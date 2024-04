Nữ idol thị phi bậc nhất Kpop: Bị mỉa mai "sống cuộc đời ăn cắp", đỉnh điểm là động thái thách thức dư luận

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, tâm điểm vẫn thuộc về màn đấu tố giữa "mẹ đẻ NewJeans" Min Hee Jin và tập đoàn HYBE. Rất nhiều cái tên tưởng chừng không liên quan nhưng lại bị lôi vào cuộc chiến này, trong đó có cả LE SSERAFIM.

Từ đầu năm 2024 đến giờ, nhóm nữ 5 thành viên này liên tục vướng vào thị phi. Những tưởng màn ra mắt ở Coachella 2024 sẽ trở thành dấu son cho sự nghiệp của nhóm nhưng không, LE SSERAFIM bị gọi là "nỗi xấu hổ của Kpop" bởi màn trình diễn đáng thất vọng. Drama ở Coachella chưa dứt thì LE SSERAFIM tiếp tục bị cho là nguyên nhân gián tiếp khởi đầu cho lục đục giữa HYBE và Min Hee Jin, đồng thời việc nhóm nữ này ra đời còn bị cho rằng là lý do khiến girl group top đầu Gen 3 - GFriend tan rã.

LE SSERAFIM liên tục bị chỉ trích sau loạt sân khấu thảm hoạ ở Coachella

Trưởng nhóm Chaewon ít gây tranh cãi nhất nhưng cô lại tiếp tục châm ngòi thị phi

Tuy nhiên, không phải mãi đến tận bây giờ LE SSERAFIM mới vướng phải thị phi. Ngay từ lúc mới debut không lâu, nhóm đã thành viên vướng scandal và buộc phải rời nhóm. Chưa dừng lại ở đó, trưởng nhóm Chaewon cũng là người từng gặp phải khá nhiều drama trong qúa khứ:

Vướng nghi vấn gian lận, chiếm suất debut của thí sinh Produce 48

Còn nhớ, cách đây 5 năm, khi đội hình IZ*ONE được công bố trong đêm Chung kết Produce 48, nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi sự xuất hiện của cái tên Kim Chaewon trong danh sách debut. Cô nàng này chưa 1 lần đặt chân vào top 10 trong suốt quá trình thi với thứ hạng lẹt đẹt: 21, 21, 30, 28,15,15,19. Tuy nhiên, đến đêm Chung kết, cô lại vượt lên vị trí số 10 và giành một suất debut đầy tranh cãi.

Chaewon chưa bao giờ có mặt trong top 10 nhưng vẫn chiếm suất debut trong đêm Chung kết

Ngay sau khi kết thúc Produce 48, vị trí của Kim Chaewon đã bị chú ý và gây nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng chứ không cần phải đợi đến khi vụ gian lận bị vỡ lở. Ngoài ra, còn một lý do khác khiến cộng đồng mạng đổ dồn mọi nghi ngờ vào Chaewon chính là vì công ty cũ của cô - Woollim là 1 trong 3 công ty bị chỉ đích danh đã hối lộ tiền cho PD Ahn Joon Young cùng với Starship và 8-D Creative. Bên cạnh đó, việc công bố 2 thí sinh bị cướp mất suất debut cùng IZ*ONE cũng khiến Chaewon liên tục bị cư dân mạng chỉ trích cho đến tận bây giờ.

Knet mỉa mai cô nàng chính là người sống "cuộc đời ăn cắp", gian lận để được ra mắt với IZ*ONE, bây giờ lại được ký kết với công ty lớn như HYBE.

Cô được cho là cướp suất debut của thí sinh khác

Bị "bóc phốt" đạo nhái ngay từ khi tung clip giới thiệu

Thời điểm đó, Chaewon được giới thiệu là trưởng nhóm LE SSERAFIM và cô cũng được tung clip quảng bá như các thành viên khác. Trong video ra mắt, nữ idol gây ấn tượng với kiểu tóc ngắn cá tính, thể hiện phong cách sexy phóng khoáng và thần thái hút mắt. Song, chưa kịp nhận những phản hồi tốt từ khán giả, video của Chaewon đã vấp phải nghi vấn đạo nhái MV Ride 'em on down của The Rolling Stone với sự tham gia của nữ diễn viên Kristen Stewart.

