Câu trả lời cho sự “hết thời" của G-Dragon

Power - tuyên ngôn của “ông hoàng Kpop" sau 7 năm vắng bóng

“Guess who's back? - It's our boy - G.D" (Đoán xem ai đang trở lại? - Chàng trai của chúng ta - G.D), intro của Power vang lên, báo hiệu “ông hoàng Kpop" chính thức tái xuất. Mất 7 năm để cộng đồng người hâm mộ yêu quý G-Dragon được nghe nhạc mới. Từng lần, hi vọng rồi lại thất vọng, để rồi cuối cùng vỡ oà khi G-Dragon xác nhận single mới - Power lên sóng lúc 18 giờ ngày 31/10/2024 (theo giờ Hàn Quốc).

Bản thân G-Dragon cũng biết, công chúng đã chờ đợi anh nhiều đến thế nào. Đó là lý do thôi thúc anh phải tái xuất ngay trong năm nay - năm Rồng, cũng là biểu tượng làm nên cái tên G-Dragon dù vẫn còn nhiều điều muốn làm tốt hơn.

G-DRAGON - POWER

18 giờ ngày 31/10/2024 (theo giờ Hàn Quốc) không phải là mốc thời gian ngẫu nhiên, G-Dragon chọn đúng thời điểm này ra mắt bài hát mới để đánh dấu 88 tháng, kể từ sản phẩm cuối E.P Kwon Jiyong. Ghép lại, chúng ta có 18 giờ và 88 tháng, chính là ngày và năm sinh của “anh Long". Con số định mệnh này luôn được G-Dragon cài cắm khéo léo trong các sản phẩm âm nhạc, cho thấy tư duy nghệ thuật thú vị, nhiều lớp lang của ngôi sao số 1 Hàn Quốc.

Dài 2 phút 47 giây, ngắn hơn so với phần lớn dung lượng những title track hay lead single trước đó, Power là một bản hip-hop thuần tuý, viết về chính bản ngã của G-Dragon. Tuyên ngôn quyền lực vô song, đúng với cá tính không khoan nhượng của anh Long được tô điểm bằng tiếng kèn trumpet ấn tượng. Từ “power” được lặp đi lặp lại có chiến lược, chứ không phải đơn thuần làm để kéo dài thời gian hay “lấp beat".

Với đúng thế mạnh hip-hop, G-Dragon để kỹ năng rap thần sầu của mình “gánh" toàn bộ ca khúc. Xét về tính độc bản, G-Dragon khẳng định bản thân vẫn chưa có đối thủ sau gần 2 thập kỷ hoạt động.

Điểm ấn tượng nhất của Power nằm ở ca từ, lời lẽ đầy tính châm biếm, sâu sắc. G-Dragon sử dụng cụm từ Übermensch trong câu intro “When G.D's in the house (Übermensch)” cùng hình ảnh chữ “Ü” cũng xuất hiện nhiều lần trong MV. Đây là một chi tiết ẩn ý cực thâm sâu. Trong triết học, Übermensch là khái niệm chỉ 1 “siêu nhân” - con người siêu việt. Nhưng Übermensch lại không giống với Superman. Übermensch không cần phải là người có sức mạnh siêu nhiên, chỉ đơn giản là con người vượt qua chính mình, tìm thấy sức mạnh trong nghịch cảnh rồi từ đó trở thành chúa tể của chính mình. Giống như hành trình 20 năm hoạt động của G-Dragon. Hình ảnh “Ü” lặp đi lặp lại trong MV, rất có thể là concept chủ đạo cho album sắp tới.

Không thể không bàn đến màn đả kích truyền thông trong ca khúc Power. Đây là MV đầu tiên được G-Dragon quay one-shot, chỉ dùng 1 cú máy để lột tả hết khả năng trình diễn, thể hiện cảm xúc qua biểu cảm và chuyển động cơ thể. MV được dựng riêng một set quay mô phỏng đài truyền hình, nơi G-Dragon ngang nhiên “đại náo" mọi thứ. Đáng chú ý, G-Dragon mang vào phân cảnh này chiếc kính mà anh từng sử dụng khi ra đồn cảnh sát hợp tác điều tra vụ chất cấm.

Dõng dạc nói rằng bản thân là GOAT (giỏi nhất mọi thời đại), G-Dragon mạnh mẽ đứng lên sau vô số biến cố suốt 2 thập kỷ hoạt động. Truyền thông nâng G-Dragon lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể đạp anh xuống hố. Bài rap này được viết ngay sau thời gian G-Dragon bị vùi dập vì án oan dùng chất cấm hồi cuối 2023.

“Anh là phiên bản giới hạn của Gen 2, là kiệt tác thế kỷ này”; “Như kiệt tác rồng bay, anh đậu ở đâu là hot ở đấy" - Nếu không phải G-Dragon, mấy ai có thể tự tin tuyên bố mình là kiệt tác gen 2, “đánh đâu thắng đấy”?

Câu trả lời là không. G-Dragon biết mình là ai và đang ở đâu. Dù vắng bóng 7 năm, ngôi vương vẫn không đổi chủ. Phải công nhận rằng, chỉ có G-Dragon mới có thể rap Power mà không gây “chối tai" về mặt thông điệp.

