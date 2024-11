Đoạn video ngắn mới đây ghi lại chớp nhoáng khoảnh khắc "tình bể bình" giữa 2 rapper Anh Trai Say Hi được fan đăng tải trên mạng xã hội Threads. Hành động có vẻ như thì thầm, mà lại cũng tựa như… hôn lên cổ đối phương của Captain Boy tấn công RHYDER làm fan được một phen "đỏ mặt".

Choáng với cái cách anh ấy “hôn trộm”. Video: thv.kimsurii

Cảnh thân mật giữa 2 anh trai làm fan "quắn quéo" này nhanh chóng đạt được lượng tương tác tăng vèo vèo. Chỉ vỏn vẹn 3 giây nhưng video "skinship" đã hút hơn gần 100k lượt xem, fan được chiêu đãi "cẩu lương" no nê.

Fan "chèo thuyền" RhyCap rụng rời trước hành động tình cảm giữa 2 rapper:

- Mấy ảnh muốn công khai dữ lắm rồi đó

- Khúc cuối như kiểu ơ sao lại né

- Đây không phải nói thầm? Đây là thơm cổ đúng không?

- Cứu tui với tui không thoát khỏi video này được

Đây không phải lần đầu fan chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa RHYDER và Captain Boy. Cùng tham gia Anh Trai Say Hi, từ những tương tác dễ thương với nhau mà 2 anh trai được fan ghép đôi, "lên thuyền" rầm rộ. Thậm chí, fan còn mở các nhóm "ship" 2 anh trai trên mạng xã hội, tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu giữa cả hai.

Cặp đôi Anh Trai Say Hi có điểm chung từng "chinh chiến" Giọng Hát Việt Nhí và đều là rapper Gen Z có màu sắc âm nhạc cá tính. RHYDER (Quang Anh) thành công sớm với danh hiệu Quán quân Giọng Hát Việt Nhí nhưng lại gặp chật vật trong sự nghiệp âm nhạc, nổi lên "lội ngược dòng" ở show Anh Trai Say Hi và xuất sắc được giải Á quân. Captain Boy (Đức Duy) không phải nhân tố nổi bật ở đầu show dù đã lần lượt thi King Of Rap, Rap Việt, tuy vậy, bằng kiên trì và nỗ lực, chàng rapper sinh năm 2003 cũng dần chiếm được cảm tình từ khán giả và được xem là "em út đa tài" của chương trình.

RHYDER và Captain Boy là hai rapper mang năng lượng trẻ nhiệt huyết

"Cặp đôi" RhyCap đã có màn kết hợp trong MV Ừ Thì Chia Tay vừa ra mắt ngày 23/10. Đây là sản phẩm debut của Captain Boy, đánh dấu cột mốc hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. RHYDER không chỉ góp giọng mà còn xuất hiện trong MV, hỗ trợ hết mình cho "người bạn thân".

Với sức nóng từ 2 anh trai, MV Ừ Thì Chia Tay nhận được phản ứng tích cực của khán giả, hiện đang chiếm Top 2 Trending của YouTube và đạt 3,5 triệu lượt xem sau khi ra mắt chỉ hơn 10 ngày.