Bị bóc đạo nhái ngay lúc ra mắt cùng LE SSERAFIM

Có thể thấy, những chi tiết trong video của Kim Chaewon có nhiều điểm trùng hợp với clip phát hành năm 2016 của nhóm nhạc huyền thoại nước Anh. Từ outfit áo croptop trắng kết hợp cùng quần jeans và kính mát, phân đoạn ăn kẹo mút màu xanh, cảnh quay nhảy nhót ngẫu hứng bên cạnh cây xăng... tất cả đều khiến khán giả liên tưởng đến MV Ride 'em on down.

Không thể nói là vô tình trùng hợp được

Một video na ná với sản phẩm đình đám như vậy, người hâm mộ không khỏi thắc mắc đây là cách để nhóm nhạc tân binh bày bỏ lòng tôn kính với tiền bối U70 hay đơn giản chỉ là một phiên bản đạo nhái kém chất lượng.

Bất ngờ bị réo tên trong scandal chất cấm của G-Dragon

Chiều tối 25/10/2023, thông tin G-Dragon bị điều tra không giam giữ vì sử dụng chất kích thích nổ ra khiến truyền thông chấn động. Trong bê bối liên quan đến Lee Sun Kyun và G-Dragon, nhiều người nổi tiếng khác cũng bị cư dân mạng "điểm danh", đưa ra nhiều đồn đoán bất lợi và Chaewon cũng bị réo tên.

Loạt cái tên bất ngờ bị vướng vào scandal chất cấm của G-Dragon và đã được công ty phủ nhận

Source Music nhanh chóng bác bỏ tin đồn Chaewon. Công ty quản lý xác nhận lý do Kim Chae Won vắng mặt ở thời điểm đó là do cô đang hồi phục sau bệnh cúm chứ không phải vì đang bị cảnh sát điều tra, và nữ thần tượng sẽ quay trở lại tiếp tục lịch trình vào tuần tới.

Cụ thể, thông báo phủ nhận: "Những tin đồn về LE SSERAFIM Kim Chaewon hoàn toàn không đúng sự thật. Cô ấy đang hồi phục sau hậu quả của bệnh cúm. Kim Chaewon dự kiến sẽ trở lại lịch trình vào ngày 1/11".

Thách thức dư luận sau khi bị chê bai ở Coachella?

Trong khi những phản ứng tiêu cực về màn trình diễn ở Coachella vẫn đang tiếp diễn, Chaewon bất ngờ có hành động gây chú ý. Theo đó, nữ idol chia sẻ lên tài khoản Instagram cá nhân hơn 9,3 triệu followers đoạn clip biểu diễn của Doja Cat tại Coachella năm nay. Tuy nhiên, điều đáng nói là bài đăng ghi lại khoảnh khắc Doja Cat giơ ngón giữa trước đám đông.

Bài đăng gây tranh cãi của Kim Chaewon

Động thái này một lần nữa khơi mào những cuộc thảo luận. Nhiều khán giả cho rằng Chaewon cố tình dùng hình ảnh của Doja Cat để thách thức cũng như đáp trả loạt bình luận tiêu cực mà cô và LE SSERAFIM nhận được sau màn trình diễn không tốt tại Coachella 2024. Số khác thì bênh vực rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Thực tế, Chaewon là người ít bị chê bai nhất về giọng hát trong số 5 thành viên LE SSERAFIM. Tuy nhiên, hành động được cho là thiếu suy nghĩ vừa qua khiến nữ idol tiếp tục hứng chịu chỉ trích. Rất nhanh sau đó, bài đăng đã được xóa đi trên trang cá nhân của Chaewon.

Hai lần debut của Chaewon đều gây tranh cãi

Có thể nói, 2 lần debut của Chaewon đều gây tranh cãi. Khi hoạt động với IZ*ONE thì bị tố cướp suất debut của người khác, những tưởng được ấm êm khi chuyển qua HYBE và trở thành thành viên LE SSERAFIM thì tiếp tục vướng một loạt thị phi khác, quả là một trường hợp nan giải.