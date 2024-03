Nam idol bật khóc vì biểu diễn quá mệt, hình ảnh mất sức ngồi thụp trên sân khấu khiến fan xót xa

Chiều 31/3, SEVENTEEN tiếp tục buổi diễn thứ 2 của tour Follow Again tại Incheon, Hàn Quốc. Đêm đầu tiên đã diễn ra gần 4 tiếng bùng nổ, SEVENTEEN để lại trải nghiệm khó quên cùng hàng chục nghìn fan tham dự. MXH Hàn ngập tràn hình ảnh từ concert và loạt lời khen có cánh dành cho kỹ năng trình diễn đỉnh cao, năng lượng choáng ngợp của nhóm nam hoạt động ngót nghét 1 thập kỷ.

SEVENTEEN tái hợp đội hình đẩy đủ sau 8 tháng

Sau 8 tháng chạy tour liên tục thiếu vắng thành viên vì lý do sức khoẻ, cuối cùng SEVENTEEN cũng mang đến sân khấu trọn vẹn đội hình 13 người. Tuy nhiên, hai anh cả S.Coups và Jeonghan vì chấn thương chân phẫu thuật vẫn chưa thể thực hiện vũ đạo mạnh. Lịch trình dày đặc của SEVENTEEN cũng khiến nhóm mệt mỏi và mất sức. Tình trạng sức khoẻ của The8 trong đêm diễn thứ 2 Follow Again to Incheon khiến fan không khỏi lo lắng.

Các fan hiện đang truyền tay nhau video The8 khóc vì biểu diễn quá mệt. Cụ thể, sau sân khấu riêng - Back 2 Back của Performance Unit, The8 đã mệt đến mức khóc trên sân khấu. Trong phần giao lưu, chính leader unit Hoshi chia sẻ với fan về khoảnh khắc này. The8 cũng xác nhận tình trạng của bản thân. Dù kiệt sức, anh chàng vẫn cười tươi trấn an fan.

SEVENTEEN nổi tiếng với những bài nhảy phức tạp lấy động tác khó làm điểm nhấn, The8 cũng đảm nhận không ít phân đoạn quan trọng của nhóm. Trong đêm diễn đầu tiên, The8 đã mất sức đến mức gục trên sân khấu trong tiết mục Good To Me. The8 nhanh chóng ổn định tinh thần, trở lại đội hình tiếp tục biểu diễn. Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng làm fan vô cùng xót xa.

Ngay trên sân khấu Follow Again to Incheon D-2, SEVENTEEN xác nhận comeback với Best Album 17 Is Right Here vào ngày 29/4. Theo đó, nhóm nam triệu bản sẽ làm dày thêm lịch trình. SEVENTEEN quảng bá sản phẩm mới song song với lịch chạy tour 6 đêm concert Follow Again tại Nhật Bản và Hàn Quốc trong 2 tháng 5 - 6.

Chưa kể, SEVENTEEN sẽ góp mặt trong 2 đại nhạc hội khủng tại Anh và Đức. Thành viên Hoshi còn hé lộ nhóm sẽ trở lại cùng 2 album trong năm nay và nhiều hoạt động như concert, fanmeeting chưa xác định. Ở năm thứ 10, SEVENTEEN vẫn duy trì cường độ hoạt động khủng khiếp. Nhóm ngày càng thành công và nâng cao vị thế với những cột mốc mới được thiết lập. Tuy tự hào vì thần tượng chăm chỉ, nhưng các fan cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của SEVENTEEN.