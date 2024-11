G-Dragon được chào đón như Vua sau 7 năm trở lại

Vào ngày 31/10 (theo giờ Hàn Quốc), G-Dragon đã trở lại sau bảy năm với việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới "Power". Và kể từ đó, ca khúc của thành viên đình đám BIGBANG đã thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và tạo ra tiếng vang đáng kể. Theo báo cáo từ truyền thông Hàn, video âm nhạc cho "Power" đã vượt qua 10 triệu lượt xem trong vòng một ngày và ca khúc đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng bài hát iTunes tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Phần Lan và Việt Nam.

Vào ngày 4/11, G-Dragon đã tạo nên một sự khuấy động khác khi anh đến tham dự một buổi trình diễn thời trang của Chanel tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông hoàng K-Pop đã đến sân bay trên chiếc Tesla Cybertruck vẫn chưa được phát hành. Thời trang G-Dragon mặc đến sân bay cũng như bộ móng tay màu sắc của anh cũng ngay lập tức trở thành tiêu đề trên báo chí, nhận về nhiều lời tán dương về sự độc đáo cũng như khác lạ. Trước đó, trong một bức ảnh hậu trường, việc G-Dragon đi một đôi dép massage giá 10 USD cũng trở thành đề tài. Theo báo cáo, ngay sau khi bức ảnh được đăng trên mạng xã hội đã gây ra cơn sốt mua sắm, khiến đôi dép này bán hết ngay lập tức.

Cư dân mạng phản ứng rất nhiệt tình trước những gì G-Dragon khoác lên người trong những ngày qua. Những bình luận mang tính tán dương liên tục được gửi đi như "Thế giới thời trang lại chuyển động", "Biểu tượng của thời đại", "G-Dragon là duy nhất qua nhiều thế hệ", "Cảm ơn vì đã trở lại" và "Cảm giác như được xem G-Dragon của những ngày đó một lần nữa"... đã cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của thủ lĩnh BIGBANG.

Lý giải cho sự thành công trong lần trở lại này của G-Dragon, các tờ báo Hàn cho rằng nó nằm ở phong cách độc đáo của anh và cách anh đáp ứng được kỳ vọng lâu dài của người hâm mộ dành cho mình. Trước khi trở lại, G-Dragon đã xuất hiện trên chương trình "You Quiz on the Block" của tvN, nơi anh thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống gần đây và những khó khăn của mình trong những năm thánh hoạt động ca hát. G-Dragon cũng không ngại nói về những tin đồn và ngoại hình thay đổi của mình khi nói: "Tôi đang nghỉ ngơi vì sức khỏe của mình, đó là lý do tại sao bạn có thể nhận thấy một số thay đổi. Tôi thích phiên bản ít dữ dội hơn của chính mình".

G-Dragon cũng xuất hiện trên kênh YouTube của Daesung với Taeyang, thể hiện sự kết hợp ăn ý bền bỉ của BIGBANG. Ngoài ra, anh cũng đã tạo một tài khoản mạng xã hội riêng để chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình một cách thoải mái hơn. Cách tiếp cận khéo léo này để kết nối với người hâm mộ đã thúc đẩy sự mong đợi cho màn trình diễn sắp tới của G-Dragon tại Lễ trao giải MAMA 2024 vào ngày 23/11 tới đây (theo giờ Hàn Quốc).