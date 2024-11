G-Dragon không muốn lặp lại những khuôn mẫu cũ

Trong chương trình "You Quiz on the Block" của tvN phát sóng mới nhất, G-Dragon đã xuất hiện với tư cách là khách mời. Chia sẻ khi tham gia chương trình, đồng thời với thời gian chuẩn bị tung sản phẩm âm nhạc mới, G-Dragon đã nói về bí mật đằng sau việc tạo ra những bài hát huyền thoại của mình trong quá khứ: "Nhìn lại, tôi tự hỏi: 'Tôi đã làm điều đó như thế nào?'. Tôi không chắc mình có thể làm lại được nữa. Hồi đó, tôi có những người bạn như đá quý xung quanh mình, và khi chúng tôi chơi đùa, cảm giác như những bài hát tự nhiên kết hợp lại với nhau vậy".

Mỗi tuần viết 1 bài hát

Khi được hỏi về thông tin anh đã viết mỗi tuần một bài hát khi còn học trung học, G-Dragon đã khiến mọi người ngạc nhiên khi thừa nhận: "Dù hay hay dở, Taeyang và tôi đã viết một bài hát mỗi tuần trong 2-3 năm".

"Khi tôi trải qua một cuộc chia tay, tôi sẽ ngồi xuống và ngay lập tức sáng tác những bài hát về tình yêu hoặc chia tay" - G-Dragon hài hước nói thêm.

Nói về bài hát hit "Crooked" của mình, G-Dragon cho biết: "Trong 10 năm, mọi thứ diễn ra thực sự tốt đẹp. Tôi đã rất vui, nhưng bên trong tất cả, tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi không thể thể hiện ra bên ngoài. Đó là một tâm trạng mỉa mai và nổi loạn".

(Ảnh: G-Dragon Instagram)

Đối phó với căng thẳng

Cũng trong "You Quiz on the Block", G-Dragon đã chia sẻ về cách đối phó với căng thẳng: "Khi trưởng thành, mọi người giải tỏa căng thẳng bằng rượu. Một ngày chúng tôi ở trong phòng thu âm, và ngày hôm sau ở một khách sạn ở nước ngoài. Tôi ở một mình với những suy nghĩ khó khăn. Sau đó, như phép thuật, cây bút của tôi sẽ trở nên sống động và phản ánh chính xác những gì tôi đang cảm thấy".

Nói về màn trình diễn chung tại buổi concert của Taeyang mới đây, G-Dragon cho biết: "Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch chính thức nào. Taeyang là một người bạn cũ biết cách đối xử với tôi. Cậu ấy trêu chọc tôi một cách vui vẻ. Cậu ấy nói: "Cậu không cần phải đến nếu cậu không muốn". Nhưng khi tôi kiểm tra tờ giấy ghi chú buổi biểu diễn, tôi thấy một chiếc micro đã sẵn sàng. Tôi cũng muốn trông thật ngầu vì người hâm mộ của chúng tôi đã ở đó. Nhưng trên sân khấu, cậu ấy đối xử với tôi như một đứa trẻ, mặc dù tôi muốn xuất hiện thật hoành tráng".

Trở lại là G-Dragon

G-Dragon cũng thú nhận: "Có lúc tôi đã nghĩ đến việc không phát hành album nữa. Tôi đã sống với tư cách là G-Dragon trong hơn 20 năm nhưng chỉ là Kwon Ji-yong trong năm năm. Tôi có mọi thứ mình có thể yêu cầu, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu mình có thực sự hạnh phúc không?".

"Tôi nên hạnh phúc, nhưng tôi không chắc chắn. Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu, nhưng trong cuộc sống cá nhân, tôi chưa bao giờ rời khỏi phòng thu. Cả thế giới của tôi ở đó. Cảm giác như 'The Truman Show' vậy. Hồi đó, tôi thậm chí không thể cầu xin sự an ủi vì mọi thứ diễn ra rất tốt, và tôi không muốn tỏ ra vô ơn. Bây giờ, tôi không nghĩ mình có thể quay lại thời điểm đó nữa".

"Gần đây, tôi sống nhiều hơn với tư cách là Ji-yong, và giờ là lúc tìm lại GD" - G-Dragon nói tiếp - "Cảm giác như tôi đang trở lại với chính mình thường ngày - máy ảnh, trang điểm, cạo râu, đi giày, gặp gỡ người nổi tiếng. Vì tôi đang ở giai đoạn đầu của sự trở lại, nên tôi cảm thấy thoải mái khi sắp xếp mọi thứ từng bước một".

"Trong 10 năm qua, tôi đã sống một cuộc sống hào nhoáng như vậy, và có những tình huống xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi" - G-Dragon nói tiếp - "Tôi đã làm những gì có thể trong giới hạn của mình, nhưng tôi không thể tìm ra câu trả lời và liên tục bị dồn vào chân tường. Nếu tôi nhận ra rằng có không gian phía sau mình, tôi đã không cảm thấy bị mắc kẹt như vậy. Nhưng vào thời điểm đó, cảm giác như một ngõ cụt".

"Tôi không muốn lặp lại những khuôn mẫu cũ đó. Trước đây, vấn đề của tôi là tôi đã cố gắng vượt qua khó khăn".