G-Dragon bị "ném đá"

Vừa qua, G-Dragon tái xuất làng nhạc với single Power. Phải chờ hơn nửa thập kỷ, fan mới có thể được nghe nhạc mới của G-Dragon, sự kiện này gây chấn động châu Á. Đúng đẳng cấp ông hoàng, G-Dragon phủ sóng khắp mặt trận với thông tin về single mới. Thủ lĩnh BIGBANG cũng quảng bá nhạc không giống ai, anh "đánh úp" dân tình bằng việc tung 1 lần 3 teaser vào chiều 30/10/2024, lên sóng You Quiz On The Block thông báo ra nhạc khiến MelOn sập trong đêm.

G-Dragon vừa tái xuất làng nhạc với single Power

Hot nhất phải kể đến màn livestream bất ngờ lúc 0h ngày 31/10 (theo giờ Hàn Quốc). G-Dragon leak nguyên bài hát mới Power cùng filter chớp chớp chói mắt, khiến dân tình trải qua cú lừa nhưng không thể tức giận vì sự đáng yêu quá đỗi của "anh Long". Giữa lúc fan phấn khích vì nhạc mới thì G-Dragon lại bị chỉ trích vì một lý do không tưởng.

G-Dragon leak nguyên bài hát mới Power cùng filter chớp chớp chói mắt vào 0h ngày 31/10

Trong phiên livestream kể trên, nhiều người "soi" khoảnh khắc G-Dragon nhún nhảy, giữa video hiện lên ảnh 5 thành viên đan tay nhau và lyrics khớp với hình ảnh ấy là "Got My Brothers” (ủng hộ các anh em của tôi). Là fan Kpop đều biết, BIGBANG hiện chỉ còn 3 thành viên, T.O.P chủ động rời nhóm còn Seungri thì dính bê bối tình dục chấn động Burning Sun.

Giữa video hiện lên ảnh 5 thành viên BIGBANG đan tay nhau và lyrics "Got My Brothers” khiến G-Dragon bị chỉ trích vô cớ

Bản thân G-Dragon cũng nhiều lần xác nhận việc BIGBANG chỉ còn 3 thành viên. Do đó, khi G-Dragon sử dụng hình ảnh 5 cánh tay, nhiều người suy diễn nam thần tượng đang ủng hộ cả Seungri - tội phạm tình dục bị cả Kpop tẩy chay. Vì điều này, antifan mượn cớ "ném đá" G-Dragon.

Không thể kết luận G-Dragon ủng hộ Seungri chỉ vì một hình ảnh thoáng qua, mập mờ về mặt thông điệp

Song, ý kiến kể trên chỉ là suy diễn một chiều mang tính cực đoan. Fan cho rằng việc G-Dragon trân trọng quá khứ BIGBANG 5 thành viên là một điều bình thường. Bởi sau tất cả, BIGBANG đã cùng nhau viết nên đỉnh cao với 5 mảnh ghép. G-Dragon sử dụng hình ảnh 5 cánh tay không có nghĩa anh dung túng cho lỗi lầm của bất kỳ ai.

Bản thân "anh Long" trong quá khứ đã nhiều lần ngầm cảnh cáo Seungri, thậm chí có khả năng từng rap diss em út và hội bạn xấu trong ca khúc Middle Fingers Up. Không thể kết luận G-Dragon ủng hộ Seungri chỉ vì một hình ảnh thoáng qua, mập mờ về mặt thông điệp.