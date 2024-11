Chưa bao giờ thấy HIEUTHUHAI gắt đến thế này, cả MXH "náo loạn" chỉ vì 1 bài rap!

Khuya 6/11, HIEUTHUHAI bất ngờ tung bản rap mang tên là Trình. Bài rap này từng được nam rapper sinh năm 1999 giới thiệu qua clip demo vài ngày trước. Ai nấy đều nghĩ HIEUTHUHAI sẽ ra nhạc một cách bài bản. Nhưng không cần cầu kì, anh chàng "đánh úp" không một lời báo trước khiến dân tình đứng ngồi không yên. Mang thông điệp "diss" ngược định kiến, khẳng định vị thế một cách gay gắt, HIEUTHUHAI "rào" trước với khán giả rằng Trình có thể "không hợp với mọi đối tượng".

HIEUTHUHAI - TRÌNH (prod. by Kewtiie)

Suốt gần 5 phút, HIEUTHUHAI dùng những lời lẽ châm biếm gay gắt những ý kiến thù ghét bủa vây bản thân thời gian qua. Là rapper hot nhất hiện tại, dẫn đầu thị trường với âm nhạc catchy, xu hướng, HIEUTHUHAI vẫn luôn bị đánh giá thấp tài năng, bị nói là "overrated".

Chưa bao giờ đôi co, HIEUTHUHAI gom mọi ý kiến tiêu cực lại, đáp trả bằng cách có tính đả kích nhất - âm nhạc. Con beat được xây dựng bởi người anh em Kewtiie tạo nên không gian cho HIEUTHUHAI thoải mái khẳng định vị thế. Tự tin với sức hút của chính mình, HIEUTHUHAI ra nhạc không báo trước vẫn gây bão MXH. Như cách anh khẳng định trong bài rap "Vì anh hút view".

HIEUTHUHAI chia sẻ về bài rap mới, nhận về tương tác khủng chỉ sau 1 tiếng

Ý thức được hình tượng ngôi sao giải trí, HIEUTHUHAI ra nhạc diss vẫn không quên khán giả đại chúng. Trên trang cá nhân, HIEUTHUHAI trải lòng: "spit some bars for hiphop. bài nhạc này ra đời cũng chả phải để màu mè hay ngông nghênh gì. mình vẫn là mình, khiêm tốn, chỉ đơn giản là trên hành trình âm nhạc này có nhiều thứ bắt buộc phải xảy ra và bài nhạc này là một trong số đó. *Bài nhạc này có nội dung và ngôn từ có thể không phù hợp tất cả mọi người, quý vị khán giả đại chúng cân nhắc trước khi nghe nhé, love you all".

Hành động khiêm tốn của HIEUTHUHAI được fan vô cùng hưởng ứng. Thái độ kính nghiệp, tôn trọng khán giả khiến người hâm mộ tự hào. Đây chính xác là lý do giúp HIEUTHUHAI đạt đến thành công như hiện tại.

Chỉ sau 1 tiếng, bài đăng của HIEUTHUHAI thu về hơn 70 nghìn lượt tương tác. Bài rap diss được giới hạn đối tượng vẫn thu về vài chục nghìn lượt nghe. Bấy nhiêu cho thấy sự đón nhận của khán giả dành cho HIEUTHUHAI lớn thế nào.

HIEUTHUHAI gây sốt chỉ bằng 1 bài rap mới không quảng bá

Không hổ danh là rapper trẻ hot nhất cõi mạng, lyrics bài rap mới chưa gì đã được dân tình dùng "meme", viral khắp các nền tảng. Được chia sẻ nhiều nhất hiện tại chính là dòng rap khoe bản thân là fan BIGBANG. Cách chơi chữ "Đi tới mọi nơi như là fan BIGBANG vì người ta gọi anh là V.I.P" được lòng fan của nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc.

Lyrics đang gây sốt của HIEUTHUHAI

Cách ra nhạc bất ngờ của HIEUTHUHAI cũng được so sánh với ông hoàng Kpop G-Dragon. Chọn cách ngẫu hứng thích thì tung nhạc, cả G-Dragon và HIEUTHUHAI đều khiến MXH choáng váng, xô đổ tương tác và khẳng định được vị thế khó bàn cãi.