Nam idol "bung xoã" ở Coachella: Cởi trần khoe múi, còn "nâng chén tiêu sầu" ngay trên sân khấu

Chiều 13/4 (theo giờ Việt Nam), Coachella 2024 đã chính thức diễn ra tại Mỹ. Đại nhạc hội lớn nhất hành tinh quy tụ dàn sao hàng đầu luôn gây sốt mỗi mùa trở lại. Năm nay, Coachella khiến fan Kpop đứng ngồi không yên với 2 đại diện ATEEZ và LE SSERAFIM. Theo đó, ATEEZ đã có màn "chào sân" Coachella vô cùng bùng nổ. 8 chàng trai đốt cháy sân khấu với 50 phút trình diễn tràn đầy năng lượng.

ATEEZ tại Coachella 2024

Sân khấu bùng nổ năng lượng

Mang đến sân khấu Coachella setlist 10 ca khúc với những bản hit như Say My Name, Hala Hala, Guerrilla (Flag Ver.), Crazy Form, Rocky, Bouncy,... ATEEZ trình diễn không ngơi nghỉ trong 50 phút. Đám đông cuồng nhiệt cùng không khí không thể nóng hơn tại sân khấu Sahara càng làm cho tinh thần ATEEZ rực cháy. Dù là nhóm nam đến từ công ty nhỏ, ATEEZ vẫn khiến dân tình choáng ngợp bởi đám đông hàng chục nghìn người dõi theo sân khấu.

Choi San khoe múi viral toàn cầu

Khoảnh khắc cởi trần gây sốt

Chùm ảnh đốt mắt của Choi San

Mingi cũng quyến rũ không kém

Nhóm có điểm cộng cực lớn về trình diễn. Sân khấu được dàn dựng chỉn chu với dàn âm thanh, ánh sáng được set up chỉn chu, vũ đạo phức tạp. ATEEZ không làm fan thất vọng với kỹ năng live hàng đầu. Nhóm vừa nhảy vừa hát nhưng vẫn giữ được năng lượng và cao độ nội lực. Sân khấu ấn tượng với những màn khoe múi đỉnh cao từ dàn mỹ nam nhà KQ Entertainment. Hai thành viên Choi San và Mingi đang viral diện rộng với những moment "cởi trần" táo bạo, đốt mắt người nhìn.



ATEEZ nâng chén tiêu sầu trên sân khấu Coachella

Khoảnh khắc khiến fan phấn khích

Tới Coachella với tinh thần chơi "tất tay", ATEEZ không ngại mở party luôn trên sân khấu. Khoảnh khắc 8 chàng trai "nâng chén tiêu sầu" khiến fan vô cùng phấn khích. Lần đầu tiên diễn Coachella, ATEEZ đã thành công chứng minh thực lực của một nhóm nam 6 năm tuổi. Fan mong rằng sau Coachella, nhóm sẽ được biết đến nhiều hơn và đạt được những thành công xứng đáng với chặng đường nỗ lực đã qua. ATEEZ sẽ có thêm 1 đêm diễn nữa thuộc Coachella vào tuần sau - ngày 19/4.



ATEEZ sẽ có thêm 1 đêm diễn nữa thuộc Coachella vào tuần sau - ngày 19/4

