Nhà phê bình âm nhạc từng chê bai "BLACKPINK không xứng diễn Coachella" nay lại bị "ném đá" vì bênh vực sân khấu thảm họa của LE SSERAFIM

Những ngày này, MXH sôi sục với sân khấu đầu tiên của LE SSERAFIM tại Coachella 2024. Màn "chào sân" của nhóm nữ nhà HYBE gây thất vọng vì kỹ năng hát live yếu kém, bị dân mạng xứ Hàn gọi là "nỗi xấu hổ Kpop". Bất chấp sự phản đối từ dư luận, LE SSERAFIM vẫn nhận được những đánh giá tích cực từ tạp chí âm nhạc NME.

Mới đây nhất, Kim Do Heon - cựu tổng biên tập E-Zine, nhà phê bình âm nhạc kiêm thành viên của Hiệp hội Âm nhạc Hàn Quốc là người có chuyên môn tiếp theo công khai bênh vực sân khấu thảm hoạ của LE SSERAFIM.

Cụ thể, Kim Do Heon có những nhận xét nhẹ nhàng và tích cực sân khấu Coachella của LE SSERAFIM: "Điều được mong đợi ở Coachella không phải là một "bài hát hoàn hảo" mà là vẻ ngoài năng động chỉ được thể hiện tại lễ hội đó. Điều cần thiết là lên kế hoạch để che đậy điểm yếu và phát huy điểm mạnh". Nhận định này của Kim Do Heon vấp phải sự phản đối của đại đa số fan nhạc.

Trong khi sân khấu của LE SSERAFIM bị chỉ trích vì lỗ hổng vocal, cả 5 thành viên đều hát live ở mức trung bình yếu thì Kim Do Heon lại cho rằng nhóm cần che đậy điểm yếu. Nhà phê bình bị dân tình "ném đá" vì quá cảm tính, thiếu chuyên môn. Dân tình còn nghi vấn Kim Do Heon có quan hệ "mờ ám" với HYBE. Những bình luận của Kim Do Heon nghi ngờ tính xác thực vì nhiều lần thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với Kazuha (LE SSERAFIM).

Tranh cãi càng gay gắt hơn khi Kim Do Heon từng là người chê bai sân khấu Coachella 2023 của BLACKPINK. Năm ấy, nhà phê bình này cho rằng BLACKPINK chưa xứng để trở thành headliner lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, đồng thời đánh giá nhóm nữ toàn cầu trình diễn nhạt nhòa, hời hợt và không có câu chuyện.

“Nếu coi trọng ý nghĩa của Coachella, chúng ta không nên để một sân khấu nhạt nhòa, hời hợt như vậy xảy ra. Đây không phải sân khấu để chứng minh BLACKPINK xinh đẹp và nổi tiếng thế nào... So với nhiều ca sĩ đã bùng nổ trên sân khấu Coachella, BLACKPINK chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp của nghệ sĩ ở vị trí headliner. Nhóm trình diễn tốt hơn sau nửa năm, nhưng khả năng ca hát của họ thật tệ, thậm chí họ không cuồng nhiệt như các vũ công phụ họa... Họ đã lãng phí sân khấu vinh quang mà mọi ca sĩ đều mơ ước. Kpop đã bỏ lỡ cơ hội được coi trọng trên thị trường toàn cầu”, Kim Do Heon viết.

Có thể thấy, Kim Do Heon từng rất khắt khe với kỹ năng trình diễn, thậm chí chỉ trích khả năng ca hát của BLACKPINK. Nhưng hiện tại, nhà phê bình này lại xem nhẹ màn biểu diễn thảm hoạ của LE SSERAFIM. Trong các nghệ sĩ Kpop từng trình diễn tại Coachella, chưa có đại diện nào có thể vượt qua hiệu ứng của BLACKPINK để lại sau 2 lần góp mặt bùng nổ. Thậm chí sân khấu Coachella 2023 còn góp phần tạo nên lịch sử Kpop, là cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp nhóm nữ toàn cầu.

Kim Do Heon gay gắt với BLACKPINK nhưng dễ dãi với LE SSERAFIM là sự thật không thể chối bỏ. Chính vì thiếu công tâm, bỏ qua cả chuyên môn để đưa ra những nhận xét mang tính thiên vị, Kim Do Heon bị Knet phàn nàn. Sau tranh cãi này, ai nấy đều cho rằng Kim Do Heon không nên gọi mình là nhà phê bình âm nhạc.

Phản ứng Knet:

- Anh ta đang tắt tiếng và chỉ nhìn vào màn hình phải không?

- Đây không phải là người đã chỉ trích Coachella của BLACKPINK sao?

- Anh ta chỉ trích BLACKPINK hát dở, nhưng lần này lại nói LE SSERAFIM cần vẻ ngoài năng động hơn là một bài hát hoàn hảo.. Chà, xét cho cùng thì đó cũng không phải là một bài đánh giá hay.

- Anh ta có phải là nhà phê bình không…?

- Wow… những gì anh ta nói về BLACKPINK không phải là một bình luận ác ý được ngụy trang dưới dạng chỉ trích đó chứ?

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhà phê bình không thể giữ thái độ trung lập

- Bạn kỳ vọng vào giọng hát hoàn hảo của BLACKPINK nhưng lại nói LE SSERAFIM không cần phải có giọng hát hoàn hảo?

- Đừng tự gọi mình là nhà phê bình nữa.