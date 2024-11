Hơn 50 nghìn người chờ săn vé concert Anh Trai Say Hi, netizen thi nhau “xin vía” fan BLACKPINK

Tối 6/11, BTC Anh Trai Say Hi đã chính thức công bố toàn bộ sơ đồ cũng như giá vé concert diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 7/12 sắp tới. Theo đó, giá vé concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội có các hạng vé dao động từ 500.000 đến 10 triệu đồng. Trong đó, hạng vé CAT 3 A&B, CAT 2 A&B, Cat 1 A&B&C lần lượt là 500.000 - 700.000 - 900.000.

Các hạng vé GA cũng có nhiều mức giá khác nhau. Trong đó hạng vé GA thấp nhất là 800.000 đồng và cao nhất là GA 1 A&B 1.800.000 đồng. Ngoài ra một trong số những hạng vé được quan tâm nhất chính là hạng vé SVIP có mức giá 4 triệu đồng và cao nhất trong các hạng vé là Premier Lounge là 10 triệu đồng. Giá vé tại Hà Nội cũng được xem là vô cùng hợp lý khi trước đó, concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại TP.HCM cũng dao động từ mức giá rẻ nhất 500.000 đến mức giá cao nhất là 10 triệu đồng.

Sơ đồ và giá vé concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội

Quyền lợi đi kèm với từng hạng vé được BTC công bố

Sau khi sơ đồ và giá vé concert Anh Trai Say Hi được công bố, người hâm mộ đã lập tức lên sẵn kế hoạch để “săn” cho mình những chiếc vé được mở bán sớm vào lúc 9h sáng ngày 7/11. Bên cạnh đó, các fan của Anh Trai Say Hi còn gọi tên BLACKPINK cũng như cộng đồng fandom BLINK để “xin vía” nhằm “săn” được vé phù hợp khi sơ đồ concert Anh Trai Say Hi khá tương đồng với concert BLACKPINK diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7/2023.

Cụ thể, cả hai concert đều được dựng theo mô hình khung dọc SVĐ. Điều này đồng nghĩa với việc “view” nhìn sân khấu của cả hai concert cũng khá tương đồng với nhau. Trên nền tảng TikTok, không ít fan BLACKPINK đã đăng tải clip “view” nhìn sân khấu concert BORN PINK của BLACKPINK để chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn vị trí ghế ngồi phù hợp khi “săn” vé concert Anh Trai Say Hi. Phần lớn khu vực được cộng đồng fan BLACKPINK “phím” trước đó là khu vực CAT 2 khi có tầm view thoáng nhìn được toàn cảnh SVĐ cũng như vẫn có thể ngắm nhìn được các “anh trai” ở cự ly không quá xa.

Netizen gọi tên cộng đồng BLINK - fandom BLACKPINK trước khi săn vé

Các BLINK cũng chia sẻ kinh nghiệm với view ngồi xem concert BORN PINK của BLACKPINK

Nhiều hạng vé được các BLINK chia sẻ đó là CAT 2 và CAT 1

Vị trí sơ đồ concert Anh Trai Say Hi khá tương đồng với concert BORN PINK của BLACKPINK diễn ra tại Mỹ Đình vào năm 2023

Cũng trong sáng 7/11, nền tảng bán vé concert Anh Trai Say Hi ghi nhận số người chờ mua vé lên đến hơn 50 nghìn người. Tại thời điểm sau khoảng 30 phút mở bán, nhiều hạng vé đã đóng với thông báo hết vé hoặc đang trong quá trình thanh toán nên không thể mua. Nhiều người cho rằng do ngày 7/11 là ngày mở bán sớm được giảm giá vé nên BTC chỉ mở một lượng vé nhất định. Chính vì vậy, các fan Anh Trai Say Hi quyết trở lại vào 9h sáng ngày 8/11 để “săn” bằng được tấm vé “đu” concert.

Có tới hơn 50 nghìn người xếp hàng chờ mua vé concert Anh Trai Say Hi

BTC công bố hết toàn bộ vé mở sớm