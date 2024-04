Không cần chờ đến Coachella, Sakura (LE SSERAFIM) đã bị chê tơi tả thuở mới Hàn tiến: Hát lẫn rap không tốt vẫn làm center

Thời gian gần đây, LE SSERAFIM bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích bởi màn thể hiện có phần yếu kém ở lễ hội âm nhạc Coachella 2024. Bên cạnh visual cùng khả năng làm chủ sân khấu được khen, LE SSERAFIM hoàn toàn không làm tốt ở phần hát live. Vì liên tục vừa nhảy vừa hát, nhóm nữ nhà HYBE đã hụt hơi, hát oét nốt, trong đó chị cả Sakura là một trong những thành viên gây tranh cãi nhiều nhất. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi 1 idol đã debut hơn 15 năm như Sakura lại có phần thể hiện tệ hại như vậy.

Đã thế, nữ idol người Nhật còn "thêm dầu vào lửa" khi khẳng định sân khấu ở Coachella là màn trình diễn tốt nhất mà nhóm từng làm.

Sakura và LE SSERAFIM gây tranh cãi sau màn biểu diễn ở Coachella

Miyawaki Sakura sinh ngày 19/3/1998, đến từ Nhật Bản. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản HKT48, cũng như là đội phó của Team KIV thuộc HKT48 và từng kiêm nhiệm AKB48 thuộc team A. Năm 2018, Sakura tham dự Produce 48 cùng nhóm HKT48 và được chọn là center trong ca khúc chủ đề của show Nekkoya . Cô về thứ 2 chung cuộc và hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ IZ*ONE trong khoảng 3 năm. Sau đó, cô trở thành thành viên LE SSERAFIM từ năm 2022.

Tại Produce 48, Sakura cũng không ít lần nhận về nhiều tranh cãi bởi kỹ năng chưa đủ hoàn thiện. Đơn cử ở phần tổng duyệt cho sân khấu Very very very , Sakura được giao cho vai trò center. Sau khi theo dõi màn biểu diễn của nhóm này, các giám khảo đồng loạt thất vọng.

Cựu thành viên Sistar - Soyou nhận xét: " Tôi thật sự khó tập trung vào nhóm này. Tại sao Sakura lại đứng ở vị trí center? Vì Sakura, mọi thứ đều bi phá huỷ. Phát âm bạn ấy không được, nhảy cũng rất nhanh, sai nhịp mà lại còn rap nữa. Nhưng bạn ấy lại làm center, bạn ấy đâu có làm tốt. Tại sao các ban lại để một người không giỏi giữ vị trí center? ". Thời điểm đó, vị trí center không thể thay đổi được nữa nên Sakura vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí này.

Sakura bị chê tơi tả thời thi show sống còn