Vì sao giới tinh hoa cực mê xem concert Coldplay?

Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý về đêm concert Music of the Spheres World Tour của Coldplay tại Boston, Mỹ hôm 16/7. Song, tâm điểm không nằm ở phần trình diễn mà là kiss-cam nhắm trúng CEO của công ty phần mềm thiên văn học Astronomer Andy Byron. Camera đã bắt trọn khoảnh khắc tỷ phú công nghệ ngoại tình với cấp dưới - người được cho là giám đốc nhân sự của công ty này. Khi đang ôm ấp thân mật, Andy Byron và cấp dưới bị chiếu lên màn hình lớn, vội quay mặt vào trong. Từ đây, ai nấy đều tò mò về concert của Coldplay. Ban nhạc huyền thoại đã chạy tour ròng rã 3 năm, nhưng mỗi lần trở lại vẫn đủ sức gây chấn động.

Tour diễn phá kỷ lục doanh thu của Coldplay

Nếu nói về những tour diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong 5 năm trở lại đây, chắc chắn không thể không nhắc đến Music of the Spheres World Tour của Coldplay. Khởi hành từ tháng 3/2022 tại Costa Rica, tour diễn này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9/2025 tại sân vận động Wembley (London). Tổng cộng trong 3 năm, Coldplay di chuyển khắp 5 châu, đi qua 50 quốc gia và gần 230 đêm diễn.

Đến thời điểm hiện tại, đây là tour có lượng người tham dự cao thứ 2 mọi thời đại (chỉ sau Elton John) với hơn 11 triệu vé được bán ra và tổng doanh thu dự kiến vượt mốc 1,2 tỷ USD, chính thức đưa Coldplay vào danh sách những nghệ sĩ có tour concert thành công nhất lịch sử.

Các sân khấu luôn chia thành 3 phần: chính, phụ và mini, với các đường băng LED nối dài, hiệu ứng pháo hoa, màn hình cong Moonrise, tạo hiệu ứng thị giác hoành tráng như đang lạc vào vũ trụ. Không “copy-paste” setlist và thiết kế sân khấu theo từng chặng, Coldplay chọn cách tiếp cận rất tinh tế và gần gũi với khán giả ở mỗi điểm đến.

Thánh ca Viva La Vida giữa 50 nghìn người

Những sân khấu đốn tim fan

Setlist của Coldplay thường duy trì độ ổn định nhưng linh hoạt tùy show. Từ những bản hit bất hủ như Viva La Vida, The Scientist, Yellow, Fix You cho đến các bài mới như My Universe, feelslikeimfallinginlove , mỗi bài đều được dàn dựng kỹ càng cả phần âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng LED.

Mỗi điểm diễn không chỉ là một chặng biểu diễn, mà còn là một “chuyến ghé thăm” đầy tình cảm. Khi đến Hàn Quốc, Coldplay mời Rosé (BLACKPINK), TWICE và Jin (BTS), 3 đại diện “đỉnh lưu” Kpop làm khách mời, tạo cảm giác gần gũi với người hâm mộ Hàn Quốc. Hay như ở Tokyo Nhật Bản, nhóm bất ngờ chơi cả nhạc cụ truyền thống trong đoạn intro.

Tên tuổi và sự đặt để tinh tế, đầu tư sân khấu hoành tráng giúp Coldplay cháy vé ở mỗi chặng diễn. Dù đã chạy tour 3 năm, có những nơi biểu diễn đến 2 lần, nhưng mỗi khi ban nhạc huyền thoại trở lại thì khán giả đều cổ vũ nhiệt tình. Concert Coldplay được liệt kê trong list những concert không thể bỏ lỡ, là giấc mơ của hàng triệu fan trên toàn thế giới.

