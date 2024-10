Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đầu tư sân khấu khổng lồ, toàn bộ ghế ngồi đã set-up xong xuôi

Chiều 18/10, các anh tài và ekip concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang gấp rút tổng duyệt, chuẩn bị cho show quy mô sắp diễn ra ngày mai - 19/10. Ngay lúc này, sân khấu trước giờ G đã được hé lộ phần khung thiết kế khủng, với quy mô được sắp xếp để đón tiếp hơn 20 nghìn khán giả.

Tổ chức ở Công viên bờ sông Sài Gòn, concert được ekip kỳ công chuẩn bị từng khâu nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả, đáp lại sức mua khủng, sold-out thần tốc chỉ trong 90 phút.

Dàn anh tài tại khu vực tổ chức concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chiều 18/10

Khung sân khấu đã hoàn tất, dàn đèn khủng hứa hẹn bữa tiệc ánh sáng thực thụ cho đêm concert

Những khung dàn giáo khổng lồ, dàn đèn quy mô và hệ thống loa đài khủng đã được vận chuyển đển khu vực tổ chức. Trung tâm sân khấu nổi bật với màn hình LED khổng lồ cùng các màn hình phụ xung quanh, đảm bảo khán giả dù ở vị trí nào vẫn có thể theo dõi trọn vẹn buổi diễn. Sân khấu được thiết kế đa tầng với hệ thống bậc thang, tầng lầu, tạo chiều sâu và giúp nghệ sĩ, vũ công di chuyển linh hoạt hơn.

Dàn đèn với moving head, beam và bảng LED được đầu tư mạnh tay nhằm tạo hiệu ứng đồng bộ với âm nhạc. Công tác chuẩn bị được làm gấp rút. Sân khấu được bố trí thành nhiều khu, có thể thấy độ rộng cực lớn. Ekip Chông Gai quyết mang trường quay, những sân khấu gây sốt qua các công diễn ra tái hiện toàn bộ tại đêm concert đặc biệt này.

Khán đài vô cùng ngay ngắn

Hình ảnh khiến fan tự hào

Sân khấu sắp đón chào 20 nghìn người

Khu vực khán đài được xếp ghế ngay ngắn, phủ tông màu đen ấn tượng, đẹp mắt. Sân khấu được sắp xếp như một concert đẳng cấp thế giới khiến fan không khỏi tự hào.

Trước đó, chương trình cũng tiết lộ demo 3D dàn dựng sân khấu giúp khán giả có thể hình dung được dàn âm thanh, ánh sáng, bố cục cùng hiệu ứng hoành tráng đến thế nào. Hệ thống âm thanh, ánh sáng sẽ được bố trí nhiều tactic thú vị, choáng ngợp không khác gì show quốc tế.

Demo sân khấu 3D do ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tung

Các anh tài cũng vô cùng háo hức khoe với người hâm mộ tiến độ dựng sân khấu. Trên MXH của Tiến Luật, Kay Trần, Hà Lê,... fan liên tục nhận được content về sân khấu sắp tới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trước quy mô này, dàn anh tài cũng phải cảm thán rằng di chuyển chắc chắn “thở ra hơi". Không chỉ khán giả chờ mong, mà chính nghệ sĩ biểu diễn cũng phấn khích không yên. Lần đầu tiên trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả sẽ là trải nghiệm khó quên đối với mỗi một anh tài.

Concert Anh Trai Say Hi khác biệt thế nào so với đêm 1?

Ở một diễn biến khác, sân khấu concert 2 của Anh Trai Say Hi cũng gây sốt không kém. Sau đêm concert 1 đại thành công với gần 20 nghìn khán giả đắm chìm trong biển lighstick và dàn pháo hoa rợp trời ở Công viên sông Sài Gòn, concert 2 của Anh Trai Say Hi sẽ “đụng độ" trực tiếp với nhà Chông Gai. Địa điểm thay đổi, concert 2 của Anh Trai Say Hi sẽ diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Khán đài của concert 2 Anh Trai Say Hi

Khu vực này từng tổ chức lễ hội nhạc nước WOW Fest 2023 quy mô hơn 5 nghìn khán giả. Sau đêm đầu tiên thu hút gần 20 nghìn khán giả, concert 2 hứa hẹn tiếp tục nô nức người dự show. Chiều 18/10, khung sân khấu của concert Anh Trai Say Hi đã được dựng hoàn tất. Có thể thấy so với concert 1, quy mô cũng không kém là bao nhưng về sơ đồ chỗ ngồi đã có sự thay đổi.

Poster của các anh trai

Tổ chức tại khu đô thị Vạn Phúc - nơi đã từng có sân khấu đại nhạc hội bắn nước WOW Fest 2023 thu hút hơn 5 nghìn khán giả, có thể dự đoán sân khấu lần này của Anh Trai Say Hi có sẽ đón tiếp lên đến 10 nghìn người tham dự.

Khu đô thị Vạn Phúc - nơi đã từng có sân khấu đại nhạc hội bắn nước WOW Fest 2023 thu hút hơn 5 nghìn khán giả

Trước đó nhiều ngày, fan đã cập nhật hình ảnh ekip đang dựng sân khấu concert Anh Trai Say Hi. Nhìn qua, có thể thấy về quy mô cũng hoành tráng không kém đêm đầu tiên. Những khung dàn giáo khổng lồ, sân khấu được dựng trải dài về chiều ngang.

Soi chiếu từ đêm 1, có thể dự đoán sơ bộ concert Anh Trai Say Hi sẽ có thiết kế tương tự với nhiều bảng led, bố trí khắp khán đài để ai cũng có thể theo dõi show dù ở xa sân khấu.

Âm thanh, ánh sáng của đêm concert 1 đã rất hoành tráng, khán giả dự show đều có trải nghiệm vừa ý

Âm thanh, ánh sáng của đêm concert 1 đã rất hoành tráng, khán giả dự show đều có trải nghiệm vừa ý. Điểm cộng của show Say Hi là ánh sáng và visual lung linh. NSX còn không ngại chi tiền bắn pháo hoa liên tục, tạo nên những khoảng khắc bùng nổ. Liệu concert 2 còn tiếp nối phong độ được hay không, còn phải đợi đến ngày show diễn ra mới xác định được.

Dàn foodtruck, project fan tổ chức phía ngoài concert 2 Anh Trai Say Hi

Ở phía ngoài khu vực sự kiện, người hâm mộ các anh trai nô nức tổ chức project ủng hộ thần tượng. Hàng dài foodtruck được gửi đến càng làm cho không khí trước thềm concert Anh Trai Say Hi thêm nhộn nhịp.