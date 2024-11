Sáng 13/11, nhóm nam triệu bản SEVENTEEN mở cổng bán vé cho các concert ở Đông Nam Á thuộc khuôn khổ World Tour 17 Right Here. Sau 2 đêm diễn mở màn tại Goyang, Hàn Quốc, SEVENTEEN phát hành mini album thứ 12 Spill The Feels và MV chủ đề Love, Money, Fame lập nên nhiều kỷ lục doanh thu. Quảng bá album mới không lâu, SEVENTEEN thực hiện chuyến lưu diễn tại Mỹ, qua 5 thành phố lớn, "cháy vé" 10 đêm nhạc hàng chục nghìn fan.

SEVENTEEN vừa hoàn thành chặng tour 17 Right Here ở Mỹ

Là nhóm nam bán vé tốt nhất nhì Kpop hiện tại, SEVENTEEN khiến dân tình đứng ngồi không yên mỗi khi tổ chức tour concert. Tại Việt Nam, có không ít fan SEVENTEEN đã canh từ sớm để giật được cơ hội "đu" concert nhóm nam triệu bản, nhất là show ở các nước Đông Nam Á thuận tiện di chuyển như Thái Lan, Singapore.

Có thời điểm, hàng đợi mua vé SEVENTEEN trên kênh phân phối chính thức lên đến con số 1 triệu người. Cuộc chiến giành vé SEVENTEEN cực gay gắt sáng 13/11 để lại nhiều cảm xúc, người vui mừng vì mua được vé ưng ý, người buồn rầu vì thất bại.

Sáng 13/11, vé concert 17 Right Here chặng châu Á được mở bán. Cạnh tranh nhất chính là thị trường Thái Lan

Đáng chú ý, để mua được vé concert SEVENTEEN tại Thái Lan thì người hâm mộ bắt buộc phải trả lời lần lượt 5 câu hỏi chỉ fan mới hiểu - giới hạn trong vòng 40 giây và độ khó tăng dần. Cách thức này được cư dân mạng truyền tay nhau. Ai nấy đều cảm thấy thú vị trước cách nhà phân phối "test fan". Giữa lúc các "phe vé" ngày càng tinh quái, trở thành vấn nạn hàng đầu đối với fan đi concert thì đây chính là cách để giúp người hâm mộ thực thụ giành được cơ hội.

Để mua được vé concert SEVENTEEN tại Thái Lan thì người hâm mộ bắt buộc phải trả lời lần lượt 5 những câu hỏi chỉ fan mới hiểu - giới hạn trong vòng 40 giây và độ khó tăng dần

Ở năm thứ 10, SEVENTEEN ngày càng thành công. Concert SEVENTEEN luôn chật kín người, fan "tranh nhau" gay gắt từng suất vé khiến "phe vé" càng thêm tung hoành

Vừa qua, thị trường Việt cũng cực kì rộn ràng, khán giả thì quay cuồng giữa bão "săn vé" 2 concert siêu hot của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngày 7/11, concert Anh trai say hi ở Mỹ Đình mở bán vé, lượng người xếp hàng đợi lên đến 50 nghìn. Ngày 12/11 thì đến lượt các "Gai con" canh vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Săn vé show Chông Gai thực sự "chông gai", khi có đến gần 160 nghìn người đứng đợi và sold-out thần tốc trong vòng 40 phút.

Tại Việt Nam, hai concert Anh Trai Say Hi

và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tháng 12 tới tại Hà Nội cũng khiến thị trường "nóng" không kém

Những lúc này, "phe vé" lại được dịp tung hoành. Nhiều bên chớp thời cơ tích trữ số lượng vé lớn, mua đi bán lại với giá cao "cắt cổ". Nhiều fan trung thành chậm tay không mua được vé tiếc nuối vì lỡ cơ hội, có người chấp nhận mở hầu bao để sở hữu vé "sang tay" đã bị đội giá lên nhiều lần. Nhưng 30 chưa phải là tết, chịu chi vẫn có rủi ro gặp lừa đảo, bị scam vé.

Fan Kpop "mách nước" cho hai concert Anh Trai cách tránh kiếp nạn "phe vé"

"Phe vé" trở thành kẻ thù hàng đầu của người hâm mộ 2 concert Anh trai. Chứng kiến màn "test fan" thú vị của nhà phân phối vé concert SEVENTEEN ở Thái Lan, dân tình "hiến kế" cho NSX hai concert Anh trai học hỏi. Dù hiện tại công tác bán vé qua nhà phân phối đã hoàn thành, nhưng dân tình vẫn đang kỳ vọng NSX 2 show mở thêm concert. Nếu có cơ hội, cứ đưa những câu hỏi chỉ fan mới hiểu ra thử người mua vé, sẽ tránh được phần nào nguy cơ bị "phe vé" trà trộn lấy hết cơ hội của người hâm mộ thực sự.