11 giờ trưa 10/5 (theo giờ Việt Nam), Stray Kids "trình làng" single tiếng Anh Lose My Breath, kết hợp với Charlie Puth. Đây là hoạt động âm nhạc đầu tiên của nhóm nam nhà JYP kể từ lịch trình Met Gala 2024 gây bão. Sau drama bị phân biệt tại Met Gala, việc 8 chàng trai tung luôn bài hát tiếng Anh, mở rộng sức ảnh hưởng ở phạm vi quốc tế thu hút sự chú ý từ fan nhạc.

Stray Kids - Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)

Lose My Breath được sáng tác, viết lời và phối nhạc bởi bộ ba thành viên 3RACHA (Bangchan, Changbin và Han) của nhóm cùng Charlie Puth. Bản phối hơi hướng old-school và RnB, là thể loại Stray Kids chưa từng thử qua trước đây. Ca khúc bắt tai với những âm thanh dây - gõ được đặt để tinh tế xuyên suốt, lặp đi lặp lại một câu hát tạo cảm giác dễ nhớ, dễ thuộc. Lose My Breath thể hiện cảm xúc lạ lẫm khi gặp gỡ một người lần đầu tiên, như cách Stray Kids lần đầu thử sức với thể loại nhạc mới mẻ.

Stray Kids bí ẩn trong MV mới

Visual Hyunjin chiếm trọn spotlight

Concept "ướt át" của nhóm

Về phần MV, Stray Kids gây ấn tượng khi kết hợp yếu tố hiện đại với câu chuyện về chàng tiêng cá một cách độc đáo. Visual của 8 chàng trai toả sáng trong những thước phim có phần bí ẩn, u tối. Đến gần cuối, MV mới được tô sáng bởi những mảng màu trắng - xanh và vũ đạo của 8 thành viên. Bộ đôi "trụ cột visual" Hyunjin và Felix một lần nữa chiếm trọn spotlight bởi ngoại hình lung linh, sắc nét.

Cả 8 thành viên hoá thân thành chàng tiên cá theo góc nhìn độc đáo

Đến gần cuối, MV mới được tô sáng bởi những mảng màu trắng - xanh và vũ đạo

Sau khi MV lên sóng, Lose My Breath nhanh chóng nhận về sự ủng hộ từ đông đảo fan. Phát hành single tiếng Anh như một bước quảng bá, nâng cao độ nhận diện ở quốc tế sau 1 năm 2023 cực kỳ bùng nổ. Chọn collab với hit-maker Charlie Puth, có thể thấy độ "tất tay" mà JYP đang định hướng cho 8 "gà chiến". Lose My Breath sở hữu giai điệu bắt tai, dễ nghe hơn so với những title tracks thường thấy của nhóm. Fan kỳ vọng Stray Kids "làm nên chuyện" trên các BXH âm nhạc quốc tế nhờ ca khúc này.