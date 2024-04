Concert SEVENTEEN gây sốt giữa nội chiến HYBE: Diễn luôn ca khúc mới cực bốc, Jennie xuất hiện chiếm trọn spotlight!

Concert siêu hoành tráng của SEVENTEEN

Chiều 27/4, SEVENTEEN tổ chức concert Follow Again to Seoul D-1, tại sân vận động Seoul World Cup Stadium. Đêm diễn thuộc khuôn khổ tour encore đang được SEVENTEEN thực hiện lần lượt tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Follow Again to Seoul diễn ra ngay trước thềm comeback của nhóm - ngày 29/4 tới khiến fan không khỏi phấn khích.

SEVENTEEN hoàn thành đêm diễn Follow Again to Seoul D-1

Đặc biệt, đây là lịch trình bổ sung sau khi nhóm đã chốt tour encore. Sắp tới SEVENTEEN chính thức tiến vào "thánh địa" Nissan, Nhật Bản, do đó hai đêm diễn ở Seoul World Cup Stadium là món quà tặng fan Hàn Quốc. SEVENTEEN được coi như một ngoại lệ khi Seoul World Cup Stadium, với sức chứa hơn 60 nghìn khán giả đã lâu không mở cửa cho nghệ sĩ Hàn Quốc tổ chức concert.

Sân vận động Seoul World Cup Stadium được lấp đầy bởi hàng chục nghìn khán giả

Những ngày gần đây, tâm điểm truyền thông tập trung về "sóng gió gia tộc HYBE" vì màn đấu tố tranh giành quyền lực giữa Min Hee Jin và tập đoàn. Nữ CEO ADOR liên tục "réo gọi" những nhóm nhạc cùng nhà vào tâm bão drama. Tuy nhiên, SEVENTEEN cùng công ty chủ quản Pledis yên bình đứng ngoài cuộc chơi.

Giữa bão drama, SEVENTEEN vẫn thoải mái quảng bá album mới và tổ chức concert theo đúng lịch trình đã định

Nhóm chuẩn bị ra mắt Best Album: 17 Is Right Here, do đó cực kỳ bận rộn với những lịch trình quảng bá, bao gồm cả 2 đêm concert tại Seoul ngày 27-28/4. Dù tổ chức concert ngay giữa tâm bão, SEVENTEEN vẫn đủ sức gây sốt MXH Hàn với những màn trình diễn đỉnh cao hay khoảnh khắc hài hước "đặc sản".

Mở màn siêu choáng ngợp với màn xuất hiện từ trên không cho sân khấu Super

Tiếp tục mang đến sân khấu đã tai, mãn nhãn cùng live band và set up cực cầu kỳ, hoành tráng, SEVENTEEN khiến fan không thể rời mắt. Setlist bao gồm những bản hit quen thuộc lẫn loạt b-side đốn tim người hâm mộ như Super, HOT, God of Music, Left & Right, Pinwheel,... SEVENTEEN lần nữa thể hiện phong độ biểu diễn ngày càng chỉn chu, năng lượng "full vạch" dù đã ở năm thứ 9 hoạt động. Vừa hát, vừa nhảy gần 4 giờ đồng hồ, SEVENTEEN vẫn không quên "tấu hài" phục vụ người hâm mộ trong những phân đoạn giao lưu và encore.

Không thể thiếu những "miếng hài" đặc sản

Điểm nhấn quan trọng nhất đêm phải kể đến màn "spoil" nguyên 4 ca khúc sắp phát hành. SEVENTEEN chơi lớn biểu diễn luôn track chủ đề Maestro và 3 bài hát của 3 unit. Sân khấu Maestro theo concept nhạc trưởng khiến khán đài rần rần với âm nhạc bùng nổ và vũ đạo cực hoành tráng. SEVENTEEN bùng nổ visual với tạo hình lịch lãm, đầy cá tính.

