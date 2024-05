4 mỹ nam nhà HYBE đánh lẻ: "Chồng quốc dân" Mingyu khoe body hot rần rần, 1 thành viên có hành động gây tranh cãi!

0 giờ ngày 10/5 (theo giờ Hàn Quốc), nhóm nam triệu bản nhà Pledis SEVENTEEN "thả xích" MV thứ hai cho ca khúc LALALI. Trong đợt comeback này, SEVENTEEN chuẩn bị đến 4 MV cho 4 bài hát mới thuộc Best Album: 17 Is Right Here, được đăng tải trong suốt tháng 5. Trong đó, chỉ có MV chủ đề Maestro là đủ 13 thành viên, 3 MV còn lại là track riêng của 3 unit, bao gồm LALALI - Hiphop Team; Spell - Performance Team và Cheers to Youth - Vocal Team.

SEVENTEEN - MV LALALI

LALALI là ca khúc bụi bặm nhất Best Album: 17 Is Right Here, do chính 4 thành viên S.Coups, Wonwoo, Mingyu và Vernon của Hiphop Team đảm nhận. Bản phối "ngầu lòi", độc đáo với những âm thanh đường phố ấn tượng, đặc biệt là nhịp rap cực ngông thể hiện độ chất chơi của những idol 9 năm tuổi. LALALI là bản ngã nghệ sĩ của SEVENTEEN, nơi các thành viên Hiphop Team thoải mái nói lên bản thân mình và ai và không ngại vượt qua định kiến.

Do đó, bản rap chứa lời lẽ gai góc, thậm chí cả những từ vượt xa "quy chuẩn an toàn cộng đồng". Từ thời điểm ra mắt bản audio, LALALI đã bị các đài quốc gia "cấm sóng" không cho quảng bá vì nguyên nhân này.

Hiphop Team của SEVENTEEN siêu quậy trong MV mới

Bộ tứ mỹ nam hoá "boy phố" cực chất

Không "quậy" trên sóng truyền hình được thì SEVENTEEN Hiphop Team mang hết tất cả vào MV. Fan nhóm không khỏi sốc trước 3 phút "giải phong ấn mỏ hỗn" đầy thú vị của bộ tứ mỹ nam. LALALI lột tả thế giới ngầm Hàn Quốc. Những khung cảnh bụi bặm được biến tấu đưa vào MV vừa chất vừa hài.

Những khung cảnh bụi bặm được biến tấu đưa vào MV vừa chất vừa hài

Trưởng nhóm S.Coups

và Wonwoo gây sốt bởi tạo hình "boy phố"

Hiphop Team của SEVENTEEN luôn được dân tình ví như đại diện visual của 4 phương: Đông Tây Nam Bắc. Trong MV LALALI, mỗi người cũng đảm nhận một hình ảnh đại diện. Bộ tứ mỹ nam nhà HYBE biến hoá theo phong cách "boy phố" khiến fan phấn khích đứng ngồi không yên. Hot nhất phải để đến màn cởi áo, khoe trọn body "hết nước chấm" của chồng quốc dân Mingyu. Nam idol sinh năm 1997 viral khắp MXH ngay sau khi MV LALALI lên sóng.

Khoảnh khắc hot nhất đêm: Chồng quốc dân Mingyu cởi áo khoe múi

Nhưng Mingyu cũng không ngờ bị Vernon "giật spotlight" theo cách này!

Mingyu khoe body hot là đương nhiên, nhưng anh chàng cũng không nhờ visual vạn người mê lại bị khoảnh khắc "ngón tay hư" của em út Hiphop Team Vernon chiếm trọn tâm điểm. Main rapper nhà SEVENTEEN không ngại "mỏ hỗn", cùng các ajjuma (bà thím) đưa ra thông điệp yolo cực ngầu bằng "ngón tay thối". Bộ đôi rapper cứ thế thay nhau chiếm sóng MXH.

Cận cảnh hai khoảnh khắc viral MXH của bộ đôi Mingyu - Vernon trong LALALI

Tuy đã được làm mờ nhưng hành động của Vernon tạo nên nhiều tranh luận. Một số bình luận trước khoảnh khắc giơ ngón tay của nam idol:

- Nam idol duy nhất làm hành động này mà tôi không thấy phản cảm.

- Lên MV ảnh quậy chứ bình thường vẫn cứ là ngoan, xinh, yêu.

- "Hỗn" cỡ này bị cấm sóng là phải rồi!

- Xem xong tự nhiên hiểu tại sao đài không phát sóng bài này.

Sau LALALI, SEVENTEEN sẽ tiếp tục cho lên sóng MV Spell - Performance Team, ngày 16/5 và Cheers to Youth - Vocal Team, ngày 29/5 lúc 22 giờ (theo giờ Việt Nam).