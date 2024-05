Từ trước đến nay, dàn sao Kpop tham dự Met Gala hầu như chỉ với tư cách solo chứ chưa hề có một nhóm nhạc nào xuất hiện đầy đủ tại sự kiện đình đám này. Và mới đây, trong khuôn khổ Met Gala 2024, Stray Kids - nhóm nam nhà JYP đã làm được điều đó khi toàn bộ các thành viên đều xuất hiện trên thảm đó của lễ hội thời trang siêu hot này.

Loạt hình ảnh long lanh của Stray Kids tại Met Gala

Dù vinh dự trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên xuất hiện tại Met Gala nhưng Stray Kids vẫn nhận về nhiều cái nhìn không mấy thiện cảm đến từ cánh phóng viên ảnh quốc tế. Cụ thể, khi máy quay chiếu đến sự xuất hiện của nhóm nam nhà JYP, một số netizen nghe thấy tiếng những nhiếp ảnh gia bông đùa với chất giọng chế nhạo. Theo đó, nhiều người đã "chỉ đạo" Stray Kids cách tạo dáng chụp hình với giọng điệu khá khó nghe, nào là "quay sang trái, đứng xích lại gần nhau hơn đi, tiến lại gần đây"... đi kèm là những tiếng cười giễu cợt. Netizen vô cùng bức xúc khi Stray Kids bị đối xử thiếu tôn trọng ở 1 sự kiện lớn như Met Gala.

Stray Kids bị loạt nhiếp ảnh gia la hét, chế nhạo ở Met Gala

Stray Kids ra mắt từ năm 2017 dưới trướng công ty JYP gồm 8 thành viên Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin và I.N. So với các nhóm nữ chung nhà đang khá chật vật, Stray Kids là nhóm nam gen 4 của JYP đạt được những thành công nhất định, đặc biệt là độ nhận diện quốc tế cực cao.

Stray Kids là nhóm nam triệu bản thế hệ mới

Năm 2023, Stray Kids "ăn nên làm ra" với album phá kỷ lục doanh thu. 5-STAR là album của nghệ sĩ gen 4 có lượng đặt trước cao nhất Kpop với 5 triệu bản. Stray Kids góp mặt trong top 10 album toàn cầu năm 2023 của IFPI, BXH nghệ sĩ (#3) và BXH album (#2). Bên cạnh đó, Stray Kids còn là đại diện Hàn Quốc hiếm hoi thắng giải tại BBMAs 2023 và People's Choice Awards 2024. Những giải thưởng quốc tế như bảo chứng cho sự ảnh hưởng của nhóm nam nhà JYP trong sự nghiệp tiến ra toàn cầu.

Nhóm được vinh danh ở các giải thưởng quốc tế

Hút fan quốc tế là thế, nhưng Stray Kids lại khá mờ nhạt trên các BXH nhạc số nội địa. Âm nhạc tiếp tục là một điểm gây tranh cãi khi JYP không có bất kỳ nghệ sĩ nào làm tốt mảng thành tích này ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, Stray Kids cũng liên tục bị cuốn vào thị phi. Gần đây, 2 thành viên nổi tiếng nhất là Hỵunjin và Felix đối diện với làn sóng thoát fan vì những lùm xùm "trên trời rơi xuống".

Đầu tiên phải kể đến Hyunjin, nam idol từng dính cáo buộc bạo lực học đường năm 2021 nhưng luôn được công ty bảo vệ và ưu ái nhiều tài nguyên cá nhân. Lùm xùm mới nhất của Hyunjin liên quan đến hotgirl thị phi Han Seo Hee. Một người dùng mạng đã giả mạo tin nhắn, nhắc trực tiếp tên Hyunjin trong cuộc trò chuyện, cáo buộc nam idol có bê bối tình ái với Han Seo Hee. Rất may đây chỉ là scandal giả mạo.

Nhưng sự việc này lần nữa khơi dậy sự bức xúc của các fan only nhà Stray Kids. Một bộ phận fan cực đoan đã gửi xe tải đến cổng JYP, "đào" lại phốt bạo lực học đường cộng với những ồn ào hiện tại yêu cầu Hyunjin rời nhóm.

Hyunjin từng vướng cáo buộc bạo lực học đường

Sự vụ Hyunjin chưa qua, Felix cũng dính vào tranh cãi dữ dội chỉ vì… lộ hình ảnh lon nước ngọt trong livestream. Cụ thể, nam idol đang nhận được hảo cảm của công chúng sau khi thực hiện hoạt động từ thiện tại Lào. Nhưng việc vô tình để dính nhãn hàng đang bị tẩy chay mà Felix bị chỉ trích "từ thiện lấy tiếng". Sự việc ảnh hưởng cực lớn đến thiện cảm fan quốc tế dành cho nam idol và nhóm. Do đó, Felix đã phải xin lỗi.

Tuy nhiên, hành động xin lỗi của Felix vẫn khiến JYP bị "ném đá". Nhiều người cho rằng đây là động thái không cần thiết. Sự nhạy cảm quá mức của người dùng mạng xã hội đẩy idol đến những lựa chọn khó xử. Fan lo ngại sự việc lần này sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau này của Felix nói riêng và Stray Kids nói chung với các nhãn hàng.

Felix cũng vướng tranh cãi

Việc tham dự Met Gala 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Stray Kids, giúp tên tuổi của nhóm lan rộng hơn trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là vào ngày 10/5 tới đây, nhóm sẽ tung ra single Lose my breath kết hợp cùng Charlie Puth nên sự xuất hiện ở Met Gala như một cách quảng bá cực tốt dành cho nhóm.

Lose my breath Teaser - Stray Kids feat. Charlie Puth