Giá vé gây bất ngờ

Là tour concert đẳng cấp, nhiều người lầm tưởng giá vé sẽ “trên trời”. Nhưng thực tế, Coldplay vẫn giữ vững tinh thần phổ cập âm nhạc, bán vé với mức giá cực kỳ hợp lý để có thể gặp gỡ nhiều fan nhất có thể. Tại Boston, Mỹ - nơi Coldplay vừa tổ chức 2 đêm concert, giá vé resale khởi điểm chỉ khoảng 243 USD (~6,3 triệu đồng), vé trung bình ở mức 330 - 350 USD (~8,6 - 9,1 triệu đồng). Chưa đến 10 triệu đồng, đây được xem là một con số khá “mềm” nếu xét đến chất lượng và quy mô của tour diễn.

Sang đến Hàn Quốc, mức giá bắt đầu tăng cao hơn do vấn đề vận chuyển, tổ chức và nhu cầu cao. Vé khu ngồi phổ thông dao động từ 66.000 KRW (~1,2 triệu đồng) đến 250.000 KRW (~3,5 triệu đồng). Các gói VIP có giá từ 7 - 20 triệu đồng được săn đón nhiệt tình. Cộng đồng fan Coldplay tại Hàn thậm chí phải dùng đến cả phần mềm săn vé chuyên nghiệp để tranh vé.

Tại Thái Lan, giá vé cũng dao động từ 1,4 triệu đồng đến 22,8 triệu đồng, tùy khu vực ngồi. Vé “chợ đen” sẽ có chênh lệch cao hơn. Có thể thấy, sang đến châu Á giá vé có tăng nhưng không đáng kể. Nhiều fan Coldplay sẵn sàng mở hầu bao để mua về trải nghiệm âm nhạc chất lượng. Điểm chung là dù ở Mỹ hay châu Á, các concert của Coldplay luôn tạo ra cơn sốt vé.

Vì sao concert Coldplay lại khiến giới tinh hoa toàn cầu mê mệt?

Không ít lần, những bức ảnh hay video trong concert Coldplay khiến cộng đồng mạng “mắt chữ A mồm chữ O” vì khán giả toàn CEO, tỷ phú và ngôi sao nổi tiếng. Điển hình như Jeff Bezos - tỷ phú Amazon, từng được bắt gặp cùng vợ tại concert Coldplay ở Las Vegas. Loạt sao hạng A như Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Harry Styles, Emma Watson, Tom Holland, Natalie Portman,… đều từng tham gia concert của nhóm. Tại Hàn Quốc, ông hoàng Kpop G-Dragon cất công đến xem Coldplay trình diễn. Và mới đây nhất là màn lộ diện chấn động của CEO công ty thiên văn học Andy Byron.

Vậy điều gì khiến Coldplay hấp dẫn cả giới tinh hoa? Đầu tiên chính là âm nhạc. Âm nhạc của Coldplay luôn mang đậm tính nhân văn, chữa lành và kết nối. Trong thời đại mà âm nhạc trở nên thị trường hóa, nhóm vẫn giữ nguyên chất nghệ thuật của mình, viết nhạc vì cộng đồng, tình yêu và vì sự sống. Những ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là trải nghiệm tinh thần.

Concert của Coldplay được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết để chạm vào cảm xúc người xem. Từ ánh sáng, âm thanh vòm, hiệu ứng môi trường, vòng đeo LED… đến cả việc fan được tham gia quá trình đạp xe tạo điện để cung cấp năng lượng cho show, tất cả đều mang lại cảm giác mình là một phần của hành trình.

Sự chỉn chu, đầu tư và tôn trọng khán giả đã khiến Coldplay trở thành cái tên được yêu quý bậc nhất. Dù là ai, chỉ cần bước vào không gian âm nhạc của Coldplay đều thấy mình được thấu hiểu, hòa mình nơi âm nhạc là ngôn ngữ chung. Và có lẽ, đó là lý do vì sao ngay cả những tỷ phú cũng không thể cưỡng lại concert của Coldplay.