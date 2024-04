Xem LE SSERAFIM biểu diễn Coachella mới thấy BLACKPINK đỉnh cỡ nào!

LE SSERAFIM gây thất vọng tại Coachella

Trưa 14/4 (theo giờ Việt Nam), LE SSERAFIM đã chính thức có sân khấu đầu tiên tại Coachella 2024. Màn chào sân của nhóm nữ nhà HYBE ngay lập tức phủ sóng khắp MXH, nhưng lại toàn ý kiến trái chiều. Là nhóm nữ thứ hai góp mặt trong line-up chính thức, kế nhiệm BLACKPINK đại diện Kpop chinh phục đại nhạc hội lớn nhất hành tinh, LE SSERAFIM khiến dân tình thất vọng vì phong độ hát live trồi sụt của mình.

Màn chào sân Coachella của nhóm nữ nhà HYBE ngay lập tức phủ sóng khắp MXH, nhưng lại toàn ý kiến trái chiều

Sân khấu mở màn Coachella của LE SSERAFIM với Antifragile

Set diễn của LE SSERAFIM kéo dài 50 phút với 11 ca khúc, bao gồm nhiều hit quen thuộc như Antifragile, Unforgiven, Easy, Fearless, Eve, Psyche & The Bluebeard's wife (English ver.), Perfect Night, Smart,... LE SSERAFIM ghi điểm với sân khấu được đầu tư về phần nhìn, vũ đạo và bản phối được đánh live band catchy. Nhóm thể hiện thế mạnh về stage presence nhưng giọng hát lại là điểm trừ cực lớn.

Sân khấu Coachella của LE SSERAFIM gây tranh cãi

Huh Yunjin phong độ thất thường

Trong suốt 50 phút, Chaewon là thành viên "gánh" gần như toàn bộ phần hát

Trong suốt 50 phút, Chaewon là thành viên "gánh" gần như toàn bộ phần hát, giọng ca chính Huh Yunjin phong độ thất thường, em út Eunchae bị phản hồi vì giọng live chói tai, lệch tone. Sau khi sân khấu Coachella của LE SSERAFIM kết thúc, MXH bùng nổ phản ứng tiêu cực. Dù được ghi nhận nỗ lực dám hát live và sân khấu chỉn chu, nhưng điểm yếu về kỹ năng hát khiến nhóm đối diện với cơn bão chỉ trích từ netizen.

aespa diễn Savage tại Coachella 2022

LE SSERAFIM không phải nhóm nữ gen 4 đầu tiên gây tranh cãi khi biểu diễn tại Coachella. Năm 2022, aespa cũng từng biểu diễn tại lễ hội âm nhạc này. Sân khấu của 4 cô gái nhà SM bị nhận xét thiếu nhiệt vì quá tập trung vào hát, vũ đạo chưa đẹp mắt và năng lượng. Đám đông cổ vũ aespa cũng khá "hẩm hiu" vì tên tuổi quốc tế của nhóm chưa thực sự bùng nổ.

aespa cũng từng gây tranh cãi vì sân khấu Coachella thiếu nhiệt

Nhóm không đầu tư vào sân khấu và vũ đạo

BLACKPINK và Coachella là huyền thoại!

Giữa lúc tranh luận về LE SSERAFIM lên đến đỉnh điểm, BLACKPINK viral trở lại với 2 mùa Coachella đỉnh cao. Nhìn LE SSERAFIM và aespa dân tình nhận ra nhóm nữ toàn cầu đã đỉnh đến thế nào. BLACKPINK và Coachella là chính xác là tổ hợp huyền thoại, từ sân khấu đầu tiên năm 2019 cho đến màn xuất hiện choáng ngợp với vai trò headliner năm 2023.

BLACKPINK - DDU-DU DDU-DU Coachella 2019

Kỹ năng sân khấu đỉnh cao của BLACKPINK đã được bộc lộ trong lần đầu tiên diễn Coachella. Màn rap "thần sầu" của Jennie, tiên tử hất tóc Rosé và chiếc mái bất động của Lisa tại Coachella 2019 đang lũ lượt trending trở lại trên các nền tảng. Loạt stage cũng được fan "đào" lại với mục đích "rửa tai" sau khi theo dõi LE SSERAFIM hát live.

Jennie và khả năng rap thần sầu tại Coachella 2019 lại viral

"Con gái thần gió" Rosé và mái tóc nhảy huyền thoại

Những sân khấu đẳng cấp của BLACKPINK tại Coachella 2023 được dân tình tích cực chia sẻ. Khoảnh khắc khuấy động "Coachella, are you ready for tonight? Let me hear you f**king scream" viral diện rộng. BLACKPINK còn gây sốt với Typa Girl remix và Shut Down kết hợp hoàn hảo giữa giao hưởng cùng Hip-hop hiện đại.

BLACKPINK - ‘Typa Girl’ Live at Coachella 2023

Khi này, BLACKPINK đã đạt đến độ chín trong trình diễn. Cùng với hiệu ứng từ World Tour Born Pink, hai đêm Coachella của nhóm với vai trò headliner đã mở ra chương mới trong sự nghiệp. BLACKPINK khẳng định vững chắc vị thế với hàng triệu người theo dõi sân khấu Coachella trực tiếp và qua sóng livestream.

Phân đoạn "iconic" của Jennie với Typa Girl

BLACKPINK dàn dựng sân khấu và biểu diễn đỉnh cao

Sân khấu Shut Down gây sốt một thời gian dài

Chưa một nhóm đàn em nào có thể thay thế impact của BLACKPINK tại Coachella. Qua hai mùa, BLACKPINK để lại ấn tượng sâu sắc với kỷ lục người xem vì khả năng khuấy động sân khấu không ai sánh bằng. Những sân khấu được dàn dựng công phu, âm nhạc sôi động, hào quang của nhóm nữ số 1 thế giới đã trở thành ký ức không bao giờ quên của cộng đồng fan Kpop nói chung và BLINK nói riêng.