Vẫn còn những hoài nghi

Hiệu ứng G-Dragon tạo ra với Power được chứng minh qua những con số. Bảy năm không ra nhạc solo, G-Dragon vẫn đánh bại những thuật toán nhạc số mới, đưa bản thân chễm chệ debut ở #2 MelOn - nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, ca khúc Power đạt mốc 100 nghìn bản bán ra chỉ sau 5 phút lên sóng QQ Music - nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất đất nước tỷ dân. Sau hơn 1 giờ, G-Dragon đạt chứng nhận Bạch Kim của QQ Music, Power là single Kpop đạt được thành tích này nhanh nhất năm 2024.

Những ngày qua, từ khoá “Quyền Chí Long" chiếm trọn hot search Weibo. Ở Việt Nam, G-Dragon và ca khúc Power là những từ khoá được thảo luận nhiều nhất trong 2 ngày 31/10 - 1/11 theo theo thống kê của YouNet Media. Khiến cả châu Á chao đảo, G-Dragon chứng minh phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.

Song, màn trở lại của G-Dragon vẫn làm dấy lên nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, nằm ở chính bài hát. Ngay từ khi tung teaser, bài hát đã đón nhận nhiều ý kiến trái chiều ở Hàn Quốc. Không ít người cho rằng Power có màu sắc khá cũ kỹ, dù vẫn là G-Dragon nhưng lại mất đi tính xu hướng mà anh từng dẫn đầu. Thậm chí, từ khoá “nhạc khó ngấm" còn leo #1 hot search Weibo, cho thấy ý kiến này được nhiều người quan tâm đến như thế nào.

Dù gây sốt ở địa hạt nhạc số các nước châu Á, nhưng thành tích quốc tế của G-Dragon lại không khả quan. Trên Spotify, Power không "bọt sóng". MV chính thức trên YouTube chỉ thu về 12 triệu views sau hơn 2 ngày phát hành, một con số khá hẩm hiu cho tên tuổi hàng đầu Kpop.

Từ đây, người ta thắc mắc rằng liệu G-Dragon có bị “out-date" không? Tại quốc mẫu Hàn Quốc, có thể ngôi vương vẫn vững. Nhưng ở vị thế một “GOAT” như anh hằng tự tin, thì sức ảnh hưởng quốc tế còn không thể so với đàn em BLACKPINK.

Câu trả lời cho sự “hết thời" của G-Dragon

Rõ ràng, G-Dragon không phải là “ông vua" của nền tảng streaming. Nhưng, vị thế của một “ông vua" không chỉ đo lường qua những con số. G-Dragon được bảo chứng qua những gì anh đã kiến tạo khiến công chúng trông chờ. Dù 7 năm hay 10 năm, dân Hàn vẫn khao khát sự trở lại của G-Dragon.

Ngay từ khi chưa thông báo ngày giờ ra nhạc, G-Dragon đã ngạo nghễ ở đỉnh tìm kiếm, “all-kill" mọi top search tại Hàn Quốc. Anh ra nhạc ngẫu nhiên, thậm chí là quảng bá một cách kỳ cục, nhưng vẫn khiến công chúng “cười xoà" bỏ qua những cú lừa, để đi đến đích là được nghe nhạc mới của G-Dragon.

G-Dragon có hết thời hay không? Phải nhìn vào cách mà anh được đón nhận. Không phải tên tuổi nào cũng sẽ được một lễ trao giải hàng đầu châu Á, phải “cầu hoà" sau 10 năm kể từ lần bị rap diss “muối mặt". MAMA , từng là niềm tự hào, là giải thưởng nâng tầm tên tuổi cho các ngôi sao Hàn Quốc, nay phải tìm đến G-Dragon để nâng cấp lại độ nhận diện của mình. Rap đả kích truyền thông, nhưng truyền thông vẫn không bỏ rơi, đó chính là đẳng cấp “ông hoàng".

Từ cái nôi Kpop, G-Dragon có thể không nổi đình đám, không viral quốc tế như đàn em, nhưng mọi nghệ sĩ thế hệ sau đều phải ngước nhìn anh ở trên ngai vàng kéo dài kỷ nguyên của mình. Tất thảy đều phải thừa nhận, rất khó để Hàn Quốc có nghệ sĩ thứ hai như “anh Long". Tính độc bản làm nên thương hiệu, làm nên một ngôi vương khó thay thế.

Và, Power không phải là tất cả.

Trên sóng You Quiz On The Block, G-Dragon cho biết bản thân anh đã sống là Kwon Jiyong trong 7 năm qua. Hành trình trở về bên trong giúp G-Dragon “tự chữa lành", nhưng hiện tại anh lại nhớ bản thể G-Dragon của mình. Đây là lúc G-Dragon trở lại, viết tiếp đỉnh cao và đưa BIGBANG một lần nữa tái hợp.

G-Dragon vừa ký hợp tác với hãng thu âm Hoa Kỳ Empire Distribution, nơi từng phát hành âm nhạc cho nhiều tượng đài hip-hop như Kendrick Lamar và Snoop Dogg. Điều này cho thấy, anh sẵn sàng mang âm nhạc mình ra thế giới. Trong MV Power , fan dễ dàng “soi" được chi tiết hé lộ album sắp tới có 8 tracks của G-Dragon.

Theo lịch trình đã được xác nhận, G-Dragon sẽ biểu diễn tại MAMA 2024 ngày 23/11. Galaxy Corporation cùng Tencent Music Entertainment Group đang làm việc tích cực để lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn thế giới. Tất cả đều là tiền đề để ngôi sao G-Dragon một lần nữa toả sáng.