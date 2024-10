Ngay trước thềm diễn ra concert 2 của Anh trai Say Hi tại khu đô thị Vạn Phúc, Tp.Thủ Đức, nhiều fan Rhyder bức xúc. Trên các diễn đàn, loạt bài đăng thắc mắc chung 1 vấn đề - đó chính là tại sao Rhyder bị đổi vị trí trên poster các Anh trai được bố trí tại khu vực tổ chức concert.

Tranh cãi về poster Anh Trai Say Hi concert 2 liên quan đến vị trí của Rhyder bị thổi bùng trên MXH

Trong poster tại concert 1, vị trí của Rhyder được đặt ở hàng Best 5 - cũng là top 5 chiến thắng của chương trình, cạnh HIEUTHUHAI, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. Là Á quân của Anh trai Say Hi, Rhyder được đặt cạnh Quán quân HIEUTHUHAI là một sự sắp xếp hợp lý. Nhưng, ở poster mới nhất, Rhyder đã không còn được đặt cạnh HIEUTHUHAI. Giọng ca Chịu cách mình nói thua bị xếp ở rìa bên trái, phía ngoài Isaac trong hàng Best 5. Điều này làm fan bất bình.

Nhiều fan bức xúc với NSX Anh trai Say Hi vì bỗng dưng đổi vị trí trên poster của Rhyder. Sự thay đổi này không hợp lý vì Rhyder là Á quân chương trình mà lại bị xếp ở rìa bên trái. Thậm chí cho rằng đây là sự phân biệt.

Poster đêm 1, Rhyder được xếp cạnh HIEUTHUHAI

Poster đêm 2 đã bị thay đổi, Rhyder là Á quân nhưng xếp ngoài rìa bên trái khiến fan bất bình

Song, nhiều ý kiến lại phản bác, cho rằng ở Top Best 5, ngoại trừ HIEUTHUHAI là Quán quân đương nhiên ở center thì vị trí thế nào không quá quan trọng. Ở poster concert 1, Quang Hùng MasterD là top 3 nhưng cũng phải xếp ngoài rìa bên phải. Điều thiết yếu là ảnh của từng anh trai được sắp xếp sao cho thuận mắt, vị trí ở top Best 5 không nói lên thứ tự của từng người. Fan Rhyder không nên lo nghĩ nhiều.

Nhiều người an ủi fan Rhyder, cho rằng không nên lo nghĩ nhiều

Tranh cãi này vẫn chưa ngã ngũ trên các nền tảng, đặc biệt là Threads. Đây không phải lần đầu Anh trai say hi vướng ồn ào về poster. Đêm concert 1, poster còn in thiếu anh trai Công Dương. Ekip đã nhanh chóng "chữa cháy" bằng cách in hình Công Dương dán bổ sung. Việc này từng bị fan chỉ trích thiếu chuyên nghiệp.

Ngày 18/10, sân khấu Anh trai Say Hi đã được bố trí đâu vào đấy, khán đài lớn có quy mô dự tính lên đến 10 nghìn khán giả. Ở phía ngoài khu vực sự kiện, người hâm mộ các anh trai nô nức tổ chức project ủng hộ thần tượng. Hàng dài foodtruck được gửi đến càng làm cho không khí trước thềm concert Anh trai Say Hi thêm nhộn nhịp.

Sân khấu Anh Say Hi chiều 18/10

Khu vực khán đài

Poster 30 anh trai

Chỉ còn ít giờ nữa, concert Anh trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra. Hôm nay đánh dấu 1 ngày lịch sử của showbiz Việt khi có đến 3 đại nhạc hội tổ chức cùng lúc - gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai Say Hi và Hội Đồng Hội tại TP.HCM.