0h ngày 4/7 (theo giờ Hàn Quốc), YG đổi ảnh đại diện của BLACKPINK, đánh dấu era mới sẽ khởi động sau hơn 1000 ngày. Trên Instagram, ảnh đại diện đen - hồng quen thuộc đã đổi thành bức hình mới như biển cảnh báo, mang thông điệp “Do not jump” (chữ not gạch ngang), báo hiệu đã đến thời gian “quẩy”.

Động thái mới ngay trước thềm concert mở màn World Tour DEADLINE khiến fan đứng ngồi không yên. Chỉ đổi 1 bức ảnh đại diện không kèm thêm bất kỳ thông tin nào - BLINK toàn cầu đã nhảy múa ăn mừng.

Hình ảnh nhóm mới nhất của BLACKPINK trong trailer World Tour DEADLINE

Kể từ MV Shut Down và album Born Pink, BLACKPINK đã gần 3 năm không có nhạc mới. World Tour DEADLINE sẽ được khởi động với 2 đêm diễn cháy vé tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc. YG thông báo, nhóm sẽ trực tiếp biểu diễn bài hát mới ngay tại concert. Tính đến hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về nhạc mới của BLACKPINK. Không album, không quảng bá, BLACKPINK vẫn khiến khán giả toàn cầu dõi theo. Đây chính là đẳng cấp của nhóm nữ số 1 thế giới.



Video tổng duyệt ở concert BLACKPINK được fan ghi lại chiều 1/7, bài đăng thu cả triệu lượt xem trên Twitter

BLACKPINK sắp trở lại - fan cũng không thể tin nổi!

Chiều 3/7, nhiều fan quanh khu vực SVĐ Goyang cũng ghi nhận được video rehearsal từ concert DEADLINE. Hai ca khúc Forever Young và As If It’s Your Last vang lên, mang theo nhiều hoài niệm trở về. BLACKPINK sẽ trở lại với era mới, điều này khiến fan bồi hồi không thôi. Thời gian này, Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo đã tụ họp về Hàn Quốc, gác lại sự nghiệp solo rực rỡ để trở về với tư cách là BLACKPINK.

Chưa đến 48h nữa, BLACKPINK sẽ lại xuất hiện trên sân khấu, càn quét mọi từ khoá mạng xã hội

