòng khi chứng kiến bạn trai cũ tay trong tay Selena Gomez tại Met Gala.

The Weeknd mê mệt Selena Gomez

Theo nhiều nguồn tin, nữ siêu mẫu 9x đã rất đau lòng khi chứng kiến bạn trai cũ tay trong tay Selena Gomez tại Met Gala

Hình ảnh Selena Gomez và The Weeknd tại Met Gala 2017 đến nay vẫn là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của làng giải trí thế giới. Thời điểm này, Selena được chú ý vì chuyện tình ồn ào tái hợp liên tục cùng Justin Bieber. Chưa hết, tình trạng sức khỏe của cô cũng là vấn đề công chúng quan tâm nhất. 2017 là năm Selena Gomez trải qua biến cố ghép thận. Và The Weeknd là người đồng hành cùng Selena. Thậm chí nam ca sĩ còn hủy chuyến lưu diễn đã được nửa chừng của mình.

Và chuyện gì đến cũng đến. Chỉ 5 tháng sau Met Gala, The Weeknd đường ai nấy đi với Selena Gomez. Cô quay lại với Justin Bieber chỉ sau 1 tuần kể từ bức ảnh cuối cùng hôn giọng ca Blinding Lights.

Tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây, The Weeknd bỏ túi hit tỷ view

Hậu chia tay Selena Gomez, The Weeknd có thời gian suy sụp tinh thần rõ rệt. Đầu năm 2018, The Weeknd ra mắt 6 ca khúc có nội dung như hướng tới Selena Gomez, Justin Bieber và Bella Hadid.

Call Out My Name - The Weeknd

Nổi tiếng nhất là Call Out My Name, được cho là viết về Selena Gomez. Ca khúc không miêu tả Selena với hình ảnh long lanh hay kỷ niệm đẹp mà “nhiếc móc” tình cũ. The Weeknd ngụ ý rằng mình sẵn sàng hiến thận cho Selena khi cô nàng phải lên bàn phẫu thuật: "Tôi nói tôi chẳng cảm thấy gì đâu, nhưng tôi nói dối đấy, em à / Tôi suýt nữa cắt bỏ một phần cơ thể mình để em được sống". Hay tố cáo Selena coi The Weeknd như 1 "trạm đỗ" để rồi tái hợp với người tình "tan hợp - hợp tan" bao năm Justin Bieber: "Có lẽ tôi chỉ là một trạm dừng khác của em / Cho đến khi em đưa ra được quyết định / Em chỉ làm phí thời gian của tôi thôi".

The Weeknd ám chỉ Selena Gomez và Justin Bieber trong Call Out My Name

The Weeknd sau khi chia tay Selena Gomez dường như không còn tương tác công khai nào. Anh viết cho Bella Hadid ca khúc Save Your Tears như một lời hối hận về việc đối xử tệ với cô trong thời gian chia tay rồi công khai hẹn hò Selena Gomez. Dù tất cả chỉ là suy đoán của người hâm mộ, nhưng Call Out My Name đã trở thành “minh chứng sống” cho những red flag của Selena trong tình yêu.

Chuyện tình của The Weeknd - Selena và những nhân vật liên quan như Bella Hadid, Justin Bieber “dăm bữa nửa tháng” lại trở thành nguyên liệu chính trong những trận “fanwar”

Gần 10 năm trôi qua, chuyện tình của The Weeknd - Selena và những nhân vật liên quan như Bella Hadid, Justin Bieber “dăm bữa nửa tháng” lại trở thành nguyên liệu chính trong những trận “fanwar”. Tính đến nay, Call Out My Name đã đạt 1 tỷ views trên YouTube và là một trong những hit nổi tiếng nhất của The Weeknd. Có một điều không thể phủ nhận rằng, Selena Gomez là nàng thơ của rất nhiều ngôi sao nhạc pop. Và cứ mỗi lần chia tay, Selena lại trở thành nguồn cảm hứng tỷ view cho Justin Bieber, The Weeknd hay Charlie Puth.