SEVENTEEN chơi lớn biểu diễn luôn bài hát mới Maestro tại concert

Concept nhạc trưởng khiến fan ôm tim

13 chàng trai hoá thành những người nhạc trưởng thực thụ, điều khiển không khí âm nhạc trở nên nóng hơn bao giờ hết. Fan "hú hét" không ngừng khi theo dõi sân khấu đặc biệt, chỉ có tại Follow Again to Seoul. Carat trên toàn thế giới cực kỳ ghen tị với người hâm mộ Hàn vì được SEVENTEEN chiêu đãi phúc lợi có một không hai ngay trước thềm comeback.

Dance break ấn tượng

Vũ đạo mãn nhãn của nhóm nhạc nhảy đều nhất Kpop

SEVENTEEN bùng nổ visual

Ending phô diễn động tác chỉ huy dàn nhạc khiến khán đài nóng hơn bao giờ hết

Jennie xuất hiện tại concert SEVENTEEN, lập tức gây "bão mạng"

Ở show diễn lần này, SEVENTEEN đón vị khán giả đặc biệt, chính là Jennie (BLACKPINK). Nữ CEO Odd Atelier "quẩy tung" khán đài, cực kỳ vui vẻ cùng hội bạn thân tận hưởng sân khấu SEVENTEEN mang đến. Sự xuất hiện của Jennie chiếm trọn spotlight.

Jennie "quẩy" cùng hội bạn thân tại concert SEVENTEEN

Jennie bật mood fangirl "quẩy" cực nhiệt

Jennie hào hứng chào fan trên khán đài concert SEVENTEEN

Ngay trước concert, Jennie đã có màn tương tác với "thánh sáng tác" của SEVENTEEN - Woozi khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Cụ thể, cô nàng đã đăng lại story Woozi chúc mừng sản phẩm collab của Jennie với Zico, đồng thời để lại lời nhắn "đón chờ Maestro - (MV chủ đề sắp ra mắt của SEVENTEEN)".

Jennie chia sẻ lại story của Woozi

Sau màn tương tác này không lâu, Jennie đã góp mặt tại concert SEVENTEEN, còn "bật mood" fangirl khiến người hâm mộ hai nhà cực kỳ phấn khích. Chỉ trong vài ngày, Jennie hết collab với Zico lại đi dự concert SEVENTEEN. Có thể thấy cô nàng cực kỳ có duyên với "gà nhà" HYBE.

Jennie thực có duyên với gà nhà HYBE, hết collab với Zico lại lộ quan hệ thân thiết với SEVENTEEN

Ngoài Jennie, em út Lisa và chị cả Jisoo của BLACKPINK cũng từng tương tác thân thiết với Mingyu (SEVENTEEN). Trong khi đó, DK của nhóm nam triệu bản được ví như "thành viên thứ 5 của BLACKPINK" vì chăm nhảy cover nhạc nhóm bạn. Việc hai nhóm đình đám gen 3 có quan hệ thân thiết không tưởng làm dân tình cảm thấy thú vị.

Nayeon, Mina, Jihyo, Jeongyeon (TWICE) tại concert SEVENTEEN

Ngoài ra, concert SEVENTEEN còn có sự góp mặt của các thành viên The Boyz, Bang Yedam (cựu Treasure) và bộ tứ nhà TWICE - Nayeon, Mina, Jihyo, Jeongyeon. Tình bạn của SEVENTEEN và TWICE bắt đầu bằng đúng số tuổi debut. Cả hai nhóm đều debut năm 2015 và liên tục trùng ngày comeback trong những năm đầu hoạt động. Do đó, SEVENTEEN và TWICE thường xuyên tương tác, thân thiết với nhau. Concert "nhóm nam triệu bản" như đại hội họp mặt, làm fan Kpop gen 3 cực ấm lòng.





https://kenh14.vn/concert-seventeen-gay-sot-giua-noi-chien-hybe-dien-luon-ca-khuc-moi-cuc-boc-jennie-xuat-hien-chiem-tron-spotlight-20240428040814982.chn