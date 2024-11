Live concert quy mô lớn từng là khái niệm còn khá mới mẻ với khán giả Việt, cho đến “cú nổ lớn” concert BLACKPINK thu hút gần 70.000 khán giả cho 2 đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình năm ngoái.

SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vốn là điểm hẹn quen thuộc của loạt nghệ sĩ quốc tế tổ chức sự kiện quy mô tầm cỡ nhưng chưa bao giờ dễ dàng để chinh phục với chính nghệ sĩ trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Mỹ Tâm là ca sĩ Việt duy nhất tổ chức thành công liveshow tại đây, thu hút 30.000 khán giả.

Điều ít ai ngờ đến, chỉ sau hơn 1 năm kể từ concert BLACKPINK, SVĐ Mỹ Đình lại trở thành nơi tổ chức một sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ trong nước - concert Anh Trai Say Hi. Chương trình “đối thủ”, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng tổ chức concert chỉ một tuần sau Anh Trai Say Hi tại Vinhomes Ocean Park 3, với kỷ lục “cháy vé” chỉ sau 40 phút mở bán.

Live concert của dàn nghệ sĩ Việt đang là sự kiện giải trí nóng nhất dịp cuối năm 2024

Lần đầu tiên showbiz Việt chứng kiến cuộc chạm trán nảy lửa giữa 2 chương trình âm nhạc đã kết thúc hơn 1 tháng nhưng mức độ cạnh tranh vẫn không giảm sút. Đó là nhờ vào 3 đêm live concert thành công trước đó của 2 show Anh Trai tại TP.HCM. Trước thềm Bắc tiến, concert nào đang “thắng thế”?

“Chông gai” từ địa điểm đến bán vé

Trên thực tế, cuộc đụng độ trực tiếp giữa 2 concert của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng diễn ra khi cả 2 sự kiện đều tổ chức vào ngày 19/10 tại TP.HCM. Bên cạnh quy mô, số lượng khán giả và dàn nghệ sĩ trong concert này, điều khiến công chúng chú ý chính là thông tin về concert tại Hà Nội.

Với Anh Trai Say Hi, địa điểm concert Hà Nội được NSX ấn định cụ thể tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 7/12. Trong khi đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video được cho là chia sẻ của NSND Tự Long về việc concert 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ diễn ra vào ngày 14/12, cũng tại SVĐ Mỹ Đình.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng công bố thông tin tổ chức concert tại Hà Nội, sau đó ấn định địa điểm tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên)

Tuy nhiên 1 tuần trước ngày mở bán vé, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức tung ra thông tin concert sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên). Điều này khiến không ít người hâm mộ show “Trai già” hụt hẫng khi địa điểm tổ chức xa trung tâm Thủ đô, khơi mào cho cuộc tranh luận giữa cộng đồng fan của 2 chương trình. Thông báo về địa điểm tổ chức của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thu hút hơn 82.000 lượt thảo luận, theo Socialite.

Không chỉ NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gặp phải chông gai trong khâu chọn địa điểm, show “Trai trẻ” cũng khiến dư luận dậy sóng. Concert Anh Trai Say Hi diễn ra 8 ngày trước trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2024 giữa ĐTQG Việt Nam và Indonesia, dẫn tới lo ngại mặt cỏ không đảm bảo chất lượng.

Dù việc ký hợp đồng cho thuê sân bãi là thỏa thuận giữa Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình và phía NSX Anh Trai Say Hi, thông tin trên vẫn khiến người hâm mộ thể thao tranh cãi về việc ĐTQG phải chuyển địa điểm thi đấu sang sân Việt Trì vì một sự kiện âm nhạc.

Dù quyết định đổi sân nhà đã được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chấp thuận, mới đây Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết đã gửi kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Doanh nhân này bày tỏ sẵn sàng đền bù thiệt hại với mong muốn đội tuyển được đá trên sân Mỹ Đình. Điều này cho thấy ồn ào xung quanh địa điểm tổ chức Anh Trai Say Hi vẫn chưa kết thúc.

