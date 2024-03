Bị nam thần SEVENTEEN "hỏi khó", Tóc Tiên đối đáp tinh tế khiến fan nức nở!

Tối 14/3, sự kiện Bvlgari tại Seoul, Hàn Quốc diễn ra với sự góp mặt của dàn sao đình đám Lisa (BLACKPINK), Mingyu (SEVENTEEN), Lee Jong Suk,... chiếm trọn spotlight trên MXH. Đại diện duy nhất đến từ Việt Nam chính là ca sĩ Tóc Tiên. Tại đây, giọng ca Có ai thương em như anh có dịp gặp gỡ và chụp ảnh cùng Lisa và Mingyu. Khung hình chung giữa Tóc Tiên và 2 thần tượng hàng đầu Kpop gây bão MXH.

Khung hình chung của Tóc Tiên cùng Mingyu (SEVENTEEN) gây sốt

Trong video hậu trường do makeup artist thân thiết đăng tải, Tóc Tiên chia sẻ cảm nghĩ khi gặp gỡ những thần tượng nổi tiếng. Nữ ca sĩ kể lại màn đối đáp thú vị cùng Mingyu, khi được đề nghị chụp ảnh chung, Mingyu tốt bụng gợi ý ra khu vực lan can để hình ảnh đẹp hơn. Anh chàng còn "hỏi khó" Tóc Tiên, câu trả lời cực tinh tế khiến fan nức nở.

Tóc Tiên chia sẻ cảm nghĩ khi gặp Lisa và kể câu chuyện giao lưu cùng Mingyu

Cụ thể, Mingyu đã hỏi Tóc Tiên "Do you know me? (Chị có biết em không?)". Cô đáp: "I know. Who doesn't know? (Chị biết chứ em. Ai mà không biết)". Cuộc trò chuyện tự nhiên và hài hước làm dân tình cực phấn khích.

Cách Tóc Tiên đáp trả cực kỳ duyên dáng, làm người hâm mộ ấm lòng.

Là thành viên hút fan nhất SEVENTEEN, thành công của nhóm những năm qua lan rộng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn phủ sóng châu Á và quốc tế. Câu hỏi của Mingyu thể hiện sự khiêm nhường và Tóc Tiên đã đáp trả cực kỳ duyên dáng, làm người hâm mộ ấm lòng.

Đến từ nhóm nhạc "đông dân" - tận 13 thành viên, một trong những việc SEVENTEEN "đau đáu" chính là làm sao để nhóm ngày càng nổi tiếng. SEVENTEEN có tinh thần đồng đội cực cao, các mảnh ghép luôn ưu tiên hoạt động nhóm. Những lần xuất hiện độc lập cũng liên tục nhắc nhớ về đồng đội.

Mingyu gây sốt tại sự kiện Bvlgari

Trong sự kiện Bvlgari, Mingyu phải gỡ nhẫn nhóm để đeo phụ kiện theo yêu cầu từ nhãn hàng. Trên Weverse, anh chàng làm các Carats cực xúc động khi chia sẻ nhẫn nhóm đang nằm trong túi - SEVENTEEN và fan luôn bên cạnh Mingyu. Gần đây, Mingyu được đông đảo nonfan biết đến nhờ chùm ảnh viral tại show Dior. Nam idol được ví như "chồng quốc dân", nhan sắc và tài năng đang được dân tình chú ý ủng hộ hơn bao giờ hết.