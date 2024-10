Đăng Khôi được “chị đẹp” chăm sóc tận nơi dù đang bầu, dàn “anh trai chông gai” tổng duyệt dưới mưa

Chỉ còn khoảng hơn 1 ngày nữa, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ chính thức được diễn ra. Ngay từ rất sớm, dàn “anh tài” đã có mặt để tập dượt những màn trình diễn tại đêm concert dành cho khán giả. Đúng tinh thần “đã lâu không gặp”, các nghệ sĩ đều lộ rõ gương mặt rạng rỡ khi gặp những người anh em đồng nghiệp trên sân khấu.

Buổi tổng diễn ra với không khí vui vẻ, hào hứng tuy nhiên, cơn mưa bất chợt đã bất ngờ đổ ập xuống gây bất lợi về mặt thời tiết. Dù vậy, các “anh trai” vẫn quyết định mặc áo mưa và tiếp tục luyện tập trên sân khấu để gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng khi đến concert đang tới rất gần.

Clip dàn “anh trai” mặc áo mưa tổng duyệt tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Các nghệ sĩ vui vẻ khi mặc áo mưa để tổng duyệt chương trình

Các nghệ sĩ hào hứng tổng duyệt cho đêm concert

Rapper Binz thể hiện rõ sự phấn khích

Các anh trai đội mũ khi trời bắt đầu đổ mưa

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng không làm nản lòng các anh trai

Đặc biệt, trong buổi tổng duyệt còn có sự xuất hiện của hậu phương nhà “anh trai” Đăng Khôi - bà xã Thủy Anh. Dù đang mang bầu em bé thứ ba nhưng Thủy Anh vẫn dành thời gian đến nơi tổ chức concert để chăm sóc ông xã Đăng Khôi. Khoảnh khắc cả hai bên nhau không rời khiến nhiều fan “ghen tị” vì sự đáng yêu, ngọt ngào.



Clip Thủy Anh có mặt tại buổi tổng duyệt để ủng hộ ông xã Đăng Khôi

Thủy Anh dù đang mang bầu bé thứ ba nhưng vẫn đến chăm sóc ông xã Đăng Khôi

Pháp Kiều náo loạn MXH với diện mạo boy phố, còn gọi Quân A.P là “đại ca”

Cùng với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, concert Anh Trai Say Hi cũng sẽ diễn ra vào ngày 19/10. Tại buổi tổng duyệt concert, Pháp Kiều gây sốt MXH khi xuất hiện với diện mạo “boy phố báo thủ”. Nhiều người đồn đoán anh chàng thua kèo nên phải “cosplay” hình ảnh “dân tổ”. Anh chàng còn không quên chia sẻ loạt khoảnh khắc viral này trên trang cá nhân và khoe hình ảnh chụp bên Quân A.P cùng dòng trạng thái hài hước: “Giới thiệu với mấy em đây là đại ca Quân A.P”.

Pháp Kiều chụp ảnh bên Quân A.P và gọi giọng ca Bông Hoa Đẹp Nhất là “đại ca”

Diện mạo “boy phố báo thủ” của Pháp Kiều gây sốt MXH

Bên cạnh đó, sau loạt ồn ào về phát ngôn tại đêm concert 1 cũng như lùm xùm đời tư, Negav - một trong những “anh trai” của chương trình xác nhận sẽ vắng mặt trong đêm concert sắp tới. Với cộng đồng mạng, đây là một quyết định hợp lý của nam rapper để tránh tạo nên những tranh cãi và làm ảnh hưởng đến các nghệ sĩ còn lại trong đêm concert. Thế nhưng với người hâm mộ Negav, đây là một “tổn thất” vô cùng lớn khi những màn trình diễn trên sân khấu sẽ thiếu vắng một “mắt xích” quan trọng.

Negav không xuất hiện tại concert Anh Trai Say Hi đêm 2

Người hâm mộ cũng lan truyền khoảnh khắc tổng duyệt ca khúc Catch Me If You Can - một trong những bản hit của Anh Trai Say Hi với sự thể hiện của bộ tứ Negav, Công Dương, Quang Hùng Master D và Nicky. Trên sân khấu tổng duyệt, chỉ có sự xuất hiện của các nghệ sĩ Công Dương, Nicky và Quang Hùng Master D. Sự trống vắng của Negav khiến các fan của nam rapper không giấu được sự hụt hẫng, thất vọng. Nhiều bình luận thể hiện rõ sự chán chường khi khẳng định Catch Me If You Can sẽ không thể trọn vẹn nếu như thiếu đi Negav.

Hình ảnh sân khấu tổng duyệt ca khúc Catch Me If You Can của Nicky, Công Dương, Quang Hùng Master D

Bên cạnh đó vẫn có những ý kiến cho rằng dù buồn, thất vọng nhưng Negav cần có thời gian để trưởng thành và có những bài học cho mình. Nhiều người hy vọng sau ồn ào lớn trong sự nghiệp, nam rapper sẽ hoàn thiện bản thân và sớm trở lại. Hay có bình luận còn hy vọng nếu như Anh Trai Say Hi tổ chức tại Hà Nội thì sẽ sẽ có sự xuất hiện của Negav.

Dù không xuất hiện tại đêm 2 concert Anh Trai Say Hi nhưng Negav vẫn “có mặt” tại địa điểm tổ chức. Theo đó NSX chương trình vẫn treo banner hình ảnh của Negav tại nơi tổ chức concert Anh Trai Say Hi. Cộng đồng mạng cho rằng dù không xuất hiện nhưng việc NSX để hình ảnh Negav tại concert như một cách dành sự tôn trọng cho những đóng góp của anh với các ca khúc tại chương trình.