Anh Trai Say Hi vướng vào tranh cãi về địa điểm tổ chức với ĐT bóng đá Việt Nam

Ngoài địa điểm, khâu bán vé trước thềm concert của 2 show Anh trai cũng gặp nhiều vấn đề làm người hâm mộ phải “vượt ngàn chông gai”. Anh Trai Say Hi mở bán vé trước vào ngày 7/11 với giá vé 500.000 - 10 triệu đồng, thu hút hàng trăm nghìn người chờ mua, khiến cộng đồng fan ngỡ ngàng khi không thể săn vé thành công. Tuy nhiên tính đến ngày 15/11, NSX vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc hết vé, trong khi không ít người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng chương trình mở bán thêm vé.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại gặp “kiếp nạn” ngay từ những giây đầu tiên mở bán khi nền tảng phân phối vé TicketBox gặp tình trạng sập web, lỗi hệ thống ứng dụng. Số liệu từ TicketBox cho thấy cùng lúc có 150.000 lượt chờ mua, khiến vé concert “cháy sạch” mọi hạng vé từ 800.000 - 8 triệu đồng/vé chỉ sau 40 phút.

Tình trạng buôn bán vé “chợ đêm” tràn lan tại các hội nhóm trên MXH với giá vé chênh lệch 1 triệu đồng đến gấp đôi, tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo của cả 2 concert khiến những ai chưa sở hữu tấm vé concert trên tay lo ngại. Phía NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã giới hạn mỗi tài khoản chỉ có thể mua 4 vé, tuy nhiên vẫn không thể hạn chế phe vé trục lợi từ việc mua đi bán lại vé concert.

Chỉ số truyền thông cho thấy điều gì về Đại chiến này?

Chỉ số truyền thông cho thấy cuộc cạnh tranh sát sao giữa Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trong giai đoạn từ khi công bố concert tại miền Bắc đến ngày mở bán vé chính thức.

Nguồn: Socialite

Theo số liệu từ đơn vị nghiên cứu dữ liệu trực tuyến Socialite được đo lường từ 19/10 -7/11, trước thềm đại chiến concert tại miền Bắc, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang “thắng thế” khi thu về hơn 452.000 lượt thảo luận, chưa tính ngày mở bán vé chính thức ngày 12/11 trong khi con số này ở Anh Trai Say Hi là 438.000 lượt.

Trong khi đó, SocialTrend Ranking tuần 5-11/11 của YouNet Media cho thấy concert Anh Trai Say Hi dẫn đầu lĩnh vực âm nhạc khi thu hút 141.000 lượt thảo luận, hơn đối thu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với 104.000 lượt. Tuy nhiên số liệu này cũng chưa tính ngày show “Trai già” mở bán vé.

Nguồn: YouNetMeida

Trước đó, thông tin 2 show Anh trai tổ chức concert tại miền Bắc cũng được Kompa.ai đo lường trong khoảng thời gian 28/10-3/11, cho thấy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận được 6,5 triệu lượt tương tác và Anh Trai Say Hi là 6,3 triệu lượt.

Nguồn: Kompa

Nhà tài trợ tranh thủ tung chiêu “hút” khách tặng vé 0 đồng

Không dừng lại là cuộc đối đầu về mặt truyền thông, khâu tổ chức giữa 2 concert “lịch sử” của Vpop, phía sau đó còn là cuộc so găng của 2 nhà băng đồng hành trong việc tung hàng loạt “chiêu” hút khách để người hâm mộ có thể săn vé 0 đồng thông qua các chương trình của ngân hàng.

Ngân hàng Quốc tế VIB giữ vai trò là nhà tài trợ kim cương của Anh Trai Say Hi tập trung vào việc mở thẻ tín dụng để tặng vé cho khán giả. Theo đó, ngân hàng này dành sẵn 700 vé concert 3 0 đồng cho những khách hàng mở mới thẻ tín dụng, kích hoạt thành công và có tổng chi tiêu thuộc top đầu. Trong khoảng thời gian từ 11/11 đến 24/11, chủ thẻ tín dụng VIB có thể đổi điểm thưởng tích lũy để nhận lượt quay số trúng vé concert, áp dụng cho 60 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất.

