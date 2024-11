Vé "chợ đen" concert Anh Trai bị đẩy giá cao gấp 8 lần

Trong tháng 12, hai chương trình âm nhạc quy tụ nhiều nam nghệ sĩ tài năng là Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ tổ chức concert ở Hà Nội. Concert thứ 3 của Anh Trai Say Hi sẽ được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 7/12. Một tuần sau đó vào ngày 14/12, concert thứ 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3.

Concert Anh trai "say hi" tại TP.HCM

Trong ngày mở bán chính thức, vé của cả hai chương trình tại Hà Nội đã nhanh chóng được bán hết trong vòng chưa đầy 1 tiếng. Tình trạng "cháy vé" nhanh chóng của hai chương trình đã khiến nhiều khán giả vô cùng hoang mang. Cả hai show đều chưa công bố số lượng vé bán ra cho concert tại Hà Nội là bao nhiêu vé nên khán giả không hiểu lý do tại sao vé lại hết nhanh đến vậy.

Ngay sau khi ban tổ chức (BTC) Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo toàn bộ các hạng vé đã bán hết sau 40 phút mở bán, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết có nhu cầu mua lại vé cũng như những bài rao bán lại vé, với giá được đẩy lên gấp đôi, thậm chí cao hơn từ 3-8 lần. Giá vé concert Anh Trai Say Hi được BTC công bố dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có mức giá từ 800.000 đồng đến hạng vé cao nhất là 8.000.000 đồng.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết có nhu cầu mua lại vé cũng như những bài rao bán lại vé

Nhóm "Pass và trao đổi vé Anh trai vượt ngàn chông gai - Anh trai say hi" trên Facebook có gần 70.000 thành viên. Tại đây, cộng đồng mạng và người hâm mộ thảo luận sôi nổi về việc làm thế nào để có vé đi xem concert. Khán giả có nhu cầu mua vé sẽ đăng bài tìm hạng vé cần mua kèm số lượng. Trong khi đó, cũng có nhiều bài viết rao bán lại vé. Theo quan sát, số bài đăng cần mua vé nhiều hơn bán lại.

Một bài đăng với nội dung bán lại 2 vé VIP của concert Anh Trai Say Hi với mức giá 5 triệu đồng/vé (giá gốc là 2,2 triệu/vé) ngay lập tức nhận được nhiều bình luận hỏi mua. Tài khoản N.A trên Facebook cũng rao bán hạng FANZONE với giá 7,5 triệu đồng/vé, cao hơn giá gốc gấp 3 lần. Ở những hạng vé thấp tiền hơn như GA hoặc CAT cũng bị đẩy giá lên chênh lệch khoảng 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gặp tình trạng tương tự khi giá vé bán lại cũng được đẩy lên cao. Dạo quanh mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài viết bán lại vé với giá "trên trời". Hạng vé đứng như Xuân Hạ Thu Đông, Cá lớn, Chín muồi có giá 1,8 triệu đồng tăng lên thành 4 triệu đồng. Thậm chí, có người còn rao bán vé hạng Mứt gừng (giá gốc 1,2 triệu đồng) với giá 10 triệu đồng, gấp hơn 8 lần giá gốc, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Hạng vé Nhà trẻ có giá gốc 800 nghìn đồng/vé đang được rao bán với mức 2,5 triệu đồng/vé.

Vé hạng Mứt gừng (giá gốc 1,2 triệu đồng) được rao bán với giá 10 triệu đồng/vé

Là fan của chương trình Anh Trai Say Hi, Thu Hà (29 tuổi) đã bỏ ra số tiền cao hơn gấp 2 lần để mua lại vé hạng FANZONE tại concert. Cô phải trả số tiền 10 triệu cho một cặp vé (giá gốc là 2,5 triệu/vé) để đi xem thần tượng. "Tôi đã chuẩn bị mọi thiết bị để săn vé nhưng không thành công. Tình cờ, tôi thấy được có người bán lại vé trên Facebook nên vào hỏi mua. Kiểm tra thông tin thì tôi thấy khá uy tín nên đã quyết định mua. Người này đã gửi thông tin vé điện tử cho tôi", cô chia sẻ.

Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc khi những người bán vé "chợ đen" lộng hành, lợi dụng sự yêu thích của người xem để đẩy giá vé lên quá cao. Trước tình hình trên, người hâm mộ của cả hai chương trình kêu gọi nhau nên bình tĩnh, tỉnh táo để tránh mua phải vé giả hay tiếp tay cho những người "phe vé".

Tình trạng ôm số lượng vé lớn rồi rao bán lại với giá cao trên mạng xã hội đã từng xảy ra ở concert Born Pink của nhóm nhạc BLACKPINK tại Việt Nam vào năm 2023. Thực trạng này khiến nhiều người hâm mộ không thể đi xem thần tượng của mình hoặc phải chấp nhận mua vé với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc.