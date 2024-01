Không phải BTS, đây là nhóm nam idol Kpop đầu tiên được trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella!

Mới đây, lễ hội âm nhạc Coachella Valley Music and Arts Festival được tổ chức ở Coachella Valley, Indio, California từ ngày 12/4 đến 19/4/2024 đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn vô cùng hùng hậu. Coachella Valley Music and Arts Festival được tổ chức lần đầu vào năm 1999 là một lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 200.000 người tham dự mỗi năm.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella

Theo đó, Lana Del Rey, Doja Cat, No Doubt, J Balvin... là những tên tuổi đình đám sẽ xuất hiện lần lượt tại Coachella. Đại diện Hàn Quốc năm nay gọi tên 3 nhóm nhạc ATEEZ, The Rose và LE SSERAFIM. Trong đó, nếu không tính The Rose theo đuổi mô hình ban nhạc thì ATEEZ đã vinh dự trở thành nhóm nam idol Kpop đầu tiên được biểu diễn tại sân khấu của Coachella.

ATEEZ

LE SSERAFIM

The Rose

Trước ATEEZ và The Rose, chưa có nhóm nhạc nam Kpop nào biểu diễn ở Coachella, kể cả BTS. Epik High thuộc dòng nhạc hip-hop từng xuất hiện năm 2016, thành viên GOT7 - Jackson cũng có sân khấu solo vào năm 2023.

ATEEZ là nhóm nhạc gồm 8 thành viên được thành lập bởi KQ Entertainment vào năm 2018. Dù không quá nổi bật tại quê nhà nhưng các chàng trai lại tạo được nhiều tiếng vang trên thị trường quốc tế.

Việc ATEEZ tham gia lễ hội âm nhạc nổi tiếng này đánh dấu một cột mốc quan trọng, củng cố vị thế của họ như một nghệ sĩ Kpop hàng đầu. Ngoài việc ra mắt tại Coachella, ATEEZ đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2024 với tên gọi TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER dự kiến sẽ bắt đầu tại sân vận động trong nhà Jamsil của Seoul vào ngày 27 và 28 tháng 1.