Trong thời gian từ 12/11 đến 25/11, người dùng mời bạn bè tải ứng dụng MyVIB cũng có cơ hội nhận vé concert. Ngoài ra, ngân hàng còn dành tặng 10 cặp vé VIP A cho 10 khách hàng có tổng giá trị giao dịch cao nhất và 50 vé CAT 1 cho 50 khách tiếp theo trong thời gian 7-27/11.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) từ nhà tài trợ kim cương trở thành Nhà đồng đầu tư concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D2 tại khu vực miền Bắc. Với màn “chơi lớn”, người hâm mộ chương trình đã đưa tên của nhà băng này vào top các từ khoá nổi bật thảo luận liên quan đến concert 2 được tổ chức tại Hưng Yên, theo đánh giá của Socialite.

Nguồn: Socialite

Khác với VIB, Techcombank tung ra các chương trình tặng vé cho khán giả thông qua 2 chương trình tập trung chính vào tính năng sinh lời tự động và gia tăng tổng tài sản của hội viên gửi vào ngân hàng.

Cụ thể, khán giả có thể nhận vé thông qua các chương trình: "Săn vé anh tài" dành cho khách hàng mở tài khoản và bật tính năng Sinh lời tự động trước ngày 1/1. Điều kiện là duy trì số dư khả dụng tối thiểu 15 triệu đồng trong ba ngày liên tiếp để nhận lượt quay may mắn trên Techcombank Mobile.

Tổng số vé Techcombank sử dụng dành cho khách hàng tham gia chương trình “Săn vé anh tài”. Ảnh chụp màn hình

Theo công bố của Ngân hàng Techcombank, chỉ riêng số lượng vé nhà băng này dành cho khách hàng của mình tham gia chương trình “Săn vé anh tài” là khoảng 10.300 vé. Giá trị ước tính 9,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Techcombank còn tung ra chương trình “Tặng vé tham dự concert” dành cho hội viên Techcombank Private hoặc Priority, có tổng giá trị tiền gửi kỳ hạn sáu tháng tăng thêm tối thiểu một tỷ đồng hoặc số dư khả dụng bình quân trong bảy ngày liên tiếp tăng thêm 500 triệu đồng. Hội viên Inspire hoặc không thuộc hạng hội viên có tài khoản bật Sinh lời tự động với số dư tăng thêm 200 triệu đồng cũng nhận được một vé.

Số vé Techcombank dùng để tặng cho khách hàng tham gia chương trình “Tặng vé tham dự concert”. Ảnh chụp màn hình

Số lượng vé mà nhà băng này muốn tặng cho khách hàng của mình tổng cộng là hơn 6.000 vé, ước tính 17,7 tỷ đồng. Chương trình tặng vé được triển khai từ ngày 9/11. Song chỉ sau 5 ngày, vào tối 14/11, Techcombank đã công bố hết vé tặng dành cho hội viên Priority mở sổ tiết kiệm.

Điều này chứng minh rằng chiến dịch tài trợ của Techcombank không chỉ mang về hiệu ứng truyền thông tích cực. Người hâm mộ chương trình còn sẵn sàng gửi hàng trăm triệu đồng vào ngân hàng để được tặng 1 cặp vé trị giá 7 triệu đồng.

Sau cùng, cuộc cạnh tranh nào cũng đem đến sự phát triển. Hai NSX Anh trai đang mang lại những giá trị tích cực và tạo ra bước ngoặt mới cho làng giải trí Việt với cú bứt phá ngoạn mục đưa các live concert thuần Việt quy mô lớn tiếp cận khán giả trẻ. Tất cả vì mục tiêu cống hiến cho người hâm mộ những phần trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng từ quy mô, câu chuyện, trang phục, đến âm thanh, ánh sáng. Đây là cơ sở nền tảng để người hâm mộ có thể tin rằng trong tương lai ngành công nghiệp biểu diễn của Việt Nam có thể đến gần hơn với